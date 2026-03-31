'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

Thứ ba, 21:58 31/03/2026 | Thời sự
GĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” của một nam thiếu niên.

Chiều ngày 31/3, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trên cơ sở nội dung đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, ngày 22/3/2026, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 20AA-150… không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 21/3/2026, V.V.H (SN 2008, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô trên tỉnh lộ 266, đoạn qua xã Điềm Thụy, đã thực hiện hành vi đứng trên xe, giật tay lái, nhấc bánh trước và điều khiển xe chạy bằng một bánh sau trong khoảng 50m. Toàn bộ hành vi nguy hiểm này được nhóm thanh thiếu niên đi phía sau dùng điện thoại quay lại.

Hình ảnh nam thiếu niên ở Thái Nguyên "bốc đầu" xe trên phố.

Không dừng lại, cùng ngày, tại khu đô thị KOSY (phường Gia Sàng), đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi tương tự, di chuyển bằng một bánh trong khoảng 30m, sau đó chia sẻ video qua điện thoại.

Ngày 25/3/2026, lực lượng CSGT đã làm việc với các đối tượng liên quan. Qua xác minh, hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hiện toàn bộ hồ sơ, phương tiện đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cộng đồng.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định.

Video thiếu niên ở Thái Nguyên "bốc đầu" xe máy trên phố:


Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Thời sự - 18 phút trước

GĐXH - Đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tin lời người lạ trên mạng xã hội, một bé gái 14 tuổi đã một mình di chuyển quãng đường hơn 150km để tìm việc làm. Khi phát hiện bị lừa, cháu rơi vào hoảng loạn và rất may đã được lực lượng công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa về với gia đình an toàn.

Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian đứng im

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian đứng im, dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng ở Huế đang được khẩn trương thi công để sớm đưa vào vận hành, góp phần quan trọng giải quyết rác thải cho khu vực phía Bắc thành phố.

Hà Nội: Huy động 12 xe chữa cháy dập lửa tại xưởng bánh kẹo rộng 700m² ở Hương Sơn

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 31/3 tại xưởng sản xuất bánh kẹo thuộc xã Hương Sơn (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chuyên dụng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực dân cư lân cận.

Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đêm nay (31/3) một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta khiến khu vực miền Bắc khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo mưa đá, gió giật mạnh.

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: “Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”.

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thời sự

Thời sự
Thời sự

Thời sự
Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

