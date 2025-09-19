Bộ Y tế triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ
GĐXH – Sáng nay (19/9), Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Phổ biến và triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ.
Hội thảo có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của các đại biểu đến từ Đại sứ quán Ireland, Quỹ Đái tháo đường thế giới, các bệnh viện đầu ngành về phụ sản, nhi, Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, BS.CKII. Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết: Việc triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ là một bước tiến quan trọng nhằm giảm thiểu biến chứng trong thai kỳ, nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời góp phần đạt các mục tiêu quốc gia về dân số và sức khỏe sinh sản.
Theo các chuyên gia, đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng glucose huyết tương do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin hoặc cả hai.
Theo Hội Nội tiết Hoa Kỳ, đái tháo đường thai kỳ là tình trạng liên quan đến tăng glucose huyết tương của mẹ và làm tăng nguy cơ các kết cục sản khoa bất lợi. Nghiên cứu ở một số cơ sở của Việt Nam cho thấy, tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường thai kỳ ở TP.HCM có xu hướng tăng dần trong những năm qua, từ 2,1% năm 1997 lên 4% năm 2007, 11% năm 2008 và khoảng 20% trong năm 2017.
Theo khảo sát của các bệnh viện chuyên khoa sản trên toàn quốc, trong giai đoạn từ năm 2001-2004, tỷ lệ phát hiện đái tháo đường thai kỳ vào khoảng 3%-4%, tuy nhiên đến năm 2017, tỷ lệ này đã tăng lên mức 20% trên tổng số thai phụ được khám tại các bệnh viện/cơ sở y tế chuyên khoa.
Đái tháo đường thai kỳ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bà mẹ cũng như của thai nhi; người mẹ có thể mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, sẽ đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi, bệnh lý võng mạc, bệnh lý mạch vành và nhiễm trùng tiết niệu, tăng nguy cơ tiền sản giật - sản giật và nguy cơ bị đái tháo đường thực sự trong tương lai….
Phần lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng bất thường bẩm sinh tăng gấp 3 lần ở những thai nhi có mẹ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ trước đó mà không được kiểm soát tốt.
Từ thực tế trên, ngày 29/5/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1470/QĐ-BYT phê duyệt "Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ". Đây là tài liệu chuyên môn quan trọng, góp phần chuẩn hóa quy trình phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.
Tại Hội thảo, các bài trình bày tập trung vào: Thực trạng đái tháo đường thai kỳ tại Việt Nam và trên thế giới; Nội dung Hướng dẫn quốc gia và Dự thảo sổ tay hướng dẫn; Tư vấn dinh dưỡng, vận động thể chất cho phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ; Kinh nghiệm quốc tế trong sàng lọc và quản lý bệnh.
Thông qua Hội thảo, Bộ Y tế kỳ vọng các cơ sở y tế sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ, đồng thời tăng cường công tác truyền thông, tư vấn nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ em do biến chứng của các nguyên nhân gián tiếp, đó là đái tháo đường thai kỳ.
Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111Y tế - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều nay (19/9), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
Bé 16 tuổi ở Hải Phòng bị vỡ gan nguy kịch may mắn được cứu sốngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ cho biết đây là trường hợp vỡ gan do chấn thương rất nặng và nguy kịch. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực và vật lực để cứu sống bệnh nhân.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn 'mở đường' cứu người đàn ông gặp nạn trên cầu Nhật TânY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trực tiếp động viên, đồng thời đề nghị các y bác sĩ khẩn trương triển khai những biện pháp cấp cứu chuyên sâu, nhằm giành giật sự sống cho bệnh nhân gặp nạn trên đường.
Triển lãm quốc tế về chăm sóc và phục hồi chức năng người cao tuổi lần đầu tổ chức tại Việt NamY tế - 2 ngày trước
GĐXH – Điểm nhấn của Vietnam Medipharm Expo năm 2025 diễn ra tới đây tại Hà Nội là việc tổ chức song song với VIREC 2025 – một triển lãm quốc tế lần đầu về chăm sóc, phục hồi chức năng người cao tuổi...
Nghìn ly sữa - nghìn hy vọng Báo Sức khỏe & Đời sống và Nutricare trao tặng bệnh nhi ung thưY tế - 2 ngày trước
Sáng 15/9, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutricare đã tổ chức lễ trao tặng 40.000 ly sữa dinh dưỡng y học Leanmax Hope cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Người cao tuổi sống thọ nhưng cần sống khỏe: Không có 'thực phẩm thần kỳ' – Hãy ăn uống điều độY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là nội dung bác sĩ người Nhật Shun Kubo chia sẻ tại hội thảo "Nhận diện và quản lý các bệnh lý nguy cơ cao ở người trung và cao tuổi" vừa diễn ra tại Hà Nội
Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặpY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Chương trình tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, sinh viên trong tình huống khẩn cấp.
Phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ IY tế - 3 ngày trước
Sáng nay (17/9) tại trụ sở Bộ Y tế diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” lần thứ I. TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự và phát biểu chỉ đạo
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốcY tế - 4 ngày trước
GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổiSống khỏe - 5 ngày trước
Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốcY tế
GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.