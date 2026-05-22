Bữa brunch cuối tuần "chuẩn tiệm" tại nhà: Bánh mì kẹp bò xào rau củ phô mai chảy, làm 15 phút mà ngon hết sảy

Có những sáng cuối tuần mà bạn không muốn ra khỏi nhà, không muốn xếp hàng ở quán cà phê đông đúc, cũng không muốn ăn vội vàng một gói mì tôm cho qua bữa. Bạn thèm một bữa ăn tử tế vừa đủ no, vừa đủ ngon, lại vừa đủ đẹp để chiều chuộng bản thân sau cả tuần mệt nhoài.

Brunch - sự kết hợp giữa breakfast và lunch đã trở thành thói quen của rất nhiều người trẻ thành thị mấy năm gần đây. Không phải vì nó là trào lưu, mà vì đó thực sự là cách ăn rất hợp với nhịp sống cuối tuần: Dậy muộn một chút, ăn no một chút, và dành thời gian thực sự cho bản thân.

Tôi vẫn nhớ lần đầu thử làm món brunch này tại nhà, ban đầu chỉ định "ứng phó" cho qua bữa, nhưng kết quả lại khiến cả nhà bất ngờ - ngon đến mức từ đó tuần nào tôi cũng làm. Bí quyết nằm ở sự đơn giản: Chỉ cần một ổ bánh mì Âu, ít thịt bò, vài loại rau củ trong tủ lạnh, một quả trứng và một nắm phô mai bào, là bạn đã có một bữa ăn ngang ngửa quán brunch giá vài trăm nghìn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị (cho 1-2 người ăn)

- Nguyên liệu cho món bánh mì kẹp gồm: 1 ổ bánh mì Âu (loại vỏ giòn ruột mềm, có thể thay bằng bánh mì baguette hoặc bánh mì sandwich dày), 100g thịt bò thái mỏng, vài lá xà lách tươi, nửa củ hành tây thái múi cau, nửa quả ớt chuông xanh thái sợi, 5-6 quả cà chua bi bổ đôi, một nắm nấm tươi (nấm hương, nấm đùi gà hoặc nấm rơm đều được), 1 quả trứng gà và khoảng 30g phô mai mozzarella bào sợi.

- Phần gia vị ướp thịt bò: 1 thìa cà phê nước tương, 1 thìa cà phê dầu hào, một chút tiêu đen xay, một nhúm muối biển, 1 thìa cà phê bột năng và một chút dầu ăn.

- Phần cà phê sữa: 200ml nước nóng, 35g sữa bột (có thể thay bằng sữa tươi không đường đun ấm), 3g cà phê hòa tan đậm đặc hoặc 1 shot espresso.

Cách làm chi tiết, chỉ 15 phút là xong

Bước đầu tiên là sơ chế thịt bò. Cho thịt bò thái mỏng vào tô, thêm nước tương, dầu hào, tiêu đen, muối và bột năng vào trộn đều bằng tay khoảng 1 phút cho thịt thấm gia vị. Cuối cùng xịt thêm một lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt rồi để ướp khoảng 5 phút. Mẹo nhỏ: Lớp dầu này sẽ giúp thịt bò khi xào không bị khô và giữ được độ mềm ngọt tự nhiên.

Bước thứ hai là xào rau củ và thịt. Bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào đun nóng. Cho hành tây vào xào trước cho thơm, sau đó thêm ớt chuông, nấm và cà chua bi vào đảo đều đến khi rau củ vừa chín tới và mềm xuống. Tiếp theo, cho thịt bò đã ướp vào, đảo nhanh tay trên lửa lớn đến khi thịt chín khoảng 5 phần (vẫn còn hồng nhẹ). Đập trứng vào giữa chảo, rắc phô mai mozzarella lên trên rồi đậy nắp chảo lại, hạ nhỏ lửa và đợi khoảng 1-2 phút cho đến khi phô mai tan chảy hoàn toàn, trứng chín lòng đào.

Bước cuối cùng là pha cà phê sữa. Cho 35g sữa bột (hoặc 150ml sữa tươi) vào ly, đổ 200ml nước nóng vào khuấy đều cho tan hoàn toàn. Thêm 3g cà phê hòa tan hoặc một shot espresso vào, khuấy nhẹ. Vị cà phê sữa lúc này sẽ đậm đà, béo ngậy mà không hề ngọt gắt.

Cuối cùng, cắt đôi ổ bánh mì Âu theo chiều ngang, lót một lớp xà lách tươi bên dưới rồi cho phần thịt bò - rau củ - trứng - phô mai vừa xào lên trên. Phô mai chảy ra quyện với lòng đỏ trứng và nước sốt từ thịt bò sẽ ngấm xuống bánh mì - chính là khoảnh khắc khiến bạn không thể chờ đợi thêm được nữa.

Vài mẹo nhỏ để bữa brunch ngon "chuẩn tiệm"

- Thứ nhất, chọn bánh mì có vỏ giòn ruột dày là chuẩn vị nhất - nếu thích, bạn có thể nướng sơ bánh mì 2 phút trong lò nướng hoặc nồi chiên không dầu trước khi kẹp để vỏ ngoài giòn rụm.

- Thứ hai, thịt bò nên thái mỏng và xào nhanh trên lửa lớn, đừng xào quá chín kẻo bò bị dai. Thứ ba, phô mai mozzarella là loại phô mai chảy đẹp mắt nhất khi quay video hoặc chụp ảnh, nhưng nếu không có, bạn hoàn toàn có thể thay bằng phô mai lát thông thường.

Một bữa brunch tử tế không cần cầu kỳ, không cần đắt đỏ, chỉ cần bạn dành ra 15 phút và một chút tâm trí để chăm sóc bản thân. Cuối tuần này, thay vì lướt điện thoại trên giường đến trưa, hãy thử bước xuống bếp và làm món này nhé. Tin tôi đi, một ổ bánh mì kẹp phô mai chảy cùng ly cà phê sữa thơm béo sẽ khiến cả ngày của bạn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.