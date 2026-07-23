Mỹ Tâm, MONO cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng sẽ hội tụ tại Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế
GĐXH - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.
Chiều 23/7, Ban Tổ chức Festival Huế họp báo công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026.
Sự kiện được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, đồng thời là trung tâm văn hóa của khu vực.
Theo Ban tổ chức, đây là một trong những sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Huế từ trước đến nay, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tổ chức Festival.
Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra từ 30/8 đến 1/9, tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế, phục vụ miễn phí cho người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9. Ban Tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng hàng chục nghìn lượt khách.
Điểm nổi bật của Huế Wonderverse Music Fest là được định hướng phát triển thành IP (Intellectual Property), thương hiệu lễ hội văn hóa, âm nhạc quốc tế của Huế với chiến lược tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026 - 2030.
Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, nơi di sản kết nối với kết âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.
Lần đầu tiên tại Huế, một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt với hệ thống LED quy mô lớn, hình ảnh Visual, Media, công nghệ laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.
Song song với các chương trình nghệ thuật là không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và hoạt động tương tác cộng đồng.
Tâm điểm của chương trình là chuỗi hai đêm đại nhạc hội mang hai chủ đề xuyên suốt: Đêm 1 (30/8) - "Di sản Thức giấc" tôn vinh giá trị văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống.
Cụ thể, chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu như Phương Mỹ Chi và DJ/Producer Hoaprox. Bên cạnh đó, ca sĩ MONO được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản.
Đêm 2 (1/9) - "Di sản Hội nhập" mang màu sắc âm nhạc điện tử quốc tế, quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trên cùng một sân khấu. Chương trình xác nhận sự tham gia của DJ VinJaz, nghệ sĩ từng biểu diễn tại Ultra Music Festival, và DJ MESS, nghệ sĩ từng góp mặt tại Tomorrowland, cùng nhiều DJ quốc tế.
Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế cho biết, thông qua hai đêm nhạc hội, Huế Wonderverse Music Fest mong muốn kể câu chuyện về một Huế vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa không ngừng đổi mới, sáng tạo và kết nối với thế giới bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc.
Bên cạnh đó, lễ hội hướng tới trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Huế trở thành đô thị di sản năng động, sáng tạo và hội nhập, khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa của khu vực châu Á.
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