Cưa bom lấy 90kg thuốc nổ đem bán, nhóm đối tượng lĩnh án

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 nghi phạm về tội mua bán trái phép vật liệu nổ theo khoản 3, Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Ba nghi phạm gồm: N.S (63 tuổi, trú xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi); H.V.Đ (38 tuổi, trú xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) và V.L (65 tuổi, trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, đầu tháng 5/2025, S cùng Đ đã tháo một quả bom và thu được 90 kg thuốc nổ. Thông qua L, số thuốc nổ này được bán cho bị can N.C (đã bị khởi tố trước đó) với giá 40 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 7 bị can liên quan trong vụ án.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng vật liệu nổ thu giữ rất lớn: 1.397kg thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn xã hội tại địa phương.

Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo và đặc biệt là vật liệu nổ.