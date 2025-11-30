Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tối 30/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Khanh (SN 1995, trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

2 đối tượng cố tình tông xe máy, hành hung nạn nhân ở KĐT Geleximco An Khánh.

Trước đó, vào ngày 24/11/2025, Công an xã An Khánh tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh L.V.H (SN 1991, thường trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) về việc bị 2 nam thanh niên đánh tại khu đô thị Geleximco An Khánh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, làm rõ 2 đối tượng trong vụ việc là Đỗ Trọng Tuyến (SN 1994, thường trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) và Lưu Đức Khanh (SN 1995 thường trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Lưu Đức Khanh.

Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Đỗ Trọng Tuyến đã bỏ trốn. Quá trình làm việc, Lưu Đức Khanh khai nhận do mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích sơ bộ của anh H là 13%.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Khanh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục triệu tập Đỗ Trọng Tuyến để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.