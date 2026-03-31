'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự
GĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” của một nam thiếu niên.
Chiều ngày 31/3, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trên cơ sở nội dung đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Theo đó, ngày 22/3/2026, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 20AA-150… không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc xác minh.
Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/3/2026, V.V.H (SN 2008, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô trên tỉnh lộ 266, đoạn qua xã Điềm Thụy, đã thực hiện hành vi đứng trên xe, giật tay lái, nhấc bánh trước và điều khiển xe chạy bằng một bánh sau trong khoảng 50m. Toàn bộ hành vi nguy hiểm này được nhóm thanh thiếu niên đi phía sau dùng điện thoại quay lại.
Không dừng lại, cùng ngày, tại khu đô thị KOSY (phường Gia Sàng), đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tương tự, di chuyển bằng một bánh trong khoảng 30m, sau đó chia sẻ video qua điện thoại.
Ngày 25/3/2026, lực lượng CSGT đã làm việc với các đối tượng liên quan. Qua xác minh, hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hiện toàn bộ hồ sơ, phương tiện đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.
Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cộng đồng.
Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định.
Video thiếu niên ở Thái Nguyên "bốc đầu" xe máy trên phố:
