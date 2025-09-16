Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Theo Chi cục Dân số tỉnh Quảng Trị, hiện các đơn vị liên quan trong toàn tỉnh đang đồng loạt thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn. Chi cục cũng thành lập đoàn giám sát và hỗ trợ chuyên môn tại một số xã.

Ngành Dân số tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn.

Trong 7 tháng của năm 2025, chiến dịch đợt 1 được triển khai tại 65 xã. Có hơn 13 nghìn người được tư vấn, thực hiện biện pháp tránh thai. Hơn 1.000 nam/nữ thanh niên được tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân. Hơn 1.700 phụ nữ mang thai được tư vấn sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Cùng với đó là phổ biến, triển khai các gói dịch vụ khám, điều trị phụ khoa cho chị em phụ nữ.

Trạm Y tế Quảng Lộc (xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đông đảo người dân sinh sống ven bờ và cồn bãi giữa sông Gianh. Một phần không nhỏ người dân nơi đây theo nghề biển và dịch vụ hậu cần nghề biển. Công tác tuyên truyền về dân số gặp nhiều khó khăn.

Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp nhiều thông tin về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Vũ, Phụ trách Trạm Y tế Quảng Lộc cho biết, trong đợt 1/2025, đơn vị cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác dân số. Để có kết quả đó, cán bộ, nhân viên đơn vị phối hợp với cộng tác viên dân số, y tế thôn tăng cường công tác vận động, tư vấn.

"Địa bàn có đông dân cư sống trên cồn bãi, làm nghề biển thường xuyên di biến động, nhận thức về kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế… Chúng tôi cử người tới từng thôn, tổ chức nhiều đợt truyền thông tới phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là dân cư vùng cồn bãi để họ nắm bắt. Từ đó, họ hiểu rõ sự cần thiết của việc kế hoạch hóa gia đình và tác hại của việc sinh đẻ không có kế hoạch. Cùng với đó, tư vấn để những trường hợp cần thiết sử dụng các dịch vụ y tế dân số", bác sĩ Vũ chia sẻ.

Nhờ vận động thường xuyên nên khi Trạm Y tế Cảnh Dương (xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh và sơ sinh… có đông đảo chị em tham gia.

Phụ nữ mang thai được thăm khám, tư vấn để có thai kỳ an toàn.

"Được cán bộ y tế tư vấn, tôi có thêm kiến thức để mang thai an toàn. Tôi thường xuyên thăm khám để biết tình trạng của con và được tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt đảm bảo sức khỏe thai kỳ", chị Phạm Thị Hoài Vân, trú xã Hòa Trạch cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Minh Hóa cho biết, đơn vị phụ trách chăm sóc sức khỏe cho cư dân tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Một phần không nhỏ cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Để triển khai chiến dịch về dân số, trung tâm cũng nhận được sự hỗ trợ nhiều từ chính quyền địa phương. Đơn vị này cùng các trạm y tế các xã phối hợp cùng lực lượng y tế thôn bản, vận dụng sự hỗ trợ từ già làng, trưởng bản, người có uy tín với đồng bào để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

"Công tác sáp nhập, kiện toàn bộ máy, cùng với đó thuốc, vật tư tiêu hao được cấp khá muộn ít nhiều ảnh hưởng đến việc triển khai chiến dịch. Hiện đơn vị đang triển khai các hoạt động của chiến dịch tại 14 điểm trạm trên địa bàn", bác sĩ Việt thông tin.

Đông đảo cư dân vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số được thông tin các nội dung về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trung tâm Y tế khu vực Hướng Hóa phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe cho hơn 90 ngàn người dân. Trong đó, có khoảng 50% là bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Vì một số vướng mắc trong việc bổ sung thuốc, vật tư tiêu hao nên việc triển khai các hoạt động về dân số gặp không ít khó khăn. Khắc phục những vấn đề trên, trung tâm và các đơn vị hiện đã triển khai chiến dịch tại 8 điểm xã.

"Trong thời gian tới, ngành dân số Quảng Trị sẽ chú trọng các chương trình chăm sóc sức khỏe cho từng nhóm đối tượng đặc thù. Đồng thời, gắn công tác dân số với phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nhiệm vụ lâu dài nên cần nhận được sự quan tâm, vào cuộc của toàn xã hội", ông Trương Hữu Thiện, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số Quảng Trị chia sẻ.