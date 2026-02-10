Tin sáng 10/2: Sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch vàng, bất động sản; Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Diễn biến thời tiết cả nước những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh mạnh suy yếu nên hôm nay (10/2), Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi đậm.

Ảnh minh họa.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế: có mưa vài nơi, từ ngày 11/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng phía Bắc đêm 10 và ngày 11/2 trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày 10/2 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối 10/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Những ngày tiếp theo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Bắc Trung Bộ đêm 11/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: đêm 11 và ngày 12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước 28/2 thí điểm vận hành sàn giao dịch vàng, bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026. Theo Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, BĐS trước ngày 28/2/2026, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Chính phủ yêu cầu trước 28/2/2026 thí điểm vận hành sàn giao dịch vàng, bất động sản.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 158 nghìn căn hộ NƠXH.

Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất dùng chung”, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân. Tổ chức tốt các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương chuẩn bị chu đáo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức…

Chính phủ giao quản lý chặt chẽ công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối năm, bảo đảm an toàn, thuận lợi, thông suốt; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định. Căn cứ tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương, quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân và bảo đảm an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định.

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; trong đó, chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân, bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đẩy mạnh thực hiện cao điểm chống xuất, nhập cảnh trái phép và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm…

Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển. Phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông để kịp thời có phương án khắc phục.

Cháy quán cà phê ca nhạc lúc đêm khuya, 15 người thoát nạn trong gang tấc

Khoảng 22h05 ngày 8/2, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc, địa chỉ số 65, ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh.

Quán cà phê ca nhạc, nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, số 3 và số 20 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy, điều hành.

Sau khoảng 5 phút kể từ khi nhận được tin báo, Phân đội số 2 thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 đã tiếp cận hiện trường. Qua trinh sát xác định, đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 3, nhiều khói và khí độc phát tán lên các tầng phía trên, bên trong có người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương triển khai một mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người; đồng thời tổ chức một mũi trực tiếp dập lửa.

Đến khoảng 22h25, lực lượng chức năng đã cứu và hướng dẫn 9 người thoát nạn ra ngoài an toàn, đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng thoáng khí ở tầng mái.

Với sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà lân cận và các tầng phía trên.

Sau khi bảo đảm an toàn, toàn bộ 6 người được đưa từ tầng mái xuống mặt đất an toàn.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà bị cháy cao 5 tầng và 1 tum, diện tích mỗi tầng khoảng 90m². Đám cháy xảy ra tại một gian phòng ở tầng 3, diện tích khoảng 20m². Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.

Người phụ nữ Hải Phòng lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo người quen, lừa hơn 20 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can Phạm Ngân Trang (SN 1998, trú tại xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chân dung đối tượng Phạm Ngân Trang. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 22/1/2025 đến 30/6/2025, Phạm Ngân Trang đã sử dụng 4 tài khoản Facebook mang tên gồm: "Hoàng Lê Thu", "Bảo Hân", "Bích Trâm Nguyễn" và "Hương Giang" nhắn tin cho chị Vũ Thị Len, giả mạo người quen biết, "bạn làm ăn" có nhu cầu vay tiền nhập hàng và hứa trả lợi nhuận cao.

Tin tưởng lời hứa, chị Len đã nhiều lần chuyển tiền cho các tài khoản trên. Sau khi vay được tiền, Trang dùng để tiêu xài và trả nợ.

Cũng theo cơ quan công an, từ ngày 29/6/2025 đến 20/9/2025, Trang trả lại cho chị Len trên 4,8 tỷ đồng và 1 thửa đất tại khu dân cư mới ven QL38 trị giá 4,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản đã trả trên, số tiền Phạm Ngân Trang hiện đang chiếm đoạt của chị Len được xác định trên 20,4 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cô dâu, chú rể ở TPHCM bị mắc kẹt thang máy, cảnh sát nhanh chóng hỗ trợ để kịp giờ đón dâu

Ngày 9-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cho biết vừa giải cứu 6 người mắc kẹt trong thang máy trong ngày đón dâu.

Cảnh sát hỗ trợ đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Trước đó, lúc 8 giờ 16 sáng 8-2, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận được tin về việc kẹt thang máy tại nhà dân ở Trường Sơn, Phường Hòa Hưng.

Đáng nói, lúc xảy ra sự cố, gia đình đang gấp rút chuẩn bị cho lễ rước dâu, thang máy bất ngờ gặp trục trặc và bị kẹt tại tầng trệt của căn nhà 1 trệt, 5 lầu, bên trong có 6 người (có cả cô dâu và chú rể).

Lính cứu hộ sau đó nhanh chóng đến hiện trường. Đến 8 giờ 23 phút, 6 người được cảnh sát hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn.