Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy
GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.
Vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với đau cổ vai gáy
Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của toàn cơ thể, bao gồm cả các khớp xương và cơ bắp. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý sẽ giúp cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, duy trì sự linh hoạt và khỏe mạnh của các khớp xương, từ đó giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến xương khớp.
Ngược lại, một chế độ ăn uống thiếu hụt hoặc dung nạp quá nhiều các dưỡng chất không lành mạnh sẽ gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe như: loãng xương, thoái hóa khớp, viêm khớp, gout… Điều này sẽ làm tăng nguy cơ bị đau cổ vai gáy và làm chậm quá trình phục hồi của cơ thể.
Do đó, khi gặp phải tình trạng đau cổ vai gáy, người bệnh nên chú ý điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình để giúp giảm đau và hỗ trợ tối đa cho quá trình điều trị.
Người bị đau vai gáy nên ăn gì?
Thực phẩm giàu canxi
Canxi là thành phần cốt lõi của xương khớp. Người bị đau vai gáy nên uống sữa hoặc bổ sung các thực phẩm dồi dào canxi như sữa chua, phô mai, hải sản…
Ngoài ra, các loại rau xanh và trái cây như rau dền, bông cải xanh, bí đỏ, đu đủ, quýt… cũng
Thực phẩm giàu photpho
Photpho kết hợp với canxi giúp xây dựng xương khớp chắc khỏe. Bệnh nhân đau vai gáy cần bổ sung các thực phẩm giàu photpho từ các nguồn lành mạnh như thịt gà, thịt lợn, hoặc các loại hạt như hạt hướng dương, hạt bí ngô.
Thực phẩm giàu magie
Magie có tác dụng giúp giãn cơ, giảm tình trạng co thắt vùng cổ vai gáy. Một số thực phẩm giàu magie mà người bệnh nên bổ sung hàng ngày bao gồm: socola đen, quả bơ, hạt điều và đậu phụ.
Thực phẩm giàu kẽm
Kẽm giúp kích thích quá trình phục hồi và giảm viêm xương khớp. Các thực phẩm giàu kẽm phù hợp với người đau vai gáy có thể kể đến như: thịt bò, trứng, sữa, các loại đậu (đậu xanh, đậu lăng) hay các loại hạt (hạt gai dầu, hạt bí, hạt vừng…).
Thực phẩm giàu vitamin D
Vitamin D là "chất dẫn" giúp cơ thể hấp thụ canxi tối ưu. Một số nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D rất tốt mà bạn nên thêm vào thực đơn là: cá hồi và hàu (cung cấp 320 – 686 IU trong mỗi khẩu phần 100g), lòng đỏ trứng (39 IU/quả), sữa đậu nành (237ml cung cấp 130 IU), nước cam (237ml đáp ứng 142 IU)…
Thực phẩm giàu chất xơ
Chất xơ giúp kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể. Người bệnh đau vai gáy nên bổ sung ít nhất 2 phần trái cây và 2 phần rau củ giàu chất xơ mỗi ngày chẳng hạn như: cà rốt, bông cải xanh, khoai lang, quả lê, mâm xôi… Ngoài ra, các thực phẩm như hạt chia, đậu lăng, yến mạch cũng là nguồn chất xơ lý tưởng.
Người bị đau mỏi vai gáy nên kiêng gì?
Đồ ăn chứa nhiều muối: Ăn mặn không chỉ gây thiếu hụt canxi mà còn gia tăng nồng độ axit uric trong máu, làm tăng nguy cơ đau xương khớp. Vì thế, người bệnh nên hạn chế các đồ ăn mặn như thực phẩm muối lên men (dưa muối, cà muối…), mì ăn liền, đồ ăn vặt đóng gói…
Đồ ăn chứa nhiều đường: Các món chè, bánh ngọt, bánh quy, bánh kem chứa rất nhiều đường tổng hợp. Dung nạp nhiều đường sẽ kích thích các phản ứng viêm, khiến cơn đau vai gáy càng thêm nghiêm trọng.
Thức ăn nhanh, đồ đóng hộp: Người bệnh hãy nói “không” với xúc xích, thịt xông khói, đồ ăn làm sẵn… Nhóm thực phẩm này không chỉ nghèo dinh dưỡng mà còn chứa các chất bảo quản gây viêm, làm tăng mức độ đau nhức.
Chất kích thích: Trà, cà phê, bia, rượu làm suy giảm lượng canxi trong xương, đồng thời gây cản trở lưu thông tuần hoàn máu, khiến quá trình điều trị phục hồi trở nên khó khăn hơn.
Món cá áp chảo cho bữa tối bận rộn: Nhanh, giòn da, thịt mềm ngọtĂn - 1 giờ trước
Một mình một mâm, một con cá, một bát cơm nóng - hóa ra hạnh phúc của người trưởng thành đôi khi chỉ giản dị đến vậy.
7 mâm cơm gia đình không lặp lại cho người "lười nghĩ"Ăn - 15 giờ trước
GĐXH - "Đối với em nấu ăn không khó mà khó nhất là việc lên thực đơn, thay đổi món mỗi ngày, tránh trùng lặp để bữa cơm gia đình không bị nhàm chán và mọi người ăn ngon miệng hơn".
Sau 7 ngày liên tục ăn món hấp, bụng tôi dần cảm thấy dễ chịu hơn: Tất cả đều là những công thức đơn giảnĂn - 16 giờ trước
Hãy thử hấp và ăn những món này trong 7 ngày, bạn sẽ thấy dạ dày được xoa dịu, bụng trở nên dễ chịu. Cách làm đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt nếu kiên trì áp dụng!
Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cânĂn - 17 giờ trước
GĐXH - Xây dựng thực đơn cho người ung thư vòm họng cần tuân thủ nguyên tắc: lỏng, mềm, dễ tiêu và giàu năng lượng. Dưới đây là những gợi ý cụ thể để đa dạng hóa bữa ăn hàng ngày.
Chồng Hoa hậu Khánh Vân trở thành người chiều vợ hết nấc, nấu đủ món 'trên rừng dưới biển', dư luận đồng loạt chuyển sang khenĂn - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long dành thời gian nấu nhiều món ngon từ bún mắm, bún bò đến cơm tấm, beef steak, được Khánh Vân khen 'ngon chấn động'.
Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Lựa chọn các loại thực phẩm khoa học có thể giúp kích thích vị giác, người bệnh ăn ngon miệng hơn và tăng cảm giác thèm ăn. Nhờ đó tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Đang mùa mận, thả ngay vài quả vào nồi canh cá nấu riêu kiểu này, vị chua thanh thoát át sạch mùi tanhĂn - 1 ngày trước
Mùa hè là mùa của những loại quả chua nhiệt đới, và việc đưa chúng vào không gian bếp chính là sự sáng tạo tuyệt vời của người nội trợ.
5 cách nấu ăn âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư mà nhiều gia đình vẫn duy trì mỗi ngàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo chính cách nấu nướng mới là yếu tố âm thầm quyết định nguy cơ béo phì, tim mạch, thậm chí ung thư.
Món tấm cơm chay mà Hồ Quỳnh Hương làm đãi chồng có gì đặc biệt?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Món cơm tấm full topping gồm sườn - bì - chả thuần chay cùng trứng ốp la và đồ chua của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được ông xã khen tấm tắc.
Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc hiểu rõ đau mắt hột kiêng ăn gì, thực phẩm cần tránh khi đau mắt hột sẽ giúp người bệnh lựa chọn đúng loại thực phẩm, tránh những tác động không tốt đến sức khỏe mắt.
6 mâm cơm gia đình vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhìn là thấy mêĂn
GĐXH - "Cả nhà ngồi ăn ngon là người đứng bếp lại vui ngang", - chị Đinh Phương Thảo chia sẻ về các bữa ăn nhà mình.