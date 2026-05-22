Bữa brunch cuối tuần "chuẩn tiệm" tại nhà: Bánh mì kẹp bò xào rau củ phô mai chảy, làm 15 phút mà ngon hết sảy
Cuối tuần không cần ra tiệm, chỉ cần 15 phút trong căn bếp nhỏ là bạn đã có một bữa brunch đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng và đẹp mắt đến mức muốn chụp ảnh ngay.
Có những sáng cuối tuần mà bạn không muốn ra khỏi nhà, không muốn xếp hàng ở quán cà phê đông đúc, cũng không muốn ăn vội vàng một gói mì tôm cho qua bữa. Bạn thèm một bữa ăn tử tế vừa đủ no, vừa đủ ngon, lại vừa đủ đẹp để chiều chuộng bản thân sau cả tuần mệt nhoài.
Brunch - sự kết hợp giữa breakfast và lunch đã trở thành thói quen của rất nhiều người trẻ thành thị mấy năm gần đây. Không phải vì nó là trào lưu, mà vì đó thực sự là cách ăn rất hợp với nhịp sống cuối tuần: Dậy muộn một chút, ăn no một chút, và dành thời gian thực sự cho bản thân.
Tôi vẫn nhớ lần đầu thử làm món brunch này tại nhà, ban đầu chỉ định "ứng phó" cho qua bữa, nhưng kết quả lại khiến cả nhà bất ngờ - ngon đến mức từ đó tuần nào tôi cũng làm. Bí quyết nằm ở sự đơn giản: Chỉ cần một ổ bánh mì Âu, ít thịt bò, vài loại rau củ trong tủ lạnh, một quả trứng và một nắm phô mai bào, là bạn đã có một bữa ăn ngang ngửa quán brunch giá vài trăm nghìn.
Nguyên liệu cần chuẩn bị (cho 1-2 người ăn)
- Nguyên liệu cho món bánh mì kẹp gồm: 1 ổ bánh mì Âu (loại vỏ giòn ruột mềm, có thể thay bằng bánh mì baguette hoặc bánh mì sandwich dày), 100g thịt bò thái mỏng, vài lá xà lách tươi, nửa củ hành tây thái múi cau, nửa quả ớt chuông xanh thái sợi, 5-6 quả cà chua bi bổ đôi, một nắm nấm tươi (nấm hương, nấm đùi gà hoặc nấm rơm đều được), 1 quả trứng gà và khoảng 30g phô mai mozzarella bào sợi.
- Phần gia vị ướp thịt bò: 1 thìa cà phê nước tương, 1 thìa cà phê dầu hào, một chút tiêu đen xay, một nhúm muối biển, 1 thìa cà phê bột năng và một chút dầu ăn.
- Phần cà phê sữa: 200ml nước nóng, 35g sữa bột (có thể thay bằng sữa tươi không đường đun ấm), 3g cà phê hòa tan đậm đặc hoặc 1 shot espresso.
Cách làm chi tiết, chỉ 15 phút là xong
Bước đầu tiên là sơ chế thịt bò. Cho thịt bò thái mỏng vào tô, thêm nước tương, dầu hào, tiêu đen, muối và bột năng vào trộn đều bằng tay khoảng 1 phút cho thịt thấm gia vị. Cuối cùng xịt thêm một lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt rồi để ướp khoảng 5 phút. Mẹo nhỏ: Lớp dầu này sẽ giúp thịt bò khi xào không bị khô và giữ được độ mềm ngọt tự nhiên.
Bước thứ hai là xào rau củ và thịt. Bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào đun nóng. Cho hành tây vào xào trước cho thơm, sau đó thêm ớt chuông, nấm và cà chua bi vào đảo đều đến khi rau củ vừa chín tới và mềm xuống. Tiếp theo, cho thịt bò đã ướp vào, đảo nhanh tay trên lửa lớn đến khi thịt chín khoảng 5 phần (vẫn còn hồng nhẹ). Đập trứng vào giữa chảo, rắc phô mai mozzarella lên trên rồi đậy nắp chảo lại, hạ nhỏ lửa và đợi khoảng 1-2 phút cho đến khi phô mai tan chảy hoàn toàn, trứng chín lòng đào.
Bước cuối cùng là pha cà phê sữa. Cho 35g sữa bột (hoặc 150ml sữa tươi) vào ly, đổ 200ml nước nóng vào khuấy đều cho tan hoàn toàn. Thêm 3g cà phê hòa tan hoặc một shot espresso vào, khuấy nhẹ. Vị cà phê sữa lúc này sẽ đậm đà, béo ngậy mà không hề ngọt gắt.
Cuối cùng, cắt đôi ổ bánh mì Âu theo chiều ngang, lót một lớp xà lách tươi bên dưới rồi cho phần thịt bò - rau củ - trứng - phô mai vừa xào lên trên. Phô mai chảy ra quyện với lòng đỏ trứng và nước sốt từ thịt bò sẽ ngấm xuống bánh mì - chính là khoảnh khắc khiến bạn không thể chờ đợi thêm được nữa.
Vài mẹo nhỏ để bữa brunch ngon "chuẩn tiệm"
- Thứ nhất, chọn bánh mì có vỏ giòn ruột dày là chuẩn vị nhất - nếu thích, bạn có thể nướng sơ bánh mì 2 phút trong lò nướng hoặc nồi chiên không dầu trước khi kẹp để vỏ ngoài giòn rụm.
- Thứ hai, thịt bò nên thái mỏng và xào nhanh trên lửa lớn, đừng xào quá chín kẻo bò bị dai. Thứ ba, phô mai mozzarella là loại phô mai chảy đẹp mắt nhất khi quay video hoặc chụp ảnh, nhưng nếu không có, bạn hoàn toàn có thể thay bằng phô mai lát thông thường.
Một bữa brunch tử tế không cần cầu kỳ, không cần đắt đỏ, chỉ cần bạn dành ra 15 phút và một chút tâm trí để chăm sóc bản thân. Cuối tuần này, thay vì lướt điện thoại trên giường đến trưa, hãy thử bước xuống bếp và làm món này nhé. Tin tôi đi, một ổ bánh mì kẹp phô mai chảy cùng ly cà phê sữa thơm béo sẽ khiến cả ngày của bạn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Loại nước "bất ly thân" của Tăng Thanh Hà khi đến Pháp có gì đặc biệt?Ăn - 3 giờ trước
GĐXH - Giữa những khung hình bình yên trên đường phố nước Pháp, Tăng Thanh Hà lại khiến nhiều chị em chú ý không chỉ bởi phong cách thanh lịch mà còn bởi món đồ uống luôn xuất hiện trên tay: matcha latte đá mát lạnh.
8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuầnĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.
Món hấp rất lý tưởng cho bữa cơm mùa hè: 6 công thức dễ làm để cả tuần ngon miệng lại tốt cho lá lách và dạ dàyĂn - 8 giờ trước
6 món hấp này rất dễ làm tại nhà, ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe. Ăn chúng thường xuyên vào mùa hè sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa của bạn.
Bác sĩ chỉ cách phân biệt thịt bò thật và thịt giả tẩm hóa chất: Nhìn màu đỏ thôi chưa đủĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất thịt bò giả quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Các đối tượng gian lận thường dùng thịt heo sề làm nguyên liệu, sau đó trộn cùng hóa chất, huyết heo và phẩm màu để “biến hóa” thành thịt bò rồi tung ra thị trường.
Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyếtẨm thực 360 - 22 giờ trước
GĐXH – Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc, giá rẻ, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng trong mùa hè. Tuy nhiên, người mắc tiểu đường cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng để tránh làm tăng đường huyết sau ăn.
12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà NộiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Chị Hoàng Huyền vốn là người quen thuộc đối với cộng đồng chị em yêu bếp. Mỗi bữa cơm chị nấu đều đơn giản nhưng chứa đựng nhiều yêu thương. Mùa hè đến, các con bước vào kỳ nghỉ hè, đây là giai đoạn vui chơi, tích lũy trải nghiệm cho các con.
Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.
Món cá áp chảo cho bữa tối bận rộn: Nhanh, giòn da, thịt mềm ngọtĂn - 1 ngày trước
Một mình một mâm, một con cá, một bát cơm nóng - hóa ra hạnh phúc của người trưởng thành đôi khi chỉ giản dị đến vậy.
Đi chợ thấy loại rau này nhất định phải mua: Xào với hẹ 5 phút ra món ngon "tốn cơm", người sành ăn mới biếtĂn - 1 ngày trước
Có những món ăn không cần cầu kỳ, không cần nguyên liệu đắt đỏ, chỉ cần đúng mùa và đúng cách là đủ khiến cả nhà gắp lia lịa, nồi cơm vơi đi lúc nào không hay.
7 mâm cơm gia đình không lặp lại cho người "lười nghĩ"Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - "Đối với em nấu ăn không khó mà khó nhất là việc lên thực đơn, thay đổi món mỗi ngày, tránh trùng lặp để bữa cơm gia đình không bị nhàm chán và mọi người ăn ngon miệng hơn".
Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niênĂn
GĐXH – Không phải hải sản đắt đỏ, cá chạch được bán nhiều ở chợ Việt được xem là “sâm nước”. Món ăn chế biến từ cá này bổ dưỡng giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ sinh lý nam giới và rất tốt cho người trung niên.