Bóc trần “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Vỏ bọc giáo viên “nhân ái” và chiêu trò kêu gọi từ thiện

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (sinh năm 1986), trú tại xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo cũ), tỉnh Điện Biên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Điện Biên phê chuẩn cùng ngày.

Cơ quan CSĐT Công an Điện Biên hỏi cung Nguyễn Mạnh Tuân

Theo điều tra, từ năm 2016, Tuân dựng cho mình hình ảnh “người làm việc thiện” trên mạng xã hội bằng những lời kêu gọi sẻ chia, hình ảnh cảm động về các mảnh đời bất hạnh. Trên 3 tài khoản Facebook gồm: “Nguyễn Mạnh Tuân” (tích xanh), “Nguyễn Tuân” (hơn 149.000 người theo dõi) và “Lãng tử Tây Bắc”, đối tượng liên tục đăng tải bài viết kêu gọi quyên góp, đồng thời cung cấp nhiều số tài khoản cá nhân để nhận tiền ủng hộ.

Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, Tuân đã lợi dụng 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên) để kêu gọi đóng góp, sau đó chỉ trao lại một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Sự việc chỉ bị phát giác khi ngày 23/9 vừa qua, chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ) gửi đơn tố giác về việc nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Tuân nhưng không thấy công khai minh bạch. Nhiều nhà hảo tâm khác cũng bày tỏ nghi ngờ tương tự, khiến cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Vỏ bọc “thầy giáo nhân ái” sụp đổ trước vòng lao lý

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã thu thập được đầy đủ sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và nhân chứng, đủ căn cứ chứng minh hành vi trục lợi từ thiện của Tuân.

Ngày 30/9, trước sự vận động của cơ quan công an, Nguyễn Mạnh Tuân đã ra trình diện và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Tuân tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Đến ngày 3/10, Lệnh tạm giam chính thức được ban hành.

Hình ảnh một người từng được tung hô là “thầy giáo nhân ái”, được nhiều người tin tưởng, nay bị còng tay đưa đi, đã khiến dư luận bàng hoàng. Hàng loạt bài viết, hình ảnh từng lan truyền trên mạng xã hội như minh chứng cho một tấm lòng “vì người nghèo” nay trở thành bằng chứng lật tẩy vỏ bọc đạo đức giả.

Vụ án Nguyễn Mạnh Tuân là hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò “khoác áo từ thiện” để trục lợi. Sự gian dối này không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn làm xói mòn niềm tin của cộng đồng vào những hoạt động thiện nguyện chân chính.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ gửi gắm lòng tin và sự đóng góp vào các tổ chức, cá nhân uy tín, có cơ chế công khai minh bạch. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.