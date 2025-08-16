Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Thứ bảy, 12:08 16/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Rạng sáng 16/8, hàng chục nghìn người tại Hà Nội đã tham gia sự kiên “Cùng Việt Nam tiến bước”, khoác áo đỏ sao vàng, thực hiện hành trình đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn- Ảnh 1.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn- Ảnh 2.
Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn- Ảnh 3.
Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn- Ảnh 4.

Đặc biệt, vào lúc 6h đến 7h30 phút ngày 16/8/2025, những người tham gia chương trình trên toàn quốc khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn- Ảnh 5.
Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn- Ảnh 6.
Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn- Ảnh 7.

Sau sự kiện, nhiều người dân đã ở lại và lưu trữ lại những kỉ niệm đẹp khó quên tại khuân viên sự kiện.

Cùng Việt Nam tiến bước: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn- Ảnh 8.

Sự kiện hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” là một trong những mốc son tô thắm cho những hành động cụ thể, thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất - tinh thần, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần khẳng định rõ nét với bạn bè quốc tế về một Việt Nam đổi mới và đồng lòng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

GĐXH - Chuyên gia dự báo khí tượng đã đã đưa ra dự báo nhận định tình hình thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nướcLịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

GĐXH - Theo Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của giáo viên, học sinh được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Do đó, học sinh các cấp cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Hà Nội: Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Chi tiết phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Cùng chuyên mục

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.

Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt

Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Lưu thông trên cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, xe khách xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại

Đời sống - 1 giờ trước

Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

Xã hội - 3 giờ trước

Hãng hàng không Vietjet tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) do Petrolimex Aviation sản xuất tại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng.

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Hà Nội - Bản hùng ca từ mùa thu lịch sử

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” diễn ra lúc 20h ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả đến xem.

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái

Bất an với những chuyến xe khách 'nêm người' và 'bác tài' không bằng lái

Xã hội - 4 giờ trước

Từ việc kiểm tra, xử lý xe khách chở quá số người quy định, Phòng CSGT- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tài xế điều khiển phương tiện vi phạm không có bằng lái theo quy định mà mượn tên một tài xế khác, khai thông tin gian dối nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm

Pháp luật - 5 giờ trước

Một tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Tháng sinh Âm lịch đại phú đại quý: Sinh ra định sẵn giàu sang, hậu vận an nhàn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có 4 tháng sinh Âm lịch được xem là "mùa vàng" của vận mệnh. Người sinh vào những thời điểm này thường được quý nhân phù trợ, cuộc sống no đủ và viên mãn đến cuối đời.

Xem nhiều

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Tin sáng 16/8: Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; cấm, tạm cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình ngày 17/8

Đời sống

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh

Gia Lai: Triệu tập đối tượng đánh, dọa chôn sống thanh niên đi giao đá lạnh

Pháp luật
Khoe kiếm Nhật trên Facebook để thế hiện bản thân, nam thanh niên bị công an triệu tập

Khoe kiếm Nhật trên Facebook để thế hiện bản thân, nam thanh niên bị công an triệu tập

Xã hội
Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa

Tuyên Quang: Bắt đối tượng dùng dao chém 3 mẹ con thương vong ở Chiêm Hóa

Pháp luật
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước diễn biến ra sao?

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top