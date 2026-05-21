Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với đau cổ vai gáy

Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của toàn cơ thể, bao gồm cả các khớp xương và cơ bắp. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý sẽ giúp cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, duy trì sự linh hoạt và khỏe mạnh của các khớp xương, từ đó giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến xương khớp.

Ngược lại, một chế độ ăn uống thiếu hụt hoặc dung nạp quá nhiều các dưỡng chất không lành mạnh sẽ gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe như: loãng xương, thoái hóa khớp, viêm khớp, gout… Điều này sẽ làm tăng nguy cơ bị đau cổ vai gáy và làm chậm quá trình phục hồi của cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của toàn cơ thể, bao gồm cả các khớp xương và cơ bắp.

Do đó, khi gặp phải tình trạng đau cổ vai gáy, người bệnh nên chú ý điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình để giúp giảm đau và hỗ trợ tối đa cho quá trình điều trị.

Người bị đau vai gáy nên ăn gì?

Thực phẩm giàu canxi

Canxi là thành phần cốt lõi của xương khớp. Người bị đau vai gáy nên uống sữa hoặc bổ sung các thực phẩm dồi dào canxi như sữa chua, phô mai, hải sản…

Ngoài ra, các loại rau xanh và trái cây như rau dền, bông cải xanh, bí đỏ, đu đủ, quýt… cũng là nguồn cung cấp canxi tự nhiên tuyệt vời cho cơ thể.

Thực phẩm giàu photpho

Photpho kết hợp với canxi giúp xây dựng xương khớp chắc khỏe. Bệnh nhân đau vai gáy cần bổ sung các thực phẩm giàu photpho từ các nguồn lành mạnh như thịt gà, thịt lợn, hoặc các loại hạt như hạt hướng dương, hạt bí ngô.

Bệnh nhân đau vai gáy cần bổ sung các thực phẩm giàu photpho từ các nguồn lành mạnh như thịt gà, thịt lợn, hoặc các loại hạt như hạt hướng dương, hạt bí ngô.

Thực phẩm giàu magie

Magie có tác dụng giúp giãn cơ, giảm tình trạng co thắt vùng cổ vai gáy. Một số thực phẩm giàu magie mà người bệnh nên bổ sung hàng ngày bao gồm: socola đen, quả bơ, hạt điều và đậu phụ.

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm giúp kích thích quá trình phục hồi và giảm viêm xương khớp. Các thực phẩm giàu kẽm phù hợp với người đau vai gáy có thể kể đến như: thịt bò, trứng, sữa, các loại đậu (đậu xanh, đậu lăng) hay các loại hạt (hạt gai dầu, hạt bí, hạt vừng…).

Thực phẩm giàu vitamin D

Vitamin D là "chất dẫn" giúp cơ thể hấp thụ canxi tối ưu. Một số nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D rất tốt mà bạn nên thêm vào thực đơn là: cá hồi và hàu (cung cấp 320 – 686 IU trong mỗi khẩu phần 100g), lòng đỏ trứng (39 IU/quả), sữa đậu nành (237ml cung cấp 130 IU), nước cam (237ml đáp ứng 142 IU)…

Một số nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D rất tốt mà bạn nên thêm vào thực đơn là: cá hồi và hàu...

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ giúp kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể. Người bệnh đau vai gáy nên bổ sung ít nhất 2 phần trái cây và 2 phần rau củ giàu chất xơ mỗi ngày chẳng hạn như: cà rốt, bông cải xanh, khoai lang, quả lê, mâm xôi… Ngoài ra, các thực phẩm như hạt chia, đậu lăng, yến mạch cũng là nguồn chất xơ lý tưởng.

Người bị đau mỏi vai gáy nên kiêng gì?

Đồ ăn chứa nhiều muối: Ăn mặn không chỉ gây thiếu hụt canxi mà còn gia tăng nồng độ axit uric trong máu, làm tăng nguy cơ đau xương khớp. Vì thế, người bệnh nên hạn chế các đồ ăn mặn như thực phẩm muối lên men (dưa muối, cà muối…), mì ăn liền, đồ ăn vặt đóng gói…

Đồ ăn chứa nhiều đường: Các món chè, bánh ngọt, bánh quy, bánh kem chứa rất nhiều đường tổng hợp. Dung nạp nhiều đường sẽ kích thích các phản ứng viêm, khiến cơn đau vai gáy càng thêm nghiêm trọng.

Người bị đau mỏi vai gáy nên kiêng đồ ăn chứa nhiều muối, chứa nhiều đường...

Thức ăn nhanh, đồ đóng hộp: Người bệnh hãy nói “không” với xúc xích, thịt xông khói, đồ ăn làm sẵn… Nhóm thực phẩm này không chỉ nghèo dinh dưỡng mà còn chứa các chất bảo quản gây viêm, làm tăng mức độ đau nhức.

Chất kích thích: Trà, cà phê, bia, rượu làm suy giảm lượng canxi trong xương, đồng thời gây cản trở lưu thông tuần hoàn máu, khiến quá trình điều trị phục hồi trở nên khó khăn hơn.

Đang bị đau mắt, tuyệt đối không ăn những thực phẩm này nếu không muốn bệnh nặng thêm GĐXH - Người bị đau mắt nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ, đồng thời kết hợp xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng cách hiểu rõ đau mắt kiêng gì/nên ăn gì để hỗ trợ quá trình phục hồi đạt hiệu quả tối ưu.