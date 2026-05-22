8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

Cá và động vật có vỏ

Axit béo Omega-3 có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy tìm các loài cá nước lạnh có nhiều dầu, bao gồm: Cá hồi, cá tuyết, cá ngừ, cá trích, cá thu, cá hồi hồ, sò điệp, hàu.

Trái cây và quả mọng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại quả mọng giàu polyphenol chống oxy hóa, như việt quất, dâu tây, mâm xôi và lựu, giúp giảm viêm và sưng đau khớp.

Các loại trái cây khác, như dứa và đu đủ, có vị ngon, chà là khô, mận khô và sung khô cũng là những thực phẩm tuyệt vời để giảm đau khớp.

Mặc dù không phải là món ngọt, nhưng ô liu là nguồn dinh dưỡng dồi dào, chứa nhiều chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa.

Các loại hạt

Một số loại hạt, bao gồm quả óc chó, hạnh nhân, hạt lanh, hạt chia và hạt thông, chứa dầu omega-3 chống viêm.

Rau họ cải

Các loại rau thuộc họ cải là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất bạn có thể bổ sung vào cơ thể. Nhóm này bao gồm bông cải xanh, các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn và rau bina, bắp cải, cải Brussels và súp lơ trắng.

Các sản phẩm sữa ít béo

Các sản phẩm từ sữa ít béo như sữa, sữa chua và phô mai là nguồn cung cấp canxi và vitamin D tuyệt vời, cả hai đều rất quan trọng cho sức khỏe xương. Bổ sung các sản phẩm từ sữa này vào chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ khớp và tăng cường sức khỏe xương.

Tỏi

Tỏi là một nguyên liệu tuyệt vời có thể thêm vào hầu hết mọi món ăn. Tỏi rất đa năng nên bạn có thể kết hợp nó vào chế độ ăn uống của mình theo nhiều cách khác nhau.

Ví dụ, thêm tỏi băm tươi vào các món rau hoặc thịt, nướng cả tép tỏi để dùng làm topping trên pizza. Nếu tỏi trong thức ăn không phải là sở thích của bạn, bạn cũng có thể dùng các chất bổ sung tỏi cô đặc.

Dầu ô liu

Dầu ô liu nguyên chất là một loại chất béo lành mạnh có đặc tính chống viêm. Nó có thể kiểm soát hiệu quả các đợt bùng phát viêm khớp và giảm đau khớp. Hãy sử dụng dầu ô liu làm dầu ăn chính và dầu trộn salad để tận hưởng những lợi ích của nó.

Bơ

Để phát huy tối đa công dụng thì thời điểm ăn bơ cũng là yếu tố đáng lưu tâm. Hầu hết các loại trái cây tươi trong đó có quả bơ được khuyến khích nên ăn trước bữa ăn 1 - 2 giờ để cơ thể hấp thu tốt nhất giá trị dinh dưỡng.

Có thể ăn bơ vào buổi tối nhưng ăn buổi sáng vẫn tốt hơn vì khi đó sẽ không phải lo lắng đến vấn đề lượng calo trong bơ tích tụ lại.

Ngoài ra, để tránh tình trạng ăn bơ quá nhiều gây hại cho dạ dày thì tốt nhất mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 1/2 quả bơ.

