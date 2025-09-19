Bộ Y tế triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ

Hội thảo có sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của các đại biểu đến từ Đại sứ quán Ireland, Quỹ Đái tháo đường thế giới, các bệnh viện đầu ngành về phụ sản, nhi, Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí.

BS.CKII. Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, BS.CKII. Nguyễn Văn Chi, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết: Việc triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ là một bước tiến quan trọng nhằm giảm thiểu biến chứng trong thai kỳ, nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời góp phần đạt các mục tiêu quốc gia về dân số và sức khỏe sinh sản.

Theo các chuyên gia, đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng glucose huyết tương do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin hoặc cả hai.

Theo Hội Nội tiết Hoa Kỳ, đái tháo đường thai kỳ là tình trạng liên quan đến tăng glucose huyết tương của mẹ và làm tăng nguy cơ các kết cục sản khoa bất lợi. Nghiên cứu ở một số cơ sở của Việt Nam cho thấy, tỷ lệ phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường thai kỳ ở TP.HCM có xu hướng tăng dần trong những năm qua, từ 2,1% năm 1997 lên 4% năm 2007, 11% năm 2008 và khoảng 20% trong năm 2017.

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Theo khảo sát của các bệnh viện chuyên khoa sản trên toàn quốc, trong giai đoạn từ năm 2001-2004, tỷ lệ phát hiện đái tháo đường thai kỳ vào khoảng 3%-4%, tuy nhiên đến năm 2017, tỷ lệ này đã tăng lên mức 20% trên tổng số thai phụ được khám tại các bệnh viện/cơ sở y tế chuyên khoa.

Đái tháo đường thai kỳ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bà mẹ cũng như của thai nhi; người mẹ có thể mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, sẽ đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi, bệnh lý võng mạc, bệnh lý mạch vành và nhiễm trùng tiết niệu, tăng nguy cơ tiền sản giật - sản giật và nguy cơ bị đái tháo đường thực sự trong tương lai….

Phần lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng bất thường bẩm sinh tăng gấp 3 lần ở những thai nhi có mẹ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ trước đó mà không được kiểm soát tốt.

Chuyên gia trình bày báo cáo Tư vấn dinh dưỡng, vận động thể chất cho phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ tại Hội thảo.

Từ thực tế trên, ngày 29/5/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1470/QĐ-BYT phê duyệt "Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ". Đây là tài liệu chuyên môn quan trọng, góp phần chuẩn hóa quy trình phát hiện sớm, điều trị và chăm sóc phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Tại Hội thảo, các bài trình bày tập trung vào: Thực trạng đái tháo đường thai kỳ tại Việt Nam và trên thế giới; Nội dung Hướng dẫn quốc gia và Dự thảo sổ tay hướng dẫn; Tư vấn dinh dưỡng, vận động thể chất cho phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ; Kinh nghiệm quốc tế trong sàng lọc và quản lý bệnh.

Thông qua Hội thảo, Bộ Y tế kỳ vọng các cơ sở y tế sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ, đồng thời tăng cường công tác truyền thông, tư vấn nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ em do biến chứng của các nguyên nhân gián tiếp, đó là đái tháo đường thai kỳ.