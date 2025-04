Ngày 20/4/2025, Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân – Ấm áp nghĩa tình" tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ, chiến sĩ đã cùng chuẩn bị và tổ chức bữa cơm thân mật với các thương binh đang điều dưỡng tại đây. Những món ăn đậm đà hương vị quê nhà không chỉ mang đến sự ấm cúng mà còn thể hiện tình cảm chân thành, lòng tri ân sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân đối với các thế hệ đi trước. Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh trao tặng một số phần quà ý nghĩa, hỗ trợ đời sống tinh thần và vật chất cho các thương binh tại khu điều dưỡng.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ, chiến sĩ đã cùng chuẩn bị và tổ chức bữa cơm thân mật với các thương binh đang điều dưỡng tại đây.

Chương trình "Bữa cơm tri ân – Ấm áp nghĩa tình" không chỉ là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong lực lượng Công an nhân dân, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.