Đào đất làm hàng rào, người dân phát hiện mộ gạch cổ có kiếm, chân đèn đất nung và tiền cổ
GĐXH - Đào đất làm hàng rào, người dân ở xã Kim Liên, Nghệ An, phát hiện những hàng gạch nằm sâu dưới lòng đất. Khai quật khẩn cấp sau đó cho thấy đây có thể là một mộ gạch cổ, bên trong có hai thanh kiếm, chân đèn đất nung và tiền cổ.
Hơn hai tháng trước, trong lúc đào đất làm hàng rào, người dân tại xã Kim Liên, Nghệ An, phát hiện một số hàng gạch nằm cách mặt đất khoảng 50-70cm.
Nhận thấy những hàng gạch có dấu hiệu của một công trình nằm sâu dưới lòng đất, người dân dừng việc đào bới và báo chính quyền địa phương.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cử cán bộ chuyên môn đến khảo sát, đánh giá hiện trường. Sở này sau đó lập hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh cho phép khai quật khảo cổ học khẩn cấp.
Ngày 11/8, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ động thổ, bắt đầu khai quật khu vực được nhận định có mộ gạch cổ.
Ông Hồ Mạnh Hà, Phó phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, cán bộ tham gia khai quật cho biết, kết quả bước đầu cho thấy đây có thể là một mộ gạch cổ. Ngôi mộ có chiều dài khoảng 3,1m, rộng 1,15m và cao 1,05m.
Đáng chú ý, trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh kiếm, một chiếc âu, một số chân đèn bằng đất nung và tiền cổ.
Dựa trên cấu trúc mộ và những hiện vật bước đầu được phát hiện, các nhà chuyên môn nhận định ngôi mộ có thể có niên đại từ khoảng thế kỷ 3 đến thế kỷ 7.
Cận cảnh gạch xây mộ. Ảnh: Hồ Hà.
Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu. Niên đại, loại hình cũng như những giá trị khảo cổ của ngôi mộ sẽ tiếp tục được nghiên cứu, làm rõ trong quá trình khai quật.
Theo ông Hà, sở đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn, bảo tàng và chính quyền địa phương để thực hiện việc khai quật khẩn cấp. Công tác khai quật dự kiến kéo dài khoảng 40 ngày.
Trong thời gian này, các nhà chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu cấu trúc ngôi mộ, làm rõ đặc điểm kiến trúc và các hiện vật được phát hiện, qua đó có thêm cơ sở xác định niên đại và giá trị của di tích.
Việc người dân kịp thời dừng đào bới và báo cơ quan chức năng khi phát hiện những hàng gạch nghi là công trình khảo cổ đã giúp bảo vệ hiện trường, tạo điều kiện cho việc khai quật, nghiên cứu theo đúng quy định.
Căn cứ hiện trạng ban đầu nhận định mộ cổ này có thể có từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7.
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