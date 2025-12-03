Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố
GĐXH - “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.
Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) về hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Theo cơ quan công an, năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Văn Đức Quý đã tổ chức cho nhân viên dùng máy đào khai thác trái phép cát, sỏi tại khu vực sông Vàng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Chỉ trong hơn một tháng, nhóm của Quý đã bán ra 643 m³ cát, thu lợi hơn 46 triệu đồng.
Đặc biệt, Quý từng bị UBND huyện Đông Giang xử phạt hành chính và sau đó bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn cố tình tiếp tục tổ chức khai thác trái phép.
Ngày 29/11, Công an xã Sông Vàng (TP Đà Nẵng) phát hiện nhân viên của Quý đang múc cát lên hai xe tải tại khu vực lòng sông; trên hiện trường xuất hiện hố khai thác lớn và lượng cát đã được tập kết lên phương tiện. Các tài xế và nhân viên đều khai nhận làm theo chỉ đạo của Quý. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Với việc tái phạm trong khi đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã quyết định thay đổi biện pháp từ "cấm đi khỏi nơi cư trú" sang lệnh bắt bị can để tạm giam theo đúng quy định pháp luật.
Vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm minh các hành vi làm tổn hại tài nguyên và trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.
