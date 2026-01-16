Lào Cai: Chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, 3 trường hợp bị công an xử lý
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 3 trường hợp chia sẻ thông tin mê tín dị đoan liên quan “Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng” trên mạng xã hội.
Ngày 16/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 15/01/2026, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 7.500.000 đồng đối với 3 trường hợp về hành vi "Lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan", quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa phối hợp với Công an xã Thác Bà và Công an xã Trấn Yên phát hiện các trường hợp gồm: V.T.A trú tại thôn An Lạc, xã Thác Bà; B.K.S, trú tại thôn Trác Đà, xã Thác Bà; N.V.D, trú tại thôn Đào Thịnh 3, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mang nội dung mê tín dị đoan liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng".
Các bài viết có nội dung xuyên tạc, mang tính hù dọa, tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm lý và đời sống tinh thần của người dân, lợi dụng các vấn đề thiên tai, dịch bệnh để tuyên truyền, lôi kéo.
Các trường hợp liên quan làm việc tại cơ quan công an.
Quá trình làm việc với cơ quan công an, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin mê tín dị đoan trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật; đồng thời tự nguyện viết cam kết từ bỏ việc tham gia, không tuyên truyền, lôi kéo, không tán phát, chia sẻ các tài liệu có nội dung mê tín dị đoan liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng"; chủ động xóa bỏ các tài khoản, nhóm liên quan và vận động người quen không tin theo tổ chức này.
Theo Công an tỉnh Lào Cai, "Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng" chưa được Nhà nước công nhận và chưa được phép hoạt động tại Việt Nam. Nội dung sinh hoạt mang tính mê tín dị đoan, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, làm xáo trộn nếp sống, tập quán truyền thống, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.
Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, tỉnh táo, thận trọng khi tiếp cận, tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; không tin theo, không đăng tải, bình luận, chia sẻ các nội dung mang màu sắc mê tín dị đoan hoặc lợi dụng tôn giáo để tác động tiêu cực đến xã hội.
Bắt giữ tên cướp nguy hiểm ở Hà TĩnhPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường trong tình trạng đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, chảy máu. Sau nhiều giờ nỗ lực truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng.
Tuyên Quang: Khởi tố nguyên Chủ tịch xã Pờ Ly Ngài và 2 đối tượng liên quan sai phạm công trình giao thôngPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 3 bị can, trong đó có nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Khai thác cát trái phép ở Lào Cai, 3 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai đa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi điều hành, tổ chức hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái.
Thái Nguyên: Thiếu tiền tiêu xài, 2 'trai phố' vào làng trộm chóPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, khởi tố đối tượng trộm chó bằng súng kích điện trên địa bàn xã Đồng Hỷ.
Triệt phá đường dây 'phù phép' 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai, bán ra thị trườngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thịt heo thành đà điểu, bắp dê, nhím, nai trị giá khoảng 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hà Nội: Đột kích biệt thự hạng sang, 'cất lưới' ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo qua mạngPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Ngày 15/1, trong đợt ra quân cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIV, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện và triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao người nước ngoài thuê biệt thự hạng sang để hoạt động lừa đảo.
Thái Nguyên: Xâm hại rừng đặc dụng Thần Sa, 2 đối tượng bị phát hiệnPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra rừng, lực lượng chức năng xã Thần Sa (Thái Nguyên) đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng cưa xăng khai thác rừng đặc dụng trái phép.
Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở HuếPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Nhận tin báo về việc xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.
Hà Nội: 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua Camera AIPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Không chỉ giám sát giao thông, hệ thống "mắt thần" AI của Hà Nội chính thức mở rộng phạm vi sang bắt lỗi vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), hàng chục trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đã bị xử phạt nguội, đánh dấu chấm hết cho tình trạng "vắng bóng Cảnh sát là vi phạm".
Đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) đã đốt chăn, màn gây ra vụ cháy tại khu nhà trọ ở ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Người đàn ông cầm vật giống rựa rượt đuổi người ở HuếPháp luật
GĐXH - Nhận tin báo về việc xảy ra một vụ đánh nhau tại quán cà phê, Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ.