Hà Nội: Tóm gọn đối tượng trộm xe máy lúc nửa đêm

Thông tin từ CATP Hà Nội, khoảng 2h20' ngày 30/11/2025, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Giải Phóng thì nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố về việc người dân phát hiện đối tượng trộm cắp tại số 789 Giải Phóng.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức. Ảnh: CAHN

Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và phát hiện một người đàn ông đang dắt theo 01 xe máy Honda Vision có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe trên tại số 971 Giải Phóng, phường Hoàng Mai. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để xác minh, làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Anh Đức (SN 1988; trú tại Phương Liệt, Hà Nội). Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

