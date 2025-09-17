Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

1. Phụ nữ mãn kinh có thể bị khàn giọng và mất ổn định giọng nói

Mãn kinh là một giai đoạn đầy thách thức đối với phụ nữ, khi cơ thể phải đối mặt với những thay đổi lớn về nội tiết và tâm sinh lý. Sự suy giảm của các hormone quan trọng, đặc biệt là estrogen và progesterone, là nguyên nhân chính gây ra những thay đổi này.

Sự thay đổi giọng nói trong thời kỳ mãn kinh là một triệu chứng ít được nhắc đến nhưng nó có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ, đặc biệt là những người làm nghề phụ thuộc nhiều vào giọng nói.

Một nghiên cứu mới được công bố của Đại học Nam Florida đã nêu bật một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh, đó là sự thay đổi giọng nói, thường là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen và progesterone.

Thay đổi giọng nói là một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh.

Nghiên cứu mang tính đột phá của một nhóm do Tiến sĩ Yael Bensoussan, Giám đốc sáng lập Trung tâm Giọng nói USF Health tại Trường Y khoa USF Health Morsani và Tiến sĩ Rupal Patel tại Đại học Northeastern dẫn đầu cho biết: Những người có nhiều khả năng bị thay đổi giọng nói không mong muốn nhất (dẫn đến khàn giọng và mất ổn định giọng nói) là những phụ nữ sử dụng giọng nói một cách chuyên nghiệp như giáo viên, diễn viên, đặc biệt là ca sĩ.

Tiến sĩ Bensoussan và các cộng sự giải thích: "Phát âm là một quá trình sinh lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp chính xác của nhiều hệ thống như: hô hấp, phát âm và cộng hưởng. Ngay cả những gián đoạn nhỏ đối với bất kỳ yếu tố nào trong số đó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng thanh quản .

Nếp gấp thanh quản trong thanh quản phụ thuộc vào hệ cơ, độ đàn hồi của niêm mạc và luồng khí thích hợp từ phổi để tạo ra âm thanh. Sự cân bằng cụ thể giữa độ căng và độ đàn hồi của dây thanh quản đóng vai trò quan trọng trong chất lượng giọng nói. Họ phát hiện ra rằng "sự dao động hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn về cấu trúc của các mô thanh quản".

2. Cần nghiên cứu sâu hơn về liệu pháp hormone điều trị mãn kinh

Trong quá trình làm việc tại Trung tâm Giọng nói, Tiến sĩ Bensoussan nhận thấy một xu hướng kỳ lạ: "Tôi đã khám cho rất nhiều phụ nữ trung niên đang ở độ tuổi mãn kinh và họ đến khám với những triệu chứng rất cụ thể như giọng khàn và ho khan. Khi kiểm tra dây thanh quản bằng camera nhỏ, chúng tôi không thấy bất thường gì. Đó là lúc tôi thực sự quan tâm đến tác động tiềm tàng của hormone và cách chúng thay đổi giọng nói".

Tiến sĩ Bensoussan rất ngạc nhiên khi một trong những bệnh nhân của mình, một ca sĩ cho biết, giáo viên thanh nhạc của mình có thể biết được khi nào bà đến kỳ kinh nguyệt vì giọng nói của bà nghe khác lạ.

Phụ nữ cần được tư vấn kỹ về sức khỏe trong giai đoạn mãn kinh.

Những phụ nữ này thường cho rằng, đó do là trào ngược dạ dày hoặc viêm thanh quản hoặc không có vấn đề gì... Tiến sĩ Bensoussan quan tâm sâu hơn vào vấn đề này do phương pháp điều trị cho phụ nữ mãn kinh bằng liệu pháp hormone có liên quan đến testosterone để cân bằng lại sự suy giảm estrogen và progesterone. Thật không may, testosterone là một hormone nam và một trong những tác dụng phụ là giọng nói trở nên "nam tính hơn".

Theo Tiến sĩ Bensoussan, trong tương lai cần nhiều nghiên cứu hơn và hợp tác chặt chẽ hơn với các bác sĩ phụ khoa. Bệnh nhân có những triệu chứng này nên đến bác sĩ chuyên khoa giọng nói thay vì cho rằng đó là điều bình thường. Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu việc tiêm hormone giúp cải thiện giọng nói ở mức độ nào và nên tiêm cho ai.

Vân Anh (theo USF Health)