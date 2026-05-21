12 mâm cơm gia đình chuẩn mùa hè của mẹ đảm ở Hà Nội

Chia sẻ về điều này, chị nói: "Chủ nhật gia đình em thường sẽ không ngủ nướng. Tầm 5h30-6h sáng là cả nhà đều được gọi dậy. Nào đi thể dục, rồi đi ăn sáng, rồi cả nhà kéo nhau ra chợ. Bởi đi chợ sớm cực thú vị. Chọn được đồ ăn tươi ngon như cá, tôm còn tươi sống nên bọn trẻ con rất thích. Chúng thích được ngắm, được nghịch, được chọn hộ mẹ. Con nào sống khoẻ mà bé bé xinh xinh chúng còn xin về nuôi được nên khoái lắm. Lâu rồi thành quen, việc lựa tôm lựa cá, xách đồ.... được chuyển giao hết cho các con nên mẹ chỉ cần đứng ngắm và trả tiền. Nguyên liệu về thì em sơ chế luôn. Riêng đồ kho em sẽ ướp luôn tách phần và cấp đông đến lúc cần nấu thì chỉ cần bỏ sang ngăn mát trước 1 buổi là sẽ nấu thôi ạ. Các mẹ bí món và bối rối vì chưa biết phải bắt đầu từ đâu thì tham khảo xem thử nhé".