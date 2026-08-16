Tâm điểm đợt mưa lớn kéo dài 5 ngày ở miền Bắc: Khu vực nào chịu ảnh hưởng nặng nhất?

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Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn, lượng mưa cục bộ có nơi lên đến 450mm/đợt

Tâm điểm đợt mưa lớn kéo dài 5 ngày ở miền Bắc

Đợt mưa lớn 5 ngày ở miền Bắc: Khu vực nào chịu ảnh hưởng nặng nhất? - Ảnh 1.

Miền Bắc lại sắp bước vào đợt mưa lớn. Ảnh: Tuấn Anh

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Trong đó, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ trên 450mm/đợt. Tổng lượng mưa tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn dao động 100-200mm/đợt, cục bộ trên 300mm/đợt. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ còn kéo dài đến khoảng thứ Ba (18/8) tuần sau.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/8

Theo bản tin thời tiết vtv.vnThủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.


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