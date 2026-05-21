Bác sĩ chỉ cách phân biệt thịt bò thật và thịt giả tẩm hóa chất: Nhìn màu đỏ thôi chưa đủ

Những miếng thịt sau khi tẩm ướp có màu đỏ bắt mắt, nhìn qua rất dễ đánh lừa người mua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhận biết bằng một số mẹo đơn giản thông qua màu sắc, thớ thịt, xúc giác và mùi vị.

Những hóa chất dùng làm giả thịt bò nguy hiểm thế nào?

Theo Bùi Hoàng Bích Uyên, bác sĩ Khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, trả lời trên VnExpress: các loại hóa chất thường được dùng trong công nghệ làm giả thịt bò tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe.

Một số cơ sở sử dụng Sodium Metabisulfite cùng chất tạo màu công nghiệp để ngụy tạo màu sắc giống thịt bò thật. Nếu tiếp xúc lâu dài, các chất này có thể làm tăng nguy cơ dị ứng, gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, thần kinh và nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Đáng lo ngại hơn, khi độc tố tích tụ trong thời gian dài, chúng còn có thể trở thành yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư.

Trong khi đó, những đơn vị sản xuất thực phẩm hợp pháp luôn phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về giới hạn phụ gia nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Chạm tay là có thể phát hiện bất thường

Một trong những cách đơn giản nhất để nhận biết thịt bò giả là dùng tay kiểm tra trực tiếp bề mặt thịt.

Nếu là thịt bị ngâm tẩm hóa chất hoặc phẩm màu, khi ấn mạnh hoặc miết tay lên bề mặt, người mua có thể thấy màu đỏ lem ra tay. Miếng thịt thường cho cảm giác mềm bở, thớ to, ngắn và thiếu độ đàn hồi tự nhiên.

Ngược lại, thịt bò thật thường có độ dẻo, đàn hồi tốt hơn, thớ thịt nhỏ và mịn. Khi chạm vào, thịt hơi dính nhẹ nhưng không nhão hay bở vụn.

Đừng chỉ nhìn màu đỏ bên ngoài

Nhiều người thường nghĩ thịt càng đỏ càng tươi ngon, nhưng đây lại là điểm dễ bị gian thương lợi dụng.

Theo các chuyên gia, thịt bò thật thường có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm tự nhiên và đồng đều từ ngoài vào trong. Phần mỡ bò thường hơi vàng nhạt đặc trưng.

Trong khi đó, thịt giả thường chỉ đỏ đậm ở lớp bên ngoài do được nhuộm màu. Khi cắt sâu vào bên trong, màu sẽ nhạt hơn rõ rệt. Một số trường hợp còn lộ lớp mỡ trắng đục đặc trưng của thịt heo.

Nếu nghi ngờ, người mua có thể yêu cầu cắt thử một miếng nhỏ để quan sát kỹ phần lõi bên trong.

Thử với nước sạch cũng có thể nhận ra

Một mẹo khác được nhiều người nội trợ áp dụng là ngâm thử thịt vào nước sạch.

Với thịt giả có tẩm phẩm màu hoặc huyết, nước ngâm thường nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm. Đồng thời, miếng thịt cũng dần nhạt màu sau vài phút.

Trong khi đó, thịt bò thật gần như không làm đổi màu nước quá nhiều.

Mùi vị khi nấu cũng rất khác biệt

Không chỉ khác ở hình thức, thịt bò thật và giả còn có sự khác biệt rõ khi chế biến.

Thịt bò thật thường có mùi ngai ngái đặc trưng và vị ngọt tự nhiên sau khi nấu chín.

Ngược lại, loại thịt giả chỉ có mùi bò ở lớp ngoài do được tẩm huyết hoặc hương liệu. Khi nấu lên, mùi này nhanh chóng biến mất, thịt nhạt vị và đôi khi còn có mùi hôi hoặc mùi kháng sinh.

Bác sĩ khuyên gì để tránh mua phải thịt bò giả?

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên mua thịt tại siêu thị, cửa hàng uy tín hoặc địa điểm có nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, người đi chợ cũng nên:

Tránh mua thịt có màu đỏ rực bất thường.

Ưu tiên chọn miếng nguyên khối thay vì thịt thái sẵn.

Hạn chế mua thịt đã tẩm ướp gia vị.

Quan sát kỹ màu sắc, thớ thịt và mùi tự nhiên.

Theo các chuyên gia, việc cẩn trọng ngay từ khâu chọn thực phẩm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe gia đình mà còn hạn chế nguy cơ sử dụng phải những sản phẩm chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài.

