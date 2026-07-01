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'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Thứ tư, 20:13 01/07/2026 | Xã hội
Đức Tùy
Đức Tùy
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GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô vi phạm pháp luật về giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Mới đây, lực lượng Công an nhận được hình ảnh, clip do quần chúng nhân dân cung cấp phản ánh trên mạng xã hội, về một nam thanh niên có hành vi vi phạm an toàn giao thông. Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 2 đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời - Ảnh 1.

Nam thanh niên Đ.V.T.Đ cùng phương tiện. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả xác định, vào lúc 3h ngày 25/6/2026, tại thôn Đông Thành (Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), nam thanh niên Đ.V.T.Đ (SN 2007, ở thôn Phú Liễn, xã Lương Minh, tỉnh Quảng Ninh) đã điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda, BKS 14AA - 21489 chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh (bốc đầu xe) khi đang lưu thông trên đường.

Đáng chú ý, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản tiến hành tịch thu phương tiện theo quy định của pháp luật và xử phạt 6,5 triệu đồng.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời - Ảnh 2.'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

GĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” của một nam thiếu niên.

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