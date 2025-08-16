Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Sự kiện hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” là một trong những mốc son tô thắm cho những hành động cụ thể, thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất - tinh thần, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần khẳng định rõ nét với bạn bè quốc tế về một Việt Nam đổi mới và đồng lòng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới.