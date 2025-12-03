Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Thứ tư, 07:08 03/12/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3; Nguyễn Thị Phương, Trưởng đoàn kiểm tra (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi nhận hối lộ theo Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an: Ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H (Hợp Thịnh, Bắc Ninh). Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra 3.

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Phương (áo trắng). Ảnh: CA Bắc Ninh

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu Công ty H phải chi tiền thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm cho Công ty.

Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để bên Công ty H chi cho Đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỷ đồng để được bỏ qua lỗi. Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỷ nêu trên.

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa). Ảnh: CA Bắc Ninh

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã nhận hai lần tổng cộng 4,3 tỷ đồng từ Công ty H, trong đó 2 tỷ đồng do bà Hoa trực tiếp nhận và 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa.

Ngày 27/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh Bắc Ninh đã thi hành các lệnh, quyết định nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ninh Bình: Bắt nguyên công chức địa chính nhận hối lộ

Ninh Bình: Bắt nguyên công chức địa chính nhận hối lộ

Hà Nội: Loạt lãnh đạo xã ở Thường Tín bị khởi tố vì nhận hối lộ

Hà Nội: Loạt lãnh đạo xã ở Thường Tín bị khởi tố vì nhận hối lộ

Một Chủ tịch phường ở Bắc Giang bị bắt vì nhận hối lộ

Một Chủ tịch phường ở Bắc Giang bị bắt vì nhận hối lộ

Mánh khóe nhận hối lộ hơn 800 triệu đồng của hai cán bộ Cảng vụ Hải Phòng

Mánh khóe nhận hối lộ hơn 800 triệu đồng của hai cán bộ Cảng vụ Hải Phòng

Bắc Kạn: Bắt cán bộ địa chính tới tận nhà dân nhận hối lộ để làm sổ đỏ

Bắc Kạn: Bắt cán bộ địa chính tới tận nhà dân nhận hối lộ để làm sổ đỏ

Cùng chuyên mục

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Cảnh sát 113 Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Thành khai nguyên nhân lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái là do mâu thuẫn gia đình trong thời gian dài.

Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình

Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình

Pháp luật - 1 ngày trước

Luật sư nhận định hành vi điều khiển ô tô tông chết em gái của Thành thể hiện tính côn đồ, cố ý thực hiện hành vi tới cùng và có thể đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để góp vui cho đám cưới, người đàn ông ở Hà Tĩnh mang súng ngắn ra bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ thay cho tiếng pháo.

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Pháp luật - 2 ngày trước

Dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Công an cho biết nếu ông L tiếp tục cố tình không trả, vụ việc sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Xem nhiều

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Pháp luật

GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật
Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Pháp luật
Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top