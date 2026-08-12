Tin sáng 12/8: Tân Sơn Nhất tạm ngưng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập; hàng trăm người ra biển nhặt ốc hương từ hồ nuôi bị vỡ

Tân Sơn Nhất tạm ngưng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập

VnExpress đưa tin, hàng loạt chuyến bay đến và đi Tân Sơn Nhất phải thay đổi lịch trình sau khi phát hiện drone xâm nhập vùng trời sân bay chiều 11/8.

Chuyến bay VN1467 của hãng hàng không Vietnam Airlines đang phải nằm chờ tại sân bay Cần Thơ. Ảnh: Hạ Giang

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, hai đợt drone hoạt động trái phép được phát hiện trong vùng trời quản lý bay từ chiều 11/8. Sân bay sau đó tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh để đảm bảo an toàn.

Do sự cố đột xuất, các đơn vị chưa thống kê số chuyến bay bị ảnh hưởng. Nhiều tổ bay và hành khách phải chờ tại sân bay, chưa xác định thời điểm hoạt động khai thác được nối lại.

Vietnam Airlines cho biết, do tình hình khai thác tại Tân Sơn Nhất, một số chuyến bay đi, đến sân bay này có thể phải bay chờ hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị, ảnh hưởng lịch khai thác.

Hãng đang tiếp tục cập nhật diễn biến và chờ hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất được khôi phục ổn định, an toàn.

Bé trai 3 ngày tuổi sốt cao, mê man, kịp đến viện sau lời cầu cứu CSGT của bố mẹ

Thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội, khoảng 17h40 ngày 11/8/2026, trong lúc đang làm nhiệm vụ phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông tại nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, nhận được lời đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một đôi vợ chồng trẻ.

Nhận lời cầu cứu của đôi vợ chồng có con trai mới 3 ngày tuổi đang sốt cao, mê man, CSGT Hà Nội lập tức mở đường đưa cháu bé đến bệnh viện. (Ảnh Phòng CSGT Hà Nội)

Theo thông tin từ gia đình, trên xe ô tô lúc này đang chở con trai mới 3 ngày tuổi. Cháu bé bị sốt cao, mê man và cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thời điểm này đường đông, các phương tiện di chuyển chậm, gia đình lo không thể kịp đưa con đến cơ sở y tế nên khẩn thiết nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ.

Xác định đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe công vụ mở đường, dẫn xe của gia đình đưa cháu bé từ nút giao Sơn Tây - Thái Thịnh đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3, các tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại những nút giao trên tuyến đã phối hợp phân luồng, tạo điều kiện để xe chở bệnh nhi nhanh chóng lưu thông.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương an toàn. Các bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, thăm khám và cấp cứu cho bệnh nhi.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi.

Hàng trăm người ra biển nhặt ốc hương từ hồ nuôi bị vỡ

Theo VnExpress, ao nuôi ốc hương của ông Phạm Tấn Toàn, 48 tuổi, tại Bãi Tiên, xã Hòa Xuân, do mưa lớn kèm gió, sóng mạnh những ngày qua đánh vỡ bờ ao, khiến lượng lớn ốc theo nước tràn ra biển.

Người dân đổ xô ra biển lặn tìm ốc hương 2 hôm nay. Ảnh: Minh Khuê

Trong hai ngày 9-10/8, nhiều người đổ về khu vực này tìm ốc, có thời điểm khoảng 300-400 người lặn xuống biển hoặc men theo bờ thu gom. Nhiều người mang số ốc bắt được về ăn hoặc bán.

Ông Toàn cho biết, gia đình nuôi lứa ốc từ cuối năm 2025. Sau nhiều tháng chăm sóc, ốc gần đến thời điểm thu hoạch thì ao bị sóng đánh vỡ. "Giờ chỉ biết đứng nhìn tài sản mình trôi, người dân lượm", ông Toàn nói.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Hòa Xuân, đến ngày 10/8 khoảng 6-7 tấn ốc hương đã thất thoát, con số thiệt hại vẫn đang được tiếp tục thống kê. Với giá khoảng 180.000 đồng mỗi kg, chủ nuôi ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngày 10/8, Công an xã Hòa Xuân cùng chính quyền địa phương cử cán bộ đến khu vực xảy ra sự cố, tuyên truyền người dân trả lại số ốc đã thu gom cho chủ nuôi. Lực lượng chức năng đồng thời vận động người dân không xuống biển lặn tìm ốc do thời tiết xấu, nguy cơ mất an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vùng biển Đăk Lăk có mưa rào và giông vài nơi, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m.

Làm rõ việc người phụ nữ bán nước tự đóng vào chai cũ trước cổng bệnh viện

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh một người bán nước tại khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có dấu hiệu tự đóng nước vào vỏ chai mang nhãn hiệu của một thương hiệu nước đóng chai để bán cho khách.

Công an phường Vinh Phú cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra ki-ốt bán hàng của P.T.H. (Ảnh công an cung cấp)

Từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Công an phường Vinh Phú vào cuộc xác minh và xác định người bán nước là chị P.T.H. (25 tuổi, trú tại khối Phú Sơn Đường, phường Vinh Phú).

Sau đó Công an phường đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị phường và Đội Quản lý thị trường số 11 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) mời chị H. đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, chị H. thừa nhận việc tự đóng nước lọc vào vỏ chai mang nhãn hiệu của đơn vị khác để bán cho người tiêu dùng.

Theo cơ quan công an, chị H. đã nhận thức được việc sử dụng vỏ chai mang nhãn hiệu của đơn vị khác để đóng nước và bán ra thị trường là không đúng quy định. Chị H. khai báo thành khẩn, đồng thời cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Thông tin mới nhất vụ tàu hỏa va chạm với nữ du khách tại phố đường tàu Văn Miếu

Liên quan vụ việc một nữ du khách bị tàu hỏa va chạm khi ngồi sát đường ray tại khu vực phố đường tàu Văn Miếu được chia sẻ trên mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã làm rõ thời gian và diễn biến sự việc.

Một số du khách bất chấp cảnh báo, tiến sát đường ray để chụp ảnh, quay video. (Ảnh Công an TP Hà Nội)

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc xảy ra khoảng 13h30-14h ngày 7/8/2026, tại khu vực số 14B, nhà 28C Tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thời điểm trên, một nhóm 4 du khách tập trung theo dõi, ghi hình đoàn tàu di chuyển qua khu vực. Khi đoàn tàu tiến đến gần, một nữ du khách trong nhóm ngồi sát hành lang bảo vệ đường ray, dùng điện thoại quay video ở cự ly gần.

Do ngồi tại vị trí không bảo đảm khoảng cách an toàn, khi đoàn tàu chạy qua, phần đầu tàu va chạm vào chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ, khiến thiết bị bị văng ra xa và hư hỏng. Rất may, vụ việc không gây thương tích về người.

Sau sự việc, nữ du khách cùng nhóm bạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường do không có thiệt hại về sức khỏe và không đến cơ quan Công an trình báo. Lực lượng chức năng xác định đây là nhóm du khách vãng lai, chưa xác định được thông tin nhân thân, lai lịch cụ thể.

Tin sáng 11/8: Hiểu đúng quy định về độ tuổi lái xe gắn máy từ 15/8; Chiếc Honda Lead mất trộm 8 năm bất ngờ trở về với chủ nhân GĐXH - Nhiều người lo ngại từ ngày 15/8, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ bị xử phạt nếu điều khiển bất kỳ loại xe máy nào, kể cả xe gắn máy có tốc độ thiết kế không quá 50 km/h, nhưng thực tế không phải vậy; Chiếc Honda Lead bị mất trộm từ năm 2018 tưởng như đã mất dấu vĩnh viễn, bất ngờ xuất hiện trong danh sách phương tiện chuẩn bị xử lý, thanh lý.



