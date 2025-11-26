Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.
Công văn nêu rõ: Năm 2025, với diễn biến bất thường và khó lường của thiên tai, liên tiếp xảy ra bão, mưa lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài ở một số địa phương gây thiệt hại nặng nề về người, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và để chủ động phòng, chống dịch bệnh và các hậu quả về sức khỏe cho nhân dân trong các tình huống thiên tai, nhất là bão, mưa lũ và ngập lụt, Cục Phòng bệnh đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai một số nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai, cụ thể như sau:
1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế: Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 08/7/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025; Công văn số 7411/BYT-PB ngày 27/11/2025 của Bộ Y tế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do mưa lũ; Công văn số 554/PB-BTN ngày 13/6/2025 của Cục Phòng bệnh về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong và sau lụt bão, mưa lũ.
2. Rà soát và xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, thành phố; kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của địa phương để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và dịch bệnh theo phương châm “bốn tại chỗ”.
3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong các tình huống thiên tai, phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời không để lây lan bùng phát thành dịch; bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, cung cấp đầy đủ nước sạch; tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật về giám sát phát hiện, xử lý dịch bệnh, phun hóa chất diệt côn trùng, khử trùng và xử lý môi trường cho cán bộ trong toàn hệ thống; có kế hoạch và diễn tập các phương án ứng phó trong các tình huống thiên tai; kiện toàn các đội cơ động chống dịch để hỗ trợ cho các tuyến, sẵn sàng tham gia ứng phó về công tác y tế, khắc phục hậu quả do thiên tai.
4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý xác súc vật chết; biện pháp xử lý môi trường và xử lý nước trong tình trạng khẩn cấp để phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế (gửi kèm đường dẫn để tải tài liệu tham khảo: https://drive.google.com/.../11CRWMMHkeTELrodtVlPteMw8Z2Y...
5. Chủ động rà soát, chuẩn bị và dự trữ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện, nhân lực cần thiết, nhất là vắc xin, huyết thanh phòng uốn ván để cung cấp cho các cán bộ phục vụ công tác phòng chống lụt bão và xử lý các trường hợp nguy cơ mắc uốn ván để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai và dịch bệnh.
6. Chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, đặc khu triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với thiên tai trên địa bàn; tham gia các hoạt ứng phó về công tác y tế, khắc phục hậu quả do thiên tai, xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
7. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai các hoạt động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và công tác đảm bảo y tế của các đơn vị; thực hiện đánh giá ông tác phòng, chống dịch bệnh trong thiên tai, nhất là trong bão lũ, ngập lụt và kịp thời báo cáo Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh).
8. Thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh về Cục Phòng bệnh địa chỉ Email: [baocaobtn@gmail.com](mailto:baocaobtn@gmail.com) và theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.
GĐXH - Không chỉ là thức uống "lành mạnh" dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.
GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng giá trị của nó sẽ được nâng cao hơn nhiều khi kết hợp đúng cách. Bơ, rau xanh, ngũ cốc hay cà chua đều có thể giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất từ trứng. Khám phá ngay 5 gợi ý hoàn hảo để phát huy tối đa dưỡng chất từ trứng.
GĐXH - Low-Carb là phương pháp giảm cân nhanh được nhiều người áp dụng, nhưng chỉ cần ăn nhầm một số thực phẩm giàu carb, toàn bộ quá trình có thể "phá sản". Bài viết dưới đây chỉ ra những món cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb đạt hiệu quả tối ưu và an toàn.
GĐXH - Tưởng "nhẹ bụng" nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.
GĐXH - Bạn không cần mỹ phẩm đắt tiền để da căng bóng đâu - vì 8 nguồn collagen tự nhiên dưới đây đã đủ để "nâng cấp" làn da mỗi ngày. Toàn những thực phẩm quen thuộc trong bếp, nhưng nếu biết cách bổ sung đúng, da sẽ bật sáng, đàn hồi và căng mướt thấy rõ. Danh sách này đặc biệt phù hợp cho những ai muốn đẹp từ bên trong mà vẫn lành mạnh và tiết kiệm.
GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ có thịt, trứng hay sữa mới giàu protein, nhưng thực tế có những loại rau củ giàu protein bất ngờ, giúp bạn vừa ăn rau, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 5 loại rau dưới đây không chỉ bổ dưỡng mà còn dễ chế biến, cực hợp cho bữa ăn hàng ngày.
Chỉ trong vài ngày, một bệnh viện ở cửa ngõ Tây Nam TPHCM tiếp nhận 3 nam bệnh nhân trung niên nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não. Theo chuyên gia, cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo và hành động cần thiết, kịp thời.
GĐXH - Ngày 23/11 đã diễn ra ngày hội hiến máu "Hành bồ tát đạo" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tinh thần từ bi của Phật giáo với truyền thống yêu thương, đùm bọc của dân tộc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới dự.
