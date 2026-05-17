Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư

Chủ nhật, 20:00 17/05/2026 | Ăn
GĐXH – Đây là loại quả quen thuộc, giá rẻ, dễ tìm và có thể chế biến thành nhiều món ngon trong bữa ăn của người Việt. Việc ăn chuối vào buổi sáng có thể hỗ trợ ổn định huyết áp, trẻ hóa và góp phần bảo vệ sức khỏe.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 1.Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niên

GĐXH - Không chỉ dùng làm cảnh hay hái quả để nấu ăn, cây cảnh này được nhiều gia đình trồng ở ban công. Lá của chúng có thể chế biến thành các món ngon hỗ trợ xương khớp và giải nhiệt hiệu quả trong ngày hè phù hợp cho người trung niên.

Huyết áp cao và xơ cứng động mạch thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Một trong những nguyên nhân phổ biến là chế độ ăn nhiều natri nhưng thiếu kali. Trong khi đó, chuối lại là nguồn cung cấp kali tự nhiên khá dồi dào.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 422 mg kali, tương đương khoảng 10–12% nhu cầu mỗi ngày của cơ thể. Đây là khoáng chất quan trọng giúp cân bằng điện giải và hỗ trợ hoạt động tim mạch.

Vì sao chuối giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ người bị cao huyết áp hiệu quả?

Chuối giúp tăng đào thải natri

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, natri làm tăng huyết áp, trong khi lượng kali hấp thụ vào có xu hướng làm giảm huyết áp. Việc tăng lượng kali trong khẩu phần ăn có thể giúp cơ thể đào thải natri hiệu quả hơn qua đường nước tiểu. Điều này đặc biệt có lợi với người thường xuyên ăn mặn hoặc có nguy cơ tăng huyết áp.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 2.

Ăn chuối giúp tăng đào thải natri, giảm huyết áp

Một phân tích tổng hợp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm huyết áp tâm thu ở người tăng huyết áp, nhất là khi kết hợp giảm lượng muối tiêu thụ hằng ngày.

Ăn chuối vào buổi sáng là một cách bổ sung kali thuận tiện cho cơ thể. Ngoài chuối, các thực phẩm giàu kali khác còn có bơ, đu đủ, khoai lang, rau lá xanh…

Giúp thư giãn mạch máu

Việc tiêu thụ chuối đều đặn giúp thúc đẩy lưu lượng máu lưu thông tốt hơn và hỗ trợ duy trì sức khỏe thành mạch. Khi mạch máu giãn nở tốt, dòng máu lưu thông dễ dàng hơn, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp.

Đặc biệt, chuối cũng chứa các hợp chất chống oxy hóa như catechin và dopamine tự nhiên, giúp giảm stress oxy hóa – yếu tố liên quan đến lão hóa tế bào và tổn thương thành mạch. Lượng chất xơ hòa tan trong chuối như pectin và tinh bột kháng (resistant starch) còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp no lâu và ổn định đường huyết sau ăn.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 3.

Quả chuối có thể chế biến được nhiều món ngon. Ảnh Phuong ruby chery

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý chuối không phải "thần dược" có thể chữa khỏi cao huyết áp hay ngăn ngừa ung thư tuyệt đối. Điều quan trọng để nâng cao sức khỏe vẫn cần sự kết hợp ăn uống cân bằng cùng ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và hạn chế thực phẩm nhiều muối.

Gợi ý món ngon từ chuối dễ làm, tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả chuối, ngoài ăn trực tiếp, bạn có thể thử những cách chế biến đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây để tăng cường sức khỏe:

1. Sinh tố chuối yến mạch

Sự kết hợp giữa chuối, yến mạch và sữa chua giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp cho bữa sáng nhẹ nhưng vẫn đủ năng lượng. Chỉ cần vài nguyên liệu đơn giản như chuối chín, yến mạch rang, sữa tươi và một ít bột cacao là đã có ngay ly sinh tố bổ dưỡng trong vài phút.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 4.

Sinh tố chuối yến mạch tốt cho sức khỏe

2. Tiramisu chuối giàu năng lượng

Chuối nghiền trộn cùng yến mạch, hạt chia, sữa không đường và một chút cà phê tạo nên món ăn giàu năng lượng cho buổi sáng. Nguyên liệu gồm: chuối chín, 60 g yến mạch, 1 thìa hạt chia, 30 ml cà phê đen, 70 ml sữa không đường và 1 chai Yakult.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 5.

Bữa sáng đơn giản kết hợp cùng các nguyên liệu cùng với quả chuối giàu dinh dưỡng

3. Chuối nướng

Chuối nướng giúp tăng vị ngọt tự nhiên và tạo mùi thơm hấp dẫn. Bạn gọt vỏ chuối chín, ép dẹt rồi nướng ở 120–140°C. Sau khoảng 20 phút, lật mặt một lần và có thể thêm chút cốt dừa để tăng hương vị.

Ngoài ra, có thể bổ đôi quả chuối theo chiều dọc, xếp vào giấy bạc rồi nướng bằng nồi chiên không dầu ở 180°C trong khoảng 20 phút, lật mặt giữa chừng. Chuối nướng xong thơm lừng, ngọt tự nhiên, dẻo dẻo, ăn rất cuốn.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 6.

Chuối nướng làm nhanh, đơn giản mà ăn thơm ngon

4. Bánh chuối

Chuối nghiền kết hợp cùng yến mạch, trứng, sữa và bơ tạo nên món bánh mềm thơm, ít đường nhưng giàu chất xơ. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ lành mạnh.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 7.

Nguyên liệu làm bánh chuối gồm: 4 quả chuối, 100 ml sữa tươi, 20 g bơ lạt, 150 g yến mạch, 2 quả trứng và 10 g mè đen.Nghiền nhuyễn chuối rồi cho tất cả nguyên liệu còn lại vào trộn đều. Chuối còn lại cắt dọc, xếp lên mặt bánh rồi rắc mè đen để tăng hương vị. Cho hỗn hợp vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng ở 160°C trong khoảng 20 phút.

5. Kem chuối sữa dừa

Món ăn giải nhiệt được nhiều người yêu thích nhờ vị béo nhẹ của nước cốt dừa kết hợp vị ngọt tự nhiên từ chuối. Có thể thêm lạc rang và dừa nạo để tăng hương vị.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 8.

Nguyên liệu gồm: 4 quả chuối, 200 g nước cốt dừa, 200 g sữa tươi không đường, 20 g đường, 30 g sữa đặc, 10 g bột năng, 50 g lạc rang và dừa nạo sợi. Cho nước cốt dừa, sữa tươi, đường và sữa đặc rồi đem đun ấm lên. Hòa bột năng với nước lọc rồi đổ vào hỗn hợp, khuấy đều đến khi sôi nhẹ thì tắt bếp. Chuối cắt lát khoảng 0,5 cm, xếp xen kẽ với dừa nạo rồi đổ hỗn hợp sữa dừa lên trên. Sau cùng rắc lạc rang và dừa nạo sợi, để lạnh trong vài tiếng là có thể dùng được.


Mẹo luộc vịt ngon, khử mùi hôi cực hiệu quả với nguyên liệu dễ tìm trong căn bếp

GĐXH - Nếu bạn đang tìm cách luộc vịt ngon, khử sạch mùi hôi và giữ thịt săn chắc, hãy tham khảo phương pháp đơn giản với những nguyên liệu quen thuộc dưới đây. Thịt vịt sau khi chế biến sẽ mềm ngọt, thơm ngon và có màu sắc đẹp mắt.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư - Ảnh 10.Loại lá trồng làm cảnh, nấu thành món giải nhiệt, mát gan ngày hè

GĐXH – Từ một loại lá mọc dại nơi hàng rào, sương sâm đã trở thành món ăn quen thuộc trong mùa hè của nhiều gia đình Việt. Món ăn này vừa bổ dưỡng, vừa giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả.

Loại quả 'tốt nhất thế giới' đang vào mùa ở Việt Nam, chế biến đúng cách được món giải nhiệt ngày hè cực tốt cho sức khỏe

3 món ngon từ thịt gà chống ngán ngày nghỉ lễ

Loạt món ăn đặc sản không thể bỏ qua khi thăm các danh lam thắng cảnh Ninh Bình 2026

Rã đông thịt lợn đừng chỉ ngâm nước: 5 cách giúp thịt mềm nhanh mà vẫn tươi ngon như mới mua

GĐXH - Nhiều gia đình hiện nay có thói quen mua thịt lợn một lần rồi chia nhỏ, bảo quản trong ngăn đông để dùng dần. Cách này vừa tiết kiệm thời gian đi chợ vừa giúp chủ động chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, khâu rã đông lại khiến không ít người “đau đầu”.

Để có bát canh cua "vạn người mê", hãy áp dụng đúng quy trình 4 bước sau.

GĐXH - Nồi chiên không dầu đã trở thành thiết bị “quốc dân” vì sự tiện lợi. Đằng sau sự tiện lợi đó là không ít sai lầm trong quá trình sử dụng, những thói quen tưởng nhỏ nhưng có thể khiến món ăn kém ngon, thiết bị nhanh hỏng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

GĐXH - Một chế độ ăn uống hợp lý còn cung cấp dưỡng chất cần thiết để ngăn ngừa tình trạng khô mắt và giảm nguy cơ xuất hiện biến chứng như xuất huyết kết mạc, loét giác mạc…

GĐXH - Khi xuất hiện tình trạng mắt mờ, bạn nên điều chỉnh lối sinh hoạt, vận động và chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Đồng thời, người bị mờ mắt có thể cân nhắc bổ sung các nhóm thực phẩm tốt cho mắt sau.

GĐXH - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cảnh báo, đặc biệt có 3 nhóm thực phẩm không nên để qua đêm rồi tiếp tục hâm nóng nhiều lần để ăn trưa.

Món ăn này có công thức rất đơn giản và sử dụng phương pháp hấp nên lành mạnh, kết cấu phong phú, hương vị thơm ngon, dinh dưỡng cân bằng. Mỗi lần gia đình tôi được thưởng thức ai nấy đều reo hò tỏ vẻ thích thú.

GĐXH - Nhiều gia đình có thói quen cất phần canh hoặc rau thừa vào tủ lạnh để dùng lại hôm sau. Tuy nhiên, cũng không ít người lo ngại rằng thực phẩm để qua đêm có thể sinh ra “chất độc”, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư. Vậy sự thật là gì?

GĐXH - Nắng nóng diện rộng, chồng giục tôi làm gỏi mướp đắng thanh mát, thêm chút thực phẩm dinh dưỡng vừa chống ngán để ăn tăng cường dinh dưỡng. Thấy tôi tần ngần, chồng bốc máy cầu cứu mẹ dạy vợ vì: "Mấy trưa nay con không ăn được đây này...".

Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu, ngăn ngừa xơ cứng động mạch

GĐXH - Loại quả "bảo bối" của mạch máu này giá rất rẻ, quen thuộc trong những món canh, kho, sốt cá hay thịt... trên mâm cơm người Việt.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
