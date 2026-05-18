Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết

Món gỏi sứa đỏ được ví như Sashimi Việt Nam. Một suất gỏi sứa đỏ như thế này hiện nay có giá chỉ 30.000 đồng. Ảnh: Đại Lâm Mộc

Sứa đỏ có ở một số nơi nhưng sứa đỏ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng là đặc sản nổi tiếng. Món ăn này được gọi là "thức quà của biển cả" với những nét nổi bật về hương vị, màu sắc và cách chế biến truyền thống, đặc biệt thu hút vào mùa hè.

Sứa đỏ Thủy Nguyên có màu sắc đỏ rực tự nhiên, không dùng phẩm màu công nghiệp vì được ngâm trong nước vỏ cây sú vẹt hoặc cây đước (loại cây ngập mặn phổ biến ở vùng ven biển Thủy Nguyên). Quá trình ngâm 3-4 tuần tạo nên màu đỏ bã trầu hoặc đỏ cam sẫm bắt mắt, giúp khử mùi tanh và giữ cho thân sứa trong suốt, săn chắc.

Sứa đỏ có vị thanh mát, mọng nước, phần thân mềm trong khi phần chân sứa dai giòn sần sật như sụn tai heo. Sau khi được ngâm đủ "tuổi", sứa được người bán rửa sạch các kẽ phần chân vì đây là nơi hay có cặn bám.

Miếng sứa đỏ sau khi được ngâm 3-4 tuần nhìn rất săn chắc. Ảnh: Đại Lâm Mộc

Sau đó lại được ngâm lại vào nước sạch để giữ tươi và làm món gỏi sứa đỏ bán ăn luôn trong ngày. Món ăn gỏi sứa đỏ này hoàn toàn không có mùi tanh nồng mà mang mùi thơm đặc trưng của thảo mộc tự nhiên.

Sứa đỏ được ngâm vào nước sạch để giữ tươi và làm món gỏi sứa đỏ bán ăn luôn trong ngày. Ảnh: Đại Lâm Mộc

Sứa đỏ thường được ăn cùng với đậu phụ nướng than hoa, cùi dừa bánh tẻ tươi thái mỏng (là loại dừa ở độ tuổi trung gian, cùi không quá non cũng không quá già, cơm dừa dày vừa phải, màu trắng ngần, giòn, béo bùi) và 2 loại rau thơm không thể thiếu là tía tô và kinh giới (một số nơi còn thêm vào lá mơ, lá sung, húng bạc hà).

Đậu phụ nướng vàng ruộm, dừa tươi bánh tẻ...

... và rau tía tô, kinh giới là 3 thành phần bổ trợ không thể thiếu của món sứa đỏ. Ảnh: Đại Lâm Mộc

Nước chấm của món gỏi sứa đỏ thường là mắm tôm được pha mặn ngọt chua cay từ đường, chanh/quất, ớt tươi, hoặc nước bỗng rượu, được đánh sủi bọt. Theo chị Luyến chủ một hàng gỏi sứa đỏ nổi tiếng ở ngõ Gốc Đề (Hà Nội) – một người sinh ra trong gia đình có truyền thống 3 đời bán gỏi sứa đỏ, đến đời chị suốt hơn 30 năm nay nối nghiệp ông bà cứ mỗi vụ đầu hè lại quẩy gánh hàng gỏi sứa đi bán, thì nước chấm gỏi sứa đỏ phải chọn mắm tôm Ba Làng của Thanh Hóa mới dậy vị và ngon.

Vì sứa đỏ có tính hàn nên khi ăn, nhiều người còn cho thêm nhiều ớt tươi và bát mắm tôm để chống lạnh bụng. Món gỏi sứa đỏ này chống chỉ định với những người đang bị đau bụng hoặc bụng dạ không khỏe.

Khi ghém rau thơm, sứa đỏ, đậu phụ nướng và dừa bánh tẻ lại với nhau, chấm cùng mắm tôm Ba Làng đã được pha mặn, ngọt, chua, cay bạn mới cảm nhận được hết vị giòn ngon, mát lạnh, bùi béo của món ăn được ví như "sashimi Việt Nam" này. Trong khi món ăn này giá cả rất phải chăng, hiện một suất gỏi sứa đỏ chỉ 30.000 đồng/suất.

Không chỉ ngon miệng, sứa đỏ còn được xem là thực phẩm bổ dưỡng với hàm lượng protein cao, giúp giảm rôm sảy và giải nhiệt cơ thể rất tốt trong những ngày hè oi bức. Tuy nhiên, món gỏi sứa đỏ này chống chỉ định với những người đang bị đau bụng hoặc bụng dạ không khỏe. Nếu ăn bằng tay bạn cần sửa sạch tay trước khi ăn.

Chị Luyến - chủ hàng gỏi sứa đỏ lâu năm 3 đời bán gỏi sứa đỏ nổi tiếng ở ngõ Gốc Đề (Hà Nội) chia sẻ về món ăn gỏi sứa đỏ. Clip: Đại Lâm Mộc

Chị Luyến cũng cho biết đây là món ăn thời vụ, chỉ có theo mùa, thường rộ nhất vào đầu hè khoảng từ tháng 4 đến muộn nhất là đầu tháng 6 dương lịch.

Sự "hiếm có" này khiến món gỏi sứa đỏ trở nên đặc biệt hơn và khiến người Hà Nội luôn hối hả đi ăn gỏi sứa đỏ vào thời điểm này, khi tháng 5 sắp qua và tháng 6 đang tới gần.



