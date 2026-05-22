Loại nước "bất ly thân" của Tăng Thanh Hà khi đến Pháp có gì đặc biệt?
GĐXH - Giữa những khung hình bình yên trên đường phố nước Pháp, Tăng Thanh Hà lại khiến nhiều chị em chú ý không chỉ bởi phong cách thanh lịch mà còn bởi món đồ uống luôn xuất hiện trên tay: matcha latte đá mát lạnh.
Sau khi hoàn thành dự án điện ảnh mới, nữ diễn viên tự thưởng cho mình kỳ nghỉ dài ngày tại Pháp. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng quan tâm hơn cả lại là thói quen vẫn được cô duy trì suốt nhiều năm: uống matcha mỗi ngày như một phần của lối sống healthy.
Matcha vượt mặt trà sữa, trở thành thức uống “trend” toàn cầu
Nếu trước đây trà sữa từng là thức uống được giới trẻ mê mẩn thì vài năm gần đây, matcha latte lại nổi lên như biểu tượng mới của phong cách sống lành mạnh.
Không chỉ riêng Tăng Thanh Hà, nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Minh Hằng hay Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh thưởng thức matcha trong cuộc sống hằng ngày.
Riêng Hà Tăng, cô thường tự pha matcha tại nhà và biến tấu theo nhiều công thức khác nhau như matcha kết hợp nước dừa tươi, sữa hạt điều hoặc sữa yến mạch. Những công thức này vừa đẹp mắt vừa phù hợp với xu hướng ăn uống ít đường, giàu dinh dưỡng.
Không khó để thấy sức hút mạnh mẽ của loại đồ uống màu xanh này trên mạng xã hội. Hashtag “matcha” hiện thu hút hàng tỷ lượt xem trên TikTok, trở thành một trong những xu hướng đồ uống nổi bật nhất thế giới.
Nhiều ngôi sao quốc tế như Zendaya, Bella Hadid hay Hailey Bieber cũng thường xuyên xuất hiện cùng ly matcha latte trên tay.
Đặc biệt, Lisa từng gây chú ý khi chia sẻ thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly matcha mát lạnh. Không chỉ Lisa, nhiều thành viên của BLACKPINK cũng được xem là “fan cứng” của thức uống này.
Vì sao matcha được gọi là “nước dưỡng nhan”?
Matcha được làm từ những búp trà non chất lượng cao, được che nắng trước khi thu hoạch để tăng lượng diệp lục và dưỡng chất.
Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, matcha chứa hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG rất cao, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do và môi trường ô nhiễm. Đây cũng là lý do matcha thường được nhắc đến trong các chế độ ăn hỗ trợ làm chậm lão hóa.
Ngoài ra, matcha còn được yêu thích nhờ nhiều lợi ích khác như hỗ trợ giảm stress nhờ hoạt chất L-theanine. Đồng thời giúp tỉnh táo nhưng không gây “bồn chồn” mạnh như cà phê. Ngoài ra còn giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp cùng tập luyện. Và là nguồn bổ sung chất chống oxy hóa có lợi cho làn da, hỗ trợ giảm viêm và cải thiện tình trạng da dầu, da mụn.
Không chỉ xuất hiện trong đồ uống, matcha hiện còn được ứng dụng rộng rãi trong mỹ phẩm như mặt nạ, toner, dầu gội hay kem dưỡng nhờ khả năng chống oxy hóa và làm dịu da.
Uống matcha lúc nào tốt nhất?
Dù được xem là thức uống lành mạnh, matcha vẫn chứa caffeine tự nhiên nên không phải thời điểm nào uống cũng phù hợp.
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thời điểm lý tưởng nhất để uống matcha là khoảng 10h – 11h sáng, sau bữa ăn sáng. Đây là lúc cơ thể hấp thụ tốt mà không gây cồn cào dạ dày.
Ngoài ra, nhiều người cũng lựa chọn uống matcha trước khi tập luyện khoảng 1-2 tiếng để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tăng năng lượng vận động.
Tuy nhiên, không nên uống quá muộn vào buổi tối vì caffeine trong matcha có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ ở những người nhạy cảm.
Không chỉ là xu hướng mà còn là phong cách sống
Sự yêu thích matcha của Tăng Thanh Hà cho thấy xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện nay không còn đơn thuần là ăn kiêng hay giảm cân, mà hướng tới lối sống cân bằng, lành mạnh từ bên trong.
Một ly matcha có thể không phải “thần dược” giúp trẻ mãi không già, nhưng khi kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học, ngủ nghỉ hợp lý và vận động đều đặn, đây vẫn là lựa chọn được nhiều người yêu thích để duy trì năng lượng và chăm sóc cơ thể mỗi ngày.
