Bức ảnh nghiệt ngã: Phóng to lên mới thấy điều bất ngờ!
Bức ảnh về chụp một chú diều hâu trắng đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Sha Lu đã ghi lại được khoảnh khắc độc đáo này tại Mountain View (California, Mỹ) vào tháng 6 vừa qua. Bức ảnh nhanh chóng trở nên nổi tiếng, một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt của thế giới tự nhiên. Trong hình, một con diều hâu đang tóm gọn một chú chuột đồng.
Ông Lu cho biết: "Bức ảnh chụp một con diều hâu trắng đực trưởng thành đang mang theo một con chuột đồng. Đây là màn dạo đầu cho việc trao đổi thức ăn giữa không trung với một trong những con non của nó. Tôi thấy biểu cảm của con chuột đồng khá ấn tượng, nó thể hiện sự sợ hãi và bất lực, dường như đang nhìn thẳng vào máy ảnh" .
Chuột đồng là loài gặm nhấm nhỏ có họ hàng gần với chuột hamster, nhưng chúng có đuôi dài hơn, nhiều lông hơn và đầu tròn hơn một chút. Tuổi thọ của chúng khá ngắn, chỉ khoảng ba tháng. Danh sách kẻ thù của chuột đồng cũng rất dài, từ diều hâu, chim ưng đến rắn, chồn, gấu trúc và cáo. Vì vậy, việc nhìn thấy một con chuột đồng trong móng vuốt của loài chim săn mồi, thật không may, là điều không hiếm gặp đối với loài động vật có vú nhỏ bé, nhiều lông, sống chủ yếu dưới lòng đất này.
Trong ảnh, chuột đồng trông có vẻ khá to nhưng thực tế, chúng chỉ dài khoảng 13 đến 23 cm. Kích thước của nó so với diều hâu trắng mới là lý do khiến nó trông to lớn như vậy. Diều hâu trắng không phải là loài chim săn mồi lớn hay sống lâu. Ngay cả những con diều hâu cỡ trung bình cũng chỉ dài tối đa 43 cm. Con diều hâu già nhất được ghi nhận ước tính khoảng 6 tuổi.
Diều hâu trắng được tìm thấy trên khắp châu Mỹ nhưng không phổ biến ở Mỹ ngoại trừ một khu vực nhỏ ở miền nam Florida và Texas cùng các vùng ven biển và trung tâm của California và Oregon. Chúng thường tìm kiếm đồng cỏ hoặc thảo nguyên để sinh sống. Theo All About Birds: "Chúng thường bắt đầu kiếm ăn ngay sau khi bình minh. Khi đó, bạn có thể thấy chúng lượn lờ trong gió với đầu cúi xuống. Bạn cũng có thể thấy chúng lượn lờ trên những cánh đồng cỏ ven đường cao tốc khi lái xe ngang qua" .
Mặc dù chuột đồng không biểu lộ cảm xúc bằng nét mặt như con người nhưng thật khó để không nhìn thấy vẻ bất lực trên khuôn mặt của nó trong bức ảnh của nhiếp ảnh gia Lu khi bị diều hâu mang đi, có thể là đến chỗ chết.
Bức ảnh diều hâu mang chuột đồng của Sha Lu không chỉ là một khoảnh khắc ấn tượng mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sự nghiệt ngã của tự nhiên. Ánh mắt chú chuột đồng phơi bày sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng trước số phận, gợi lên nỗi sợ hãi nguyên thủy trước những điều chúng ta không thể kiểm soát. Đồng thời, bức ảnh cũng cho thấy vòng tuần hoàn sinh tồn khắc nghiệt: cái chết của một cá thể lại là sự sống cho cá thể khác, tạo nên sự cân bằng cần thiết cho hệ sinh thái. Khoảnh khắc này không chỉ đẹp mà còn là một triết lý sâu sắc về sự sống, cái chết và vị trí của chúng ta trong thế giới tự nhiên.
Nguồn: PetaPixel
