Xe khách tông container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt
GĐXH - Lưu thông trên cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, xe khách xảy ra va chạm với container. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.
Rạng sáng 16/8, xe khách BKS 18B-024.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam bất ngờ đâm vào xe container biển số 86H-035.xx.
Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin bị thương, phải nhờ lực lượng chức năng phá cửa giải cứu, đưa đi cấp cứu.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có nhiều hành khách, song không ai bị thương. Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý cao tốc có mặt để phân luồng, xử lý hiện trường.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
