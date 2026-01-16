Lào Cai: Chia sẻ thông tin mê tín dị đoan, 3 trường hợp bị công an xử lý

Ngày 16/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 15/01/2026, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 7.500.000 đồng đối với 3 trường hợp về hành vi "Lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan", quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa phối hợp với Công an xã Thác Bà và Công an xã Trấn Yên phát hiện các trường hợp gồm: V.T.A trú tại thôn An Lạc, xã Thác Bà; B.K.S, trú tại thôn Trác Đà, xã Thác Bà; N.V.D, trú tại thôn Đào Thịnh 3, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mang nội dung mê tín dị đoan liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng".

Các bài viết có nội dung xuyên tạc, mang tính hù dọa, tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm lý và đời sống tinh thần của người dân, lợi dụng các vấn đề thiên tai, dịch bệnh để tuyên truyền, lôi kéo.

Các trường hợp liên quan làm việc tại cơ quan công an.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin mê tín dị đoan trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật; đồng thời tự nguyện viết cam kết từ bỏ việc tham gia, không tuyên truyền, lôi kéo, không tán phát, chia sẻ các tài liệu có nội dung mê tín dị đoan liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng"; chủ động xóa bỏ các tài khoản, nhóm liên quan và vận động người quen không tin theo tổ chức này.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, "Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng" chưa được Nhà nước công nhận và chưa được phép hoạt động tại Việt Nam. Nội dung sinh hoạt mang tính mê tín dị đoan, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, làm xáo trộn nếp sống, tập quán truyền thống, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, tỉnh táo, thận trọng khi tiếp cận, tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; không tin theo, không đăng tải, bình luận, chia sẻ các nội dung mang màu sắc mê tín dị đoan hoặc lợi dụng tôn giáo để tác động tiêu cực đến xã hội.