Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các Trạm biến áp liên tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp dây điện tại các trạm biến áp liên tỉnh.
Chỉ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2025 đến nay, đối tượng đã liên tiếp gây ra 03 vụ trộm cắp tài sản là dây điện tại địa bàn Đà Nẵng và Quảng Ngãi, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Trước đó qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự ghi nhận trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm dây điện tại các trạm biến áp, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Trần Văn Tuấn (SN 1979, trú phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng). Qua xác minh cho thấy, Tuấn là đối tượng đã có 4 tiền án về hình sự, hiện có nhiều nghi vấn như bất minh về thời gian, bất minh về kinh tế như không có nghề nghiệp nhưng vẫn có tiền tiêu xài và đánh bạc...
Trong quá trình giám sát, theo dõi, trinh sát phát hiện Tuấn hoạt động rất chuyên nghiệp, liên tỉnh và có móc nối với đối tượng mua bán phế liệu để tiêu thụ tài sản chiếm đoạt được.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, thông tin, tài liệu về các đối tượng, ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Hà Nha bắt giữ đối Trần Văn Tuấn cùng các đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Văn Tuấn khai nhận do không có việc làm và nghiện game (đánh bạc qua mạng) nên để có tiền tiêu xài, đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp dây điện. Ban ngày, Tuấn sử dụng xe máy rảo quanh các khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi để tìm địa điểm có các Trạm biến áp nằm xa khu vực dân cư, ít người qua lại để gây án.
Sau khi xác định được địa điểm, tối đến Tuấn sử dụng xe máy mang theo đồ nghề đã chuẩn bị như kìm cộng lực, tua vit, cờ lê, găng tay… di chuyển từ nhà nghỉ đến khu vực trạm đã chọn để thực hiện hành vi phạm tội.
Sau khi gây án, Tuấn chở về để bán cho 01 trong 02 địa điểm thu mua phế liệu do Đoàn Ngọc Đình làm chủ (Quốc lộ 1A, tổ 4, thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú) hoặc và địa điểm thu mua phế liệu do V.T.Tr làm chủ (Quốc lộ 1A, thôn Đàn Long, xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng).
Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong thời gian từ đầu tháng 11/2025 đến nay, Trần Văn Tuấn đã gây ra 03 vụ trộm cắp tài sản là dây điện tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, ước tính tổng thiệt hại khoảng 400 triệu đồng
Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã làm rõ đối tượng Đoàn Ngọc Đình có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Tuấn về hành vi "Trộm cắp tài sản" và Đoàn Ngọc Đình về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng V.T.Tr về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
