Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm
GĐXH - Nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp trên đường Giải Phóng, Cảnh sát 113 Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân khống chế và bắt giữ nghi phạm.
Thông tin từ CATP Hà Nội, khoảng 2h20' ngày 30/11/2025, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Giải Phóng thì nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố về việc người dân phát hiện đối tượng trộm cắp tại số 789 Giải Phóng.
Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và phát hiện một người đàn ông đang dắt theo 01 xe máy Honda Vision có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe trên tại số 971 Giải Phóng, phường Hoàng Mai. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để xác minh, làm rõ.
Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Anh Đức (SN 1988; trú tại Phương Liệt, Hà Nội). Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Thành khai nguyên nhân lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái là do mâu thuẫn gia đình trong thời gian dài.
Luật sư nhận định hành vi điều khiển ô tô tông chết em gái của Thành thể hiện tính côn đồ, cố ý thực hiện hành vi tới cùng và có thể đối diện hình phạt cao nhất là tử hình.
GĐXH - Để góp vui cho đám cưới, người đàn ông ở Hà Tĩnh mang súng ngắn ra bắn chỉ thiên lên trời để tạo tiếng nổ thay cho tiếng pháo.
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Công an cho biết nếu ông L tiếp tục cố tình không trả, vụ việc sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật.
GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.
GĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.
Nghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.
GĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện
Tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.
