Người đàn ông suy gan, suy thận do nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' vì sai lầm trong lúc chăm cây cảnh

Nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người" từ thói quen làm vườn không dùng đồ bảo hộ

Tại thời điểm nhập viện, ông Cao (60 tuổi, TP.HCM) rơi vào tình trạng huyết động không ổn định với huyết áp chỉ còn 70-80 mmHg, mạch nhanh trên 130 lần/phút, nhịp thở tăng và phải thở oxy lưu lượng cao. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu là viêm phổi nặng kèm sốc nhiễm trùng và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) để điều trị tích cực.

Theo BS.CKI Nguyễn Lê Phương Hồng, Đơn vị Bệnh nhiễm, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, kết quả xét nghiệm sau đó xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Người bệnh được chẩn đoán mắc Melioidosis (Whitmore) - một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm có thể diễn tiến nhanh và gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận ông Cao có thói quen làm vườn, chăm sóc cây cảnh tại nhà nhưng không sử dụng đồ bảo hộ lao động. Đây được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ phơi nhiễm với vi khuẩn gây bệnh, bởi Burkholderia pseudomallei tồn tại phổ biến trong đất ẩm và nước bẩn.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Nguy cơ suy đa cơ quan do sốc nhiễm khuẩn

BS Hồng cho biết sốc nhiễm khuẩn là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của nhiễm trùng. Khi vi khuẩn xâm nhập vào máu và gây phản ứng viêm toàn thân, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng suy đa cơ quan như suy tim, suy gan, suy thận, suy hô hấp, thậm chí tử vong.

Ngay khi nhập viện, ê-kíp điều trị đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực như truyền dịch, sử dụng kháng sinh phổ rộng, hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết áp và theo dõi huyết động liên tục trong 24 giờ đầu.

Sau hai đến ba ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân bắt đầu cải thiện rõ rệt. Huyết áp dần ổn định, thuốc vận mạch được giảm liều rồi ngưng hoàn toàn. Chức năng hô hấp cải thiện khi người bệnh được chuyển từ thở oxy lưu lượng cao sang oxy liều thấp.

Các chỉ số sinh tồn ổn định hơn, bệnh nhân tỉnh táo, không còn sốt, lượng nước tiểu tăng lên, cho thấy chức năng tuần hoàn và thận đang phục hồi.

Đến ngày thứ 4 sau nhập viện, ông Cao đã thoát khỏi giai đoạn sốc nhiễm khuẩn, không còn phụ thuộc thuốc vận mạch và được chuyển từ ICU sang khoa Nội Tổng hợp để tiếp tục điều trị.

Sau hơn một tuần điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu, tình trạng sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện.

Ai có nguy cơ mắc bệnh Whitmore?

Theo BS Hồng, mức độ nguy hiểm của bệnh không chỉ phụ thuộc vào vi khuẩn gây bệnh mà còn liên quan chặt chẽ đến tình trạng sức khỏe nền của người bệnh.

Ông Cao có tiền sử đái tháo đường hơn 10 năm, kèm suy tim, rung nhĩ và béo phì với chỉ số BMI gần 39. Những bệnh lý này làm suy giảm khả năng miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị vi khuẩn tấn công và khó kiểm soát tình trạng nhiễm trùng hơn người bình thường.

Bác sĩ cho biết vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có thể tồn tại trong cơ thể một thời gian dài trước khi phát bệnh. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ vài tuần, vài tháng, thậm chí nhiều năm.

Những người có hệ miễn dịch suy giảm hoặc mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường kiểm soát kém, nghiện rượu, cắt lách, ghép tạng... là nhóm có nguy cơ cao phát triển bệnh nặng.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn có thể gây nhiều biểu hiện khác nhau như viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng da và mô mềm, áp xe gan, thận, lách, tuyến tiền liệt hoặc nhiều cơ quan khác.

Một số trường hợp xuất hiện các tổn thương da dạng loét, hoại tử hoặc áp xe ở nhiều vị trí trên cơ thể. Đây cũng là lý do bệnh thường được gọi bằng cái tên dân gian là bệnh do vi khuẩn "ăn thịt người".

Cần làm gì để bệnh whitmore tránh tái phát?

BS Hồng cho biết việc điều trị Melioidosis không dừng lại sau giai đoạn cấp cứu. Sau khi hoàn thành giai đoạn điều trị tấn công bằng kháng sinh đường tĩnh mạch, người bệnh cần tiếp tục sử dụng kháng sinh đường uống trong thời gian dài.

Tùy mức độ tổn thương cơ quan và diễn tiến bệnh, thời gian điều trị duy trì có thể kéo dài từ 3-6 tháng hoặc lâu hơn.

Nguyên nhân là vi khuẩn có khả năng tồn tại dai dẳng trong cơ thể, ẩn náu trong các ổ áp xe sâu hoặc nội tạng. Nếu ngừng thuốc quá sớm, nguy cơ tái phát rất cao.

Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị, tái khám đúng hẹn và không tự ý ngưng thuốc khi thấy triệu chứng cải thiện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như sốt kéo dài, ho dai dẳng, khó thở hoặc xuất hiện áp xe tái đi tái lại ở nhiều vị trí trên cơ thể, đặc biệt nếu có tiền sử tiếp xúc với đất bùn hoặc mắc các bệnh nền mạn tính.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt đái tháo đường, bệnh tim mạch, béo phì và duy trì khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ nhiễm trùng nặng cũng như phát hiện sớm các bất thường để điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đe dọa tính mạng.



