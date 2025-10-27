Mới nhất
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Thứ hai, 11:15 27/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.

Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng, những giây phút hồi hộp qua từng phút, từng giây khi dõi theo màn hình. Các chiến sĩ nhập vai bước vào giai đoạn mới, tái hiện câu chuyện đón săn, bắt giữ nhóm đối tượng buôn lậu ma túy có nhiều thủ đoạn tinh vi từ bên kia biên giới vào Lóng Luông (Sơn La) bằng phương án “mạnh tay” hơn đó là nổ súng để trấn áp, không nổ súng để bắn hạ.

Trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử với tội phạm, các chiến sĩ nhập vai đã phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, nơi từng động tác, hơi thở và ánh nhìn đều được rèn giũa đến mức chuẩn xác tuyệt đối. Một trong những bài kiểm tra quan trọng trước thời khắc tác chiến căng thẳng nhất chính là bài huấn luyện bắn đạn thật với súng AK-47 đòi hỏi sự tập trung cao độ, tinh thần thép và kỹ năng phối hợp hoàn hảo giữa cả đội trong gang tấc.

Chiến sĩ quả cảm - Tập 14: Những thước phim tái hiện kịch tính lấy cảm hứng từ chuyên án Lóng Luông - Ảnh 3.

Các chiến sĩ nhập vai tham gia bài huấn luyện với đạn thật. Ảnh VTV

Bắt đầu diễn tập lấy cảm hứng từ trận đánh đồi Rồng năm ấy, các chiến sĩ nhập vai khoác lên mình quân tư trang nặng trĩu vai bắt đầu hành quân đoạn đường dài hơn 4km. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ, Hưng Nguyễn và Tăng Duy Tân không thể tham gia trận đánh này.

Thử thách nối tiếp thử thách khi mưa trút xuống, địa hình trở nên trơn dốc nhưng tất cả phải giữ vững tư thế ẩn mình không được để đối tượng phát hiện, bởi chỉ một động tĩnh nhỏ có thể khiến cả đội bại trận trong tay kẻ thù. Nhận thấy tình huống nguy hiểm trong trường hợp có trẻ em, Tổ tác chiến đưa ý kiến “Không đánh”. Trưởng ban chuyên án cũng liên tục nhắc lại việc có cháu nhỏ và quyết định “Không đánh”, yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục giám sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho trận địa.

Chiến sĩ quả cảm - Tập 14: Những thước phim tái hiện kịch tính lấy cảm hứng từ chuyên án Lóng Luông - Ảnh 6.

Các chiến sĩ nhập vai cố gắng ẩn nấp chờ thời cơ để truy bắt tội phạm. Ảnh VTV

Trời càng tối, các chiến sĩ càng thấm mệt vì tư thế nằm im bất động trong nhiều giờ. “Tôi và đồng chí Việt Hoàng (Mono) có chia nhau miếng lương khô, một người ăn một người cảnh giới. Ăn cũng không dám xé bao bì mạnh tay, ăn bằng một tay còn tay kia thì vẫn để trên cò súng. Tôi không dám phát ra tiếng động nào hết” - Song Luân kể lại.

Mono thì cho biết khoảnh khắc các chiến sĩ đến từ cả hai Tổ tác chiến đều quyết chiến đưa ra quyết định “Đánh!” khiến anh sởn gai ốc.

Chiến sĩ quả cảm - Tập 14: Những thước phim tái hiện kịch tính lấy cảm hứng từ chuyên án Lóng Luông - Ảnh 7.

Hình ảnh tái hiện trận đánh đồi Rồng trong tập 14 "Chiến sĩ quả cảm". Ảnh VTV

Tập 14 khép lại trong khung cảnh các chiến sĩ ngồi lại cùng nhau, chia sẻ về những hiểm nguy khi đối đầu với những đối tượng có thủ đoạn tinh vi và hành động vô cùng liều lĩnh, nguy hiểm. Ở đó có chuyện về cuộc chia ly đẫm nước mắt của những người đồng đội, người cha, người mẹ, người con sau cuộc đánh án. Qua đó, khán giả được biết thêm về sự hi sinh thầm lặng của người mẹ phía hậu phương, về tâm tư của người chiến sĩ gửi gắm trong chiếc ba lô với những tư trang quen thuộc với mong muốn để mẹ yên lòng.

Tập 15 đồng thời là tập cuối cùng của "Chiến sĩ quả cảm" mùa đầu tiên sẽ lên sóng lúc 20h, ngày 2/11, trên VTV3.

Đăng choáng váng khi thấy Linh "tiểu tam" đang bên cạnh Mỹ AnhĐăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 34, Đăng đến nơi hẹn với Mỹ Anh nhưng điều không mong muốn đã xảy ra khi thấy Linh ngồi cùng vợ mình.

"Lằn ranh" mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.

Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

GĐXH - MC Phí Linh là gương mặt thân quen với khán giả VTV nhưng đây là lần đầu tiên cô dẫn Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" tại điểm cầu Đồng Tháp.

T.Hằng (th)
