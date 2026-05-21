Món cá áp chảo cho bữa tối bận rộn: Nhanh, giòn da, thịt mềm ngọt

Có những buổi tối tan làm về, bạn không muốn gọi đồ ăn ngoài, cũng chẳng đủ sức cho một bữa cầu kỳ. Bạn chỉ muốn một món gì đó nóng hổi, thơm phức, ăn với cơm trắng là đủ no nê và ấm bụng. Món cá chẽm chiên muối tiêu dưới đây chính là "cứu cánh" cho những hôm như thế, chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có một bữa tối tự thưởng cho mình thật chỉn chu, dù chỉ ăn một mình.

Vì sao món cá này lại "gây thương nhớ" đến vậy?

Cá chẽm là loại cá có thịt trắng, ngọt và ít xương, rất phù hợp với những ai không quen ăn cá. Khi được tẩm ướp đúng cách rồi chiên vàng giòn, lớp da cá sẽ giòn rụm như tóp mỡ, thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt tự nhiên, hoàn toàn không bị tanh. Cộng thêm chút muối tiêu rắc lên trên - vị mặn vừa phải hòa quyện với hương tiêu thơm nồng, bạn sẽ có một món ăn vừa đậm đà, vừa "đưa cơm" đến mức ăn hết một bát rồi lại muốn xới thêm bát nữa.

Điều tuyệt vời nhất là món này cực kỳ dễ làm. Không cần bột chiên giòn, không cần lò nướng, không cần kỹ thuật phức tạp, chỉ với một chiếc chảo và vài bước đơn giản, bạn đã có thể tạo ra một món ăn ngon không kém nhà hàng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm món cá chẽm chiên muối tiêu cho một người ăn, bạn chỉ cần một con cá chẽm cỡ vừa (khoảng 400-500g), vài lát gừng tươi, hai cây hành lá, một thìa cà phê muối, một thìa canh rượu nấu ăn (hoặc rượu trắng), muối tiêu rang và dầu ăn để chiên. Vậy là đủ. Toàn bộ nguyên liệu đều rất dễ tìm ở chợ hoặc siêu thị, và tổng chi phí cho một bữa ăn chưa đến 100 nghìn đồng.

Cách làm chi tiết - đơn giản đến bất ngờ

Bước 1: Sơ chế cá. Cá chẽm sau khi mua về bạn rửa sạch, để ráo nước rồi cắt đôi theo chiều dọc, sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn. Mẹo nhỏ là hãy dùng dao khía vài đường nhẹ trên phần da cá vừa để cá thấm gia vị hơn, vừa giúp khi chiên không bị co rúm lại. Đây là tiểu tiết mà nhiều người hay bỏ qua, nhưng lại quyết định 50% độ ngon của món ăn.

Bước 2: Ướp cá. Cho cá đã cắt vào tô lớn, thêm gừng thái sợi và hành lá cắt khúc, rắc nửa thìa cà phê muối và một thìa canh rượu nấu ăn. Dùng tay xoa đều cho gia vị thấm vào từng miếng cá, sau đó để yên trong 20 phút. Bước ướp này là "linh hồn" của món ăn - rượu sẽ giúp khử mùi tanh, còn gừng và hành sẽ làm thịt cá thơm hơn rất nhiều.

Bước 3: Chiên cá. Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng vừa. Khi dầu đã nóng (kiểm tra bằng cách thả một sợi hành vào nếu thấy sủi bọt nhẹ là được), nhẹ nhàng đặt từng miếng cá vào chảo, mặt da úp xuống trước. Điểm mấu chốt là luôn để lửa nhỏ trong suốt quá trình chiên. Nhiều người hay vội vàng để lửa to cho nhanh, kết quả là cá bị cháy bên ngoài mà bên trong vẫn chưa chín, hoặc thịt cá bị khô xác. Chiên kiên nhẫn đến khi mặt da vàng giòn thì mới lật mặt còn lại, tiếp tục chiên đến khi cả hai mặt đều vàng đều.

Bước 4: Hoàn thiện. Khi cá đã chín vàng đẹp, vớt ra đĩa, rắc muối tiêu rang đều lên cả hai mặt. Vậy là bạn đã có một đĩa cá chẽm chiên muối tiêu thơm phức, sẵn sàng để thưởng thức.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tự nấu món này cho mình - một tối cuối tuần, không có lịch hẹn nào, không có việc gì gấp. Tôi cắm một nồi cơm nhỏ, chiên một con cá, pha thêm chén nước mắm tỏi ớt, và bật một bản nhạc nhẹ. Khoảnh khắc ngồi xuống bàn ăn, gắp miếng cá nóng hổi chấm vào nước mắm, cảm nhận lớp da giòn tan trong miệng và vị ngọt mềm của thịt cá - tôi chợt nhận ra: Hóa ra ăn một mình không hề buồn, nếu bạn biết cách nấu cho mình một bữa thật ngon.

Hy vọng bạn cũng sẽ thử món này trong một buổi tối nào đó, không cần dịp đặc biệt, không cần lý do, chỉ cần một chút yêu thương dành cho chính mình là đủ.