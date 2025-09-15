2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch
GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu xử trí chậm, sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ.
Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu thành công sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch.
Theo đó, ngày 8/9, chị H.T.H, 43 tuổi, mang thai 34 tuần, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Thăm khám cho thấy, bên trong tử cung là một thai nhi kèm đa ối và có những cơn gò dọa sinh non. Bên ngoài là ổ viêm phúc mạc ruột thừa khu trú đang âm thầm lan rộng.
Nhận định đây là tình huống nguy hiểm, ca phẫu thuật liên viện giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức do BSCKII. Vũ Ngân Hà - Phó Trưởng khoa Sản thường (BV Phụ sản Trung ương) và ThS.BS Vũ Đức Thịnh – khoa Phẫu thuật Tiêu hóa (BV Hữu Nghị Việt Đức) lập tức được triển khai.
Khi mổ mở bụng, các bác sĩ phát hiện ổ viêm đã vỡ, ổ bụng đã có mủ, ruột thừa vỡ mủn nát, các mạc nối lớn viêm dày. Nếu xử trí chậm, sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ. Vì vậy, sự phối hợp nhanh chóng giữa sản – ngoại là yếu tố quyết định.
Ngay lập tức, toàn bộ e-kip nhanh chóng xử lý toàn bộ ổ viêm, ổ bụng được làm sạch. Cùng lúc, các bác sĩ đã kịp thời đón bé trai 2.6kg ra đời thành công. Sau sinh, bé được kiểm tra các chỉ số và đưa về Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám. Mẹ được chuyển về khoa Phẫu thuật tiêu hóa - Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi.
Một tuần sau ca mổ, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định.
Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, chị em không được chủ quan với bất kỳ cơn đau bụng bất thường nào trong thai kỳ. Bên cạnh đó, cần tuân thủ khám thai định kỳ để phát hiện sớm những bất thường. Khi có biểu hiện đau bụng dữ dội, sốt, buồn nôn, cơn gò nhiều… cần đến ngay cơ sở y tế về sản khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh tình huống xấu có thể xảy ra.
