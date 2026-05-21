Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyết

Người tiểu đường có ăn được bí đỏ không?

Bí đỏ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như chất xơ, beta-caroten, vitamin A, C, E, B1, B6 cùng các khoáng chất như kali, magie, sắt… Đây đều là những thành phần có lợi cho tim mạch, thị lực, hệ miễn dịch và quá trình chuyển hóa của cơ thể. Ngoài ra, bí đỏ còn giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vì bí đỏ có vị ngọt và chứa carbohydrate dễ chuyển hóa thành đường trong máu. Thực tế, bí đỏ có chỉ số đường huyết (GI) khá cao, khoảng 75–85. Điều này đồng nghĩa nếu ăn quá nhiều hoặc chế biến không phù hợp, đường huyết có thể tăng nhanh sau ăn.

Dù vậy, người mắc tiểu đường vẫn có thể ăn bí đỏ nếu sử dụng đúng cách và kiểm soát khẩu phần hợp lý. Tuy có chỉ số GI tương đối cao nhưng bí đỏ lại có tải lượng đường huyết (GL) thấp. Điều này có nghĩa, khi ăn với khẩu phần vừa phải, bí đỏ không gây tác động quá lớn đến lượng đường trong máu.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 245g bí đỏ luộc chín chỉ chứa khoảng: 49 calo, 12g carbohydrate, 1,8g protein, 0,2g chất béo. Bí đỏ cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, vitamin C, kali và phốt pho – các dưỡng chất có lợi cho tim mạch, mắt và thần kinh.

Cách ăn bí đỏ an toàn cho người tiểu đường

Để tránh tăng đường huyết sau ăn, người mắc tiểu đường nên lưu ý: Chỉ nên ăn khoảng 100–150g/bữa, không nên ăn quá 2–3 lần/tuần. Khi chế biến nên kết hợp bí đỏ với thịt nạc, cá, trứng, rau xanh để làm chậm hấp thu đường.

Ưu tiên luộc, hấp hoặc nấu súp ít gia vị. Sau khi ăn khoảng 2 giờ, người bệnh nên theo dõi đường huyết để điều chỉnh khẩu phần phù hợp cho những lần tiếp theo.

Ngoài ra, nên thay đổi đa dạng rau củ trong thực đơn như bí xanh, mướp, bầu, rau cải… kết hợp vận động thường xuyên để hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Video: Bí đỏ tốt cho sức khỏe ngày hè, người tiểu đường ăn cần lưu ý

Một số món từ bí đỏ bổ dưỡng ngày hè

Súp bí đỏ yến mạch

Bí đỏ nghiền kết hợp yến mạch giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp cho bữa sáng.

Cháo bí đỏ, đậu xanh

Món ăn này giải nhiệt nên thích hợp ăn trong những ngày hè. Những người nóng trong người, biếng ăn, gặp vấn đề đường huyết hay tiêu hóa nên ăn.

Cách này làm đơn giản bằng cách: Bí đỏ gọt vỏ, cắt nhỏ, hấp chín, nghiền nhuyễn. Đậu xanh và gạo nấu nhừ, cho bí đỏ đã nghiền vào khuấy đều đến khi chín và nêm gia vị vừa đủ.

Cháo bí đỏ dễ ăn, dễ làm

Canh bí đỏ hầm xương

Món canh bí đỏ hầm xương dễ ăn, tốt cho người đường huyết, bồi bổ sức khỏe.

Nguyên liệu: 300gr bí đỏ, 300gr sườn, hành, gừng, gia vị đầy đủ.

Bí đỏ làm sạch, cắt miếng vừa phải. Xương sườn đem rửa sạch, chần qua rồi cho vào hầm. Khi sườn đã chín, cho bí đỏ vào nấu, thêm gừng, hành và nêm lại gia vị vừa miệng là được.

Canh bí đỏ

Sữa bí đỏ

Nguyên liệu cần có 300gr bí đỏ, 200ml sữa tươi.

Cách làm đơn giản bằng cách hấp chín bí đỏ, đem xay nhuyễn rồi lọc mịn. Sau đó đem hòa cùng sữa tươi là được. Món này có tác dụng an thần, hỗ trợ giấc ngủ ngon. Với người bị tiểu đường nên dùng với sữa tươi ít đường.

Có thể kết hợp với sữa chua không đường và quế để tăng hương vị.

Canh bí đỏ nấu tôm

Nguyên liệu cần có 200gr bí đỏ, 100gr tôm tươi, gừng, hành lá.

Tôm đem bóc vỏ, giã nhuyễn, phi thơm, cho bí đỏ vào xào sơ rồi thêm nước nấu chín; nêm gia vị vừa ăn.

Canh bí đỏ nấu tôm giúp bổ thận, bổ khí, rất thích hợp với người cao tuổi bị loãng xương hoặc phụ nữ sau sinh thiếu sữa, mệt mỏi.

