Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026
Bước vào mùa tuyển sinh 2026, hàng loạt trường đại học – cao đẳng đã công bố điều chỉnh phương thức xét tuyển. Điểm chung nhất là siết chặt đầu vào, tăng vai trò của kỳ thi tốt nghiệp THPT, giảm hoặc bỏ hẳn ưu tiên với chứng chỉ quốc tế, đồng thời điều chỉnh mạnh tổ hợp xét tuyển theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT.
Trường Sĩ quan Chính trị bỏ hai tổ hợp truyền thống A00, C00
Theo thông báo mới nhất, Trường Sĩ quan Chính trị ngừng xét tuyển theo hai tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa) và C00 (Văn – Sử – Địa) từ năm 2026. Nhà trường chuyển sang bốn tổ hợp mới đều lấy Toán và Văn làm gốc gồm: C01: Văn – Toán – Lý; C03: Văn – Toán – Sử; C04: Văn – Toán – Địa; D01: Văn – Toán – Anh.
Lý giải về sự thay đổi, nhà trường cho biết phương án mới phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT, trong đó một trong hai môn bắt buộc là Toán hoặc Ngữ văn và tỉ lệ môn chung phải đạt 50%.
Điểm chuẩn của trường năm 2025 vốn đã ở mức cao (26,82 – 27,83). Do đó, việc thay đổi tổ hợp được dự báo tiếp tục khiến mức độ cạnh tranh tăng trong mùa tuyển sinh 2026.
ĐH Nha Trang: Không xét học bạ, không cộng điểm IELTS
Là một trong những trường đầu tiên đưa ra phương án khác biệt, Trường Đại học Nha Trang tiếp tục khẳng định: Không xét tuyển học bạ. Không cộng điểm ưu tiên cho chứng chỉ IELTS. Các tổ hợp xét tuyển được điều chỉnh để đảm bảo đều có môn Toán và Ngữ văn.
Theo trường, việc không cộng điểm IELTS nhằm tránh chênh lệch cơ hội giữa thí sinh ở thành phố và thí sinh vùng sâu – vùng xa, nơi điều kiện học ngoại ngữ còn hạn chế. Năm 2026, trường dự kiến tuyển khoảng 3.800 chỉ tiêu cho 71 chương trình đào tạo.
Các phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển dựa vào điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026; Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Điểm IELTS sẽ được quy đổi tương đương: mức IELTS 5.0 được quy đổi thành 6 điểm tiếng Anh. Mỗi mức 0.5 tiếp theo tương ứng thêm 1 điểm. Từ IELTS 7.0 trở lên, thí sinh được quy đổi thành 10 điểm.
Trước đó, một số trường khác cũng có thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm môn Toán bắt buộc trong mọi tổ hợp xét tuyển. Học viện Biên phòng ngừng xét tổ hợp C00 và A01 (Toán, Lý, Anh), chỉ sử dụng ba tổ hợp là C03, C04 và D01. Với Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, điểm học bạ THPT không còn là phương thức tuyển sinh độc lập như các năm trước mà thay vào đó là phương thức tổng hợp từ nhiều phương thức khác nhau...
