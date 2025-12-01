Lời khai của đối tượng lái ô tô đâm vào nhà chị ruột, tông tử vong em gái ở Tây Ninh

Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tấn Thành (SN 1979), ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Theo NLĐO, tại cơ quan công an, đối tượng Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Thành cho biết khoảng năm 2003 đối tượng kinh doanh mở Công ty nước suối ở Campuchia, trong thời gian kinh doanh đối tượng Thành nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột tên Nguyễn Thị H, sinh năm 1955 để mua đất và xây nhà ở.

Nhưng đến năm 2007, đối tượng Thành bị bà H làm đơn thưa gửi Cảnh sát Campuchia về việc có hành vi đe doạ giết người (đe dọa giết bà H), sau đó bị Cảnh sát Campuchia bắt điều tra. Sau đó Thành bị Tòa án Campuchia tuyên phạt tù 48 năm tù về tội "Cố ý giết người", Thành ở 15 năm tù thì được giảm án.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị bắt giữ. Ảnh: CA Tây Ninh

Đến khoảng năm 2022, bà H và các chị, em của Thành qua thăm hứa khi ra tù sẽ trả lại tài sản đất, nhà do Thành gửi tiền mua. Nhưng khi Thành ra tù, bà H và các chị, em không trả lại đất, nhà ở mà Thành đã gửi tiền về mua trước đó. Nên giữa Thành và các chị, em ruột trong gia đình mâu thuẫn cho đến nay.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành và các chị, em trong gia đình thường xuyên cự cãi với nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương, chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Khoảng 11h15 ngày 30/11, Thành lái xe ô tô ngang qua nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thì bị chị này dùng vòi nước xịt vào xe ô tô. Thành không phản ứng, vẫn điều khiển xe đi về nhà (cách nhà chị Hạnh khoảng 2km).

Khi về đến nhà thấy xe ô tô sắp hết xăng nên Thành tiếp tục lái xe ô tô đi đổ xăng. Khi đi đến đoạn đường trước nhà của chị Hạnh thì tiếp tục bị chị này dùng vòi nước xịt vào xe. Bực tức, Thành lùi xe lại rồi tông thẳng vào chị Hạnh và em ruột là Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1983) đang đứng trong sân. Cú tông khiến chị Bé Sáu bị thương nặng, chị Hạnh tránh được. Thành liên tiếp lái xe đâm chị Hạnh nhưng chị này đều tránh được.

Sau đó, Thành lái xe ô tô cất xe ở nhà, dùng xe máy bỏ trốn. Chị Bé Sáu được người nhà đưa vào Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đến 14h cùng ngày, Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện Thành đang trốn ở khu vực ấp Tho Mo (xã Mỹ Quý) nên bắt giữ, bàn giao cho công an.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.