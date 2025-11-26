Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai

Công văn nêu rõ: Năm 2025, với diễn biến bất thường và khó lường của thiên tai, liên tiếp xảy ra bão, mưa lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài ở một số địa phương gây thiệt hại nặng nề về người, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của nhân dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và để chủ động phòng, chống dịch bệnh và các hậu quả về sức khỏe cho nhân dân trong các tình huống thiên tai, nhất là bão, mưa lũ và ngập lụt, Cục Phòng bệnh đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai một số nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai, cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế: Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 08/7/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025; Công văn số 7411/BYT-PB ngày 27/11/2025 của Bộ Y tế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do mưa lũ; Công văn số 554/PB-BTN ngày 13/6/2025 của Cục Phòng bệnh về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong và sau lụt bão, mưa lũ.

2. Rà soát và xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, thành phố; kiện toàn hệ thống tổ chức và bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của địa phương để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và dịch bệnh theo phương châm “bốn tại chỗ”.

3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong các tình huống thiên tai, phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời không để lây lan bùng phát thành dịch; bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, cung cấp đầy đủ nước sạch; tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật về giám sát phát hiện, xử lý dịch bệnh, phun hóa chất diệt côn trùng, khử trùng và xử lý môi trường cho cán bộ trong toàn hệ thống; có kế hoạch và diễn tập các phương án ứng phó trong các tình huống thiên tai; kiện toàn các đội cơ động chống dịch để hỗ trợ cho các tuyến, sẵn sàng tham gia ứng phó về công tác y tế, khắc phục hậu quả do thiên tai.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, biện pháp đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, xử lý xác súc vật chết; biện pháp xử lý môi trường và xử lý nước trong tình trạng khẩn cấp để phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế (gửi kèm đường dẫn để tải tài liệu tham khảo: https://drive.google.com/.../11CRWMMHkeTELrodtVlPteMw8Z2Y...

5. Chủ động rà soát, chuẩn bị và dự trữ cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện, nhân lực cần thiết, nhất là vắc xin, huyết thanh phòng uốn ván để cung cấp cho các cán bộ phục vụ công tác phòng chống lụt bão và xử lý các trường hợp nguy cơ mắc uốn ván để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai và dịch bệnh.

6. Chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, đặc khu triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và ứng phó với thiên tai trên địa bàn; tham gia các hoạt ứng phó về công tác y tế, khắc phục hậu quả do thiên tai, xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

7. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai các hoạt động phòng, chống và ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và công tác đảm bảo y tế của các đơn vị; thực hiện đánh giá ông tác phòng, chống dịch bệnh trong thiên tai, nhất là trong bão lũ, ngập lụt và kịp thời báo cáo Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh).

8. Thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh về Cục Phòng bệnh địa chỉ Email: [baocaobtn@gmail.com](mailto:baocaobtn@gmail.com) và theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.