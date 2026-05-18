Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

Vì sao cá chạch được gọi là "sâm nước"?

Ở nhiều vùng quê, cá chạch từ lâu đã được xem là món ăn "bồi sức" cho đàn ông. Trên thị trường, cá chạch được bán giá tương đối rẻ và đa dạng. Phổ biến hơn cả ở các chợ hiện nay được bán là cá chạch bùn, cò gọi cá chạch nuôi, giá phổ biến dao động từ 85.000 - 150.000 đồng/kg, tùy thời điểm và địa điểm bán.

Ngoài cá chạch nuôi được bán phổ biến, thị trường có các loại cá chạch bán với giá thành cao hơn. Chẳng hạn, cá chạch đồng giá bán dao động từ 250.000 – 300.000 đồng/kg; cá chạch chấu sông Đà giá còn có thể lên tới 650.000 – 750.000 đồng/kg.

Chạch là loại thực phẩm tốt cho nam giới tuổi trung niên. Ảnh Hà My

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g cá chạch chứa gần 17g protein, nhiều canxi, sắt, phốt pho, vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Chúng vẫn được xem là ‘sâm nước’ vì có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho biết, theo Đông y, cá chạch có vị ngọt, tính bình, tác dụng bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, hỗ trợ gân cốt. Đây cũng là lý do loại cá này thường xuất hiện trong thực đơn của người suy nhược, người mới ốm dậy, nam giới trung niên cần tăng cường thể lực, tăng cường sinh lý.

Cách chế biến cá chạch để không bị tanh

Cá chạch nếu chế biến không đúng cách có thể vẫn còn mùi tanh. Nhiều người ngại làm chạch vì nhớt, nhưng thực ra rất đơn giản. Cách khử nhớt đơn giản, hiệu quả với cá chạch là dùng muối hột hoặc giấm, nước cốt chanh.

Mọi người chà nhẹ rồi rửa sạch nhiều lần. Sau bước này, cá sẽ sạch nhớt, khi nấu và chế biến không bị tanh. Ăn thịt cá chạch cũng sẽ thơm hơn.

Để không nhớt hay bị tanh nên dùng muối hột hoặc giấm, nước cốt chanh khi làm sạch cá chạch

Món ngon chế biến từ cá chạch

Chạch chiên giòn cuốn lá lốt thơm ngon

Đây là món đổi vị trong mâm cơm người Việt, phù hợp với tuổi trung niên. Món này giòn thơm, ít tanh.

Cách ăn ngon: Chiên cá vàng giòn cuốn cùng lá lốt, rau sống. Chấm nước mắm tỏi ớt.

Chạch chiên lá lốt dễ ăn.

Chạch kho khế

Đầu hè là mùa khế chua, kết hợp với cá chạch tạo thành món kho cực bắt cơm. Món chạch kho khế thơm ngon nhờ có thịt cá chắc ngọt, xương mềm rục và vị chua nhẹ của khế giúp ăn đỡ bị ngấy.

Cách làm đơn giản là kho bằng nồi gang 2 – 3 lửa hoặc nồi áp suất đa năng. Trước khi kho nên cho chạch chiên trước bằng nồi chiên không dầu cho da giòn se lại, khi kho sẽ không nát. Dùng chức năng nấu chậm để kho cho mục xương, thịt sẽ càng chắc ngọt và thấm đẫm gia vị. Ăn cùng cơm nóng hoặc rau luộc rất hợp.

Chạch kho khế là món hao cơm ngày hè

Chạch nấu chuối: Món ăn dân dã cực bổ dưỡng

Nguyên liệu chính: Cá chạch, chuối xanh, xương sườn, thịt ba chỉ, đậu phụ, tía tô, lá lốt, nghệ, mẻ, ớt.

Cách làm: Chạch làm sạch nhớt bằng muối và giấm. Chuối xanh ngâm mẻ để không thâm. Xương chặt miếng vừa ăn, cho 1,5-2 lít nước vào nồi, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, ninh từ 15-20 phút sao cho xương chín tới; Thịt ba chỉ thái con chì. Đậu thái miếng vừa ăn, rán vàng.

Xào cá với nghệ, mẻ rồi om cùng chuối. Thành phẩm có nước om sánh, thơm mùi lá lốt, tía tô. Cá béo nhưng không ngấy.

Chạch nấu chuối ăn với bún hoặc cơm đều ngon.

Cá chạch kho riềng

Nguyên liệu cần có: Cá chạch, riềng củ, riềng xay, chuối xanh, hành củ, quả chay thái lát. Ớt quả, hạt tiêu, gia vị nêm nếm

Chuối xanh thái miếng dày vừa ăn, riềng thái miếng rồi xếp chuối và riềng kín dưới lớp đáy nồi. Sau đó xếp lớp cá chạch lên trên, rồi 1 lớp chuối, riềng, hành củ, rồi lại một lớp chạch lên trên. Lớp trên cùng cắt vài nhát ớt tươi, rắc chút hạt tiêu xay.

Cuối cùng là đổ nước hàng vào xăm xắp mặt cá rồi kho với lửa nhỏ. Kho tới khi nước cạn bớt, rưới đều một thìa mỡ lợn, chạch vừa ngậy lại vừa không bị dính nhau.

Cá chạch kho có thành phẩm thịt cá săn chắc, cay nhẹ, thơm mùi riềng, ăn rất "tốn cơm".

