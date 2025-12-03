Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ
GĐXH - Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.
Tối 23/11/2025, nhóm thanh thiếu niên (sinh năm 2008 đến 2009; đa phần thường trú tại xã Mê Linh, TP. Hà Nội) đến quán Cà phê ở khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh uống nước.
Sau đó, cả nhóm rủ nhau “lượn đường”, mang theo kiếm và gậy gỗ. Lúc này, có 2 nam thanh niên điều khiển xe Honda Vision màu trắng đi qua chửi thì cả nhóm đuổi theo nhưng không đuổi kịp nên đi ra đường 48 hướng về xã Mê Linh.
Khi đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đường 48 giao với đường 100, các đối tượng gặp lại 2 nam thanh niên điều khiển xe Honda Vision màu trắng lúc trước cầm gạch ném nên cả nhóm lại tiếp tục đuổi theo.
Khi đến cổng Bệnh viện dã chiến thuộc địa phận xã Tiến Thắng, hai nam thanh niên điều khiển xe Honda Vision màu trắng tự ngã, rồi bỏ chạy. Thấy vậy, các đối tượng điều khiển xe đi về nhà.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quang Minh đã tiến hành xác minh, triệu tập 13 đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi vi phạm.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng Gây rối trật tự công cộng. Đối với 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi, cơ quan Công an bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
