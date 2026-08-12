Bức xúc vì con bị loại khỏi đội nghi thức, người mẹ chia sẻ thông tin thiếu chuẩn mực lên mạng xã hội
GĐXH - Bức xúc vì con gái bị loại khỏi đội nghi thức, chị H đã chia sẻ bài đăng của trang Facebook "Như Phượng Ngày Mới" về trang Facebook cá nhân của mình, cùng một số từ ngữ thiếu chuẩn mực, dễ gây hiểu nhầm.
Thông tin từ Công an xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, mới đây đơn vị xử lý trường hợp chia sẻ bài viết kèm các từ ngữ thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Nghĩa Trụ phát hiện tài khoản mạng xã hội chia sẻ từ trang Facebook "Như Phượng Ngày Mới" đăng tải video ghi lại hình ảnh của Chi đội Như Phượng tham gia Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh xã Nghĩa Trụ. Ngoài việc chia sẻ tài khoản Facebook trên, tài khoản mạng xã hội còn dùng một số từ ngữ thiếu chuẩn mực đăng kèm cùng bài viết.
Qua xác minh, Công an xã Nghĩa Trụ xác định chủ tài khoản là chị Đ.T.H (SN 1986, trú tại tỉnh Hưng Yên). Chị H cho biết, khi bản thân xem bài viết của trang Facebook "Như Phượng Ngày Mới" đã thấy quá trình tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh xã Nghĩa Trụ diễn ra sôi nổi, được chi đội các thôn hưởng ứng, cử đông đảo đội viên và các cháu thiếu niên tham gia. Sau đó, chị H tự so sánh với chi đội thôn của bản thân đang cư trú.
Bức xúc vì con gái bị loại khỏi đội nghi thức nên chị H đã chia sẻ bài đăng trang Facebook "Như Phượng Ngày Mới" về trang Facebook cá nhân của mình cùng với một số từ ngữ thiếu chuẩn mực, dễ gây hiểu nhầm.
Tại cơ quan công an, chị H khai nhận, việc bản thân chia sẻ bài viết cùng một số từ ngữ thiếu chuẩn mực trên xuất phát từ bức xúc cá nhân không nhằm mục đích bôi nhọ, xúc phạm tổ chức, cá nhân nào.
Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã Nghĩa Trụ tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu chị H gỡ bài viết đã chia sẻ, cùng những từ ngữ thiếu chuẩn mực trên.
Công an xã Nghĩa Trụ khuyến cáo: Việc đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung trên mạng xã hội cần đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật An ninh mạng năm 2025 do đó mỗi cá nhân cần chấp hành nghiêm và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm.
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