Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng, một giám đốc bị bắt, khởi tố

Thứ tư, 16:35 03/12/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Văn Đức Quý (38 tuổi, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) về hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Theo cơ quan công an, năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Văn Đức Quý đã tổ chức cho nhân viên dùng máy đào khai thác trái phép cát, sỏi tại khu vực sông Vàng (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Chỉ trong hơn một tháng, nhóm của Quý đã bán ra 643 m³ cát, thu lợi hơn 46 triệu đồng.

Khai thác khoáng sản trái phép trên sông Vàng một giám đốc bị bắt, khởi tố - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý. Ảnh: CA Đà Nẵng

Đặc biệt, Quý từng bị UBND huyện Đông Giang xử phạt hành chính và sau đó bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng vẫn cố tình tiếp tục tổ chức khai thác trái phép.

Ngày 29/11, Công an xã Sông Vàng (TP Đà Nẵng) phát hiện nhân viên của Quý đang múc cát lên hai xe tải tại khu vực lòng sông; trên hiện trường xuất hiện hố khai thác lớn và lượng cát đã được tập kết lên phương tiện. Các tài xế và nhân viên đều khai nhận làm theo chỉ đạo của Quý. Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Với việc tái phạm trong khi đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã quyết định thay đổi biện pháp từ "cấm đi khỏi nơi cư trú" sang lệnh bắt bị can để tạm giam theo đúng quy định pháp luật.

Vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm minh các hành vi làm tổn hại tài nguyên và trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp vì khai thác khoáng sản vượt phạm vi gây thiệt hại tài sản Nhà nước

Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp vì khai thác khoáng sản vượt phạm vi gây thiệt hại tài sản Nhà nước

Doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản bị phạt 320 triệu đồng

Doanh nghiệp vi phạm khai thác khoáng sản bị phạt 320 triệu đồng

Mẹ vợ và con rể lĩnh án vì khai thác khoáng sản quá trữ lượng cho phép

Mẹ vợ và con rể lĩnh án vì khai thác khoáng sản quá trữ lượng cho phép

Khai thác khoáng sản trái phép, 2 bố con vướng vào vòng lao lý

Khai thác khoáng sản trái phép, 2 bố con vướng vào vòng lao lý

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Lạng Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. Trước diễn biến phức tạp trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đề nghị người dân không chia sẻ nội dung kích động, xuyên tạc, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Mâu thuẫn khi xem cờ tướng đâm người nguy kịch

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong các lần xem đánh cờ tướng, Bùi Việt Đức đã dùng dao đâm ông Đoàn Văn S trả thù.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Cảnh sát 113 Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Thành khai nguyên nhân lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái là do mâu thuẫn gia đình trong thời gian dài.

Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình

Vụ anh trai dùng ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Có thể đối diện mức án tử hình

Pháp luật - 1 ngày trước

Luật sư nhận định hành vi điều khiển ô tô tông chết em gái của Thành thể hiện tính côn đồ, cố ý thực hiện hành vi tới cùng và có thể đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Mang súng đến đám cưới bắn 'góp vui', người đàn ông bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để góp vui cho đám cưới, người đàn ông ở Hà Tĩnh mang súng ngắn ra bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ thay cho tiếng pháo.

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Pháp luật - 2 ngày trước

Dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Công an cho biết nếu ông L tiếp tục cố tình không trả, vụ việc sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Xem nhiều

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Bắt 2 cán bộ thuế tỉnh Bắc Ninh vòi 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm

Pháp luật

GĐXH - Bị cáo buộc nhận 4,3 tỷ đồng của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm, 2 cán bộ thuế (trước đây thuộc Cục Thuế Bắc Giang, nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) bị Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam.

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Pháp luật
Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Pháp luật
Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật
Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top