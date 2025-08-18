Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Tập 4 Chương trình "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Trước khi tới với tình huống thực chiến trên sông nước, các nghệ sĩ tham gia diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình hiểm trở.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Chí Thành (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh), các nghệ sĩ được chia thành 3 tổ, mỗi tổ đảm nhận một nhiệm vụ sống còn trong cuộc chạy đua với thời gian: Trinh sát cứu nạn cứu hộ; Triển khai hệ dây; Cố định dây, kéo dây triển khai đèn chiếu sáng.

Thực hành diễn tập cứu nạn cứu hộ của các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ. Ảnh VTV

Trong một địa hình hiểm trở với vách đá trơn trượt và vực cao cheo leo, Thành Trung, Song Luân và Neko Lê gặp khó khi triển khai hệ thống dây cứu hộ. Họ phải sử dụng máy cưa để gạt bỏ chướng ngại vật, tạo lối đi thuận tiện cho đồng đội và đưa băng ca tiếp cận vị trí nạn nhân. Ở vị trí trinh sát cứu nạn cứu hộ, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát có nhiệm vụ sơ cứu nạn nhân, trong khi Kiều Minh Tuấn và MONO là những người thiết lập đường dây đưa băng ca đến vị trí của nạn nhân.

Khi tiếp cận và đưa nạn nhân bị thương nặng ra ngoài, trời bất ngờ đổ mưa lạnh buốt, khiến lửa từ trên cao rơi xuống người các chiến sĩ nhập vai, biến nhiệm vụ trở nên khó khăn đến không tưởng. Sau cùng, nạn nhân được đưa đến điểm túc trực của đội ngũ y tế an toàn tuyệt đối. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng của đội cứu nạn cứu hộ chính là để bản thân và đồng đội cũng trở về an toàn.

Chính vì vậy, 5 chiến sĩ tổ 3 tiếp tục hợp lực kéo dây để đưa đồng đội từ dưới vách đá trở về, khép lại hành trình giải cứu. Sự nỗ lực và phối hợp ăn ý ấy đã nhận được lời khen ngợi trực tiếp từ Thượng tá Nguyễn Chí Thành.

Mưa lớn khiến thử thách tập luyện càng thêm phần khắc nghiệt. Ảnh VTV

Sau khi hoàn thành bài tập huấn cứu người gián tiếp và trực tiếp dưới nước cùng Đại úy Trần Văn Thịnh (Tổ đặc biệt tinh nhuệ dưới nước, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh), 12 nghệ sĩ tham gia chương trình tưởng chừng có thể thả lỏng đôi chút.

Nhưng bất ngờ, một mệnh lệnh thực chiến được đưa ra: Một con tàu du lịch chở hơn 200 hành khách và nhân viên trên sông Sài Gòn bất ngờ bốc cháy từ khu vực gian bếp. Không khí trở nên căng như dây đàn. Tất cả nhanh chóng theo điều lệnh chỉ huy, lập tức bước vào buổi diễn tập thực chiến khốc liệt nhất từ đầu hành trình.

Tình huống thực chiến kịch tính trong tập 4 đó là giải cứu tàu du lịch bị cháy. Ảnh VTV

12 chiến sĩ khẩn trương phân chia nhiệm vụ. Trong đó, Thành Trung, Ngô Kiến Huy, Neko Lê và MONO đảm nhận vai trò trinh sát, tiếp cận, trấn an hàng trăm nạn nhân đang hoảng loạn trên tàu. Liên Bỉnh Phát và Lê Dương Bảo Lâm nhận nhiệm vụ cứu người dưới nước. Trong khi đó, Tiến Luật, Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân, Long Hạt Nhài, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên tiến hành dập lửa trên tàu.

Không khí tại hiện trường trở nên hỗn loạn với nhiều tiếng la hét từ các nạn nhân cùng ngọn lửa ngày càng lan rộng. Dàn nghệ sĩ nhanh chóng bắt tay nhiệm vụ dập lửa và giải cứu các nạn nhân.

12 nghệ sĩ là chiến sĩ nhập vai đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia show thực tế về chiến sĩ công an. Ảnh VTV

Kết thúc hai nhiệm vụ, các nghệ sĩ trở về ngôi nhà chung. Tại đây, họ chia sẻ về những trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời khi tham gia show thực tế về chiến sĩ công an. 12 chiến sĩ nhập vai đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: Lo lắng, sợ hãi, hoang mang rồi vỡ òa niềm tin và mang trong mình tinh thần quả cảm.

Đằng sau những giọt mồ hôi và cả nước mắt, họ phần nào cảm nhận được hiện thực đầy khắc nghiệt mà những người chiến sĩ Công an nhân dân phải đối diện trong từng nhiệm vụ.

