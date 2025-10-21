Thái Nguyên: Xử phạt người phụ nữ ở Phú Lạc vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
GĐXH - Chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, người phụ nữ ở xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên bị xử phạt.
Ngày 21/10, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây, Công an xã Phú Lạc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.T.Q (SN 1970, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) số tiền 6.250.000 đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Phú Lạc phát hiện trang Facebook cá nhân có tên “P.L.Q” chia sẻ 01 video có nội dung đã bị chỉnh sửa, cắt ghép truyền tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công an xã Phú Lạc xác minh chủ tài khoản Facebook “P.L.Q” là P.T.Q.
Tại cơ quan công an, P.T.Q đã nhận thức rõ sai phạm, cam kết không tái phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
Qua vụ việc trên, Công an xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân việc cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
