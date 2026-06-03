Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO góp mặt trong 'Sao Concert' phiên bản 'Không giới hạn'

Thứ tư, 10:22 03/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO cùng nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng sẽ góp mặt trong Sao Concert diễn ra vào tháng 7.

"Sao Concert" chính thức bước vào hành trình tiếp theo với "Trạm Sao 2" diễn ra vào tối ngày 11/7 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh). Mang chủ đề chính thức "Không giới hạn - Limitless", chương trình có sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô, đi sâu hơn vào tinh thần cốt lõi - bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc.

Tại "Sao Concert", giới hạn không đơn thuần là những rào cản bên ngoài, mà đôi khi còn là những định nghĩa mà chính nghệ sĩ vô hình đặt lên mình. Đó có thể là việc thử sức với một cách hát khác, thể hiện một khía cạnh khác trong âm nhạc, trình diễn những ca khúc theo một tinh thần mới hoặc bước lên sân khấu với một tâm thế hoàn toàn khác.

Dàn nghệ sĩ trẻ quy tụ trong Sao Concert phiên bản "không giới hạn" - Ảnh 1.

"Sao Concert" số đầu tiên đã thu hút hàng nghìn khán giả. Ảnh VTV

Đây cũng hứa hẹn là một hành trình đầy cảm hứng. Ở đó nghệ sĩ không ngừng khám phá những khả năng mới của bản thân, âm nhạc không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, và khán giả luôn được chờ đợi những trải nghiệm chưa từng xuất hiện trước đó.

"Trạm Sao 2" tiếp tục mở rộng "vũ trụ các ngôi sao" - nơi mỗi nghệ sĩ đại diện cho một hành tinh, một màu sắc âm nhạc và một nguồn năng lượng riêng, được kết nối dựa trên 5 nguyên tố Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ. Đây cũng là một trong những điểm nhận diện nổi bật của chương trình khi không chỉ xây dựng một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà tạo nên một hệ thế giới riêng với cấu trúc, câu chuyện và hành trình phát triển xuyên suốt.

Dàn nghệ sĩ trẻ quy tụ trong Sao Concert phiên bản "không giới hạn" - Ảnh 3.

Dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng tham gia "Sao Concert" phiên bản "Không giới hạn". Ảnh VTV

Ca sĩ Phùng Khánh Linh đã tham gia "Sao Concert" số mở màn nay trở lại với vai trò Sao Special. Lần xuất hiện này được kỳ vọng sẽ mang đến một phiên bản mới hơn, nhiều bất ngờ hơn và tiếp tục nối dài hành trình vượt qua những giới hạn sáng tạo của nữ nghệ sĩ.

Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO góp mặt trong 'Sao Concert' phiên bản 'Không giới hạn' - Ảnh 3.Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'

GĐXH - Diệu bắt đầu cảm thấy không yên tâm về chồng khi chứng kiến cảnh anh liên tục nhắn tin cho "đối tác".

Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO góp mặt trong 'Sao Concert' phiên bản 'Không giới hạn' - Ảnh 4.Phim có Ngọc Trinh ngậm ngùi rời rạp

GĐXH - Bộ phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" có sự xuất hiện của người mẫu Ngọc Trinh đã không bán được vé nào trong những ngày cuối cùng và rời rạp trong thất vọng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phim có Ngọc Trinh ngậm ngùi rời rạp

Phim có Ngọc Trinh ngậm ngùi rời rạp

Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêu

'Hoàng tử nhạc số' GREY D bật mí về tình yêu

Cùng chuyên mục

Hé lộ lý do Thái liên tục tìm cách gây sự với Khuê

Hé lộ lý do Thái liên tục tìm cách gây sự với Khuê

Xem - nghe - đọc - 20 phút trước

GĐXH - Thái lại tìm cớ để gây sự với Khuê, lý do có thể là vì ghen tuông khi Lan đang thích Khuê.

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khoe ảnh lúc nhỏ giống hệt bố

Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khoe ảnh lúc nhỏ giống hệt bố

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Tiên Nguyễn, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, vừa chia sẻ lại khoảnh khắc thời thơ ấu nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Điều khiến nhiều người chú ý là gương mặt của cô được nhận xét có nhiều nét giống bố.

Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'

Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Diệu bắt đầu cảm thấy không yên tâm về chồng khi chứng kiến cảnh anh liên tục nhắn tin cho "đối tác".

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi'

Trang Pháp khiến các chị đẹp Trung Quốc 'sợ hãi'

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" của Trang Pháp có khó khăn trắc trở, nhưng đổi lại, cô nhận được sự yêu mến và thán phục của các đồng nghiệp.

30 năm từ ngày đăng quang, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga giờ ra sao nơi xứ người?

30 năm từ ngày đăng quang, cuộc sống của Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga giờ ra sao nơi xứ người?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1996. Sau 30 năm, chị lựa chọn cuộc sống kín tiếng tại Mỹ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bức ảnh Phan Hiển đứng trước bộ sưu tập gồm nhiều huy chương và các loại cúp đã thu hút sự chú ý của khán giả. Theo tiết lộ của anh, đây là "kho vàng" của mình và của cả Khánh Thi.

Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh

Phim kinh dị chiếu hè 'Ma Xó' bóc trần nỗi bất lực của con người trong cuộc sống mưu sinh

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

GĐXH - Ma Xó cho thấy một sự trần trụi trong đời người, đó là việc bất lực không kiếm được tiền, bất lực trước cái nghèo. Nó chính là ác mộng khiến con người bị "hắc hóa".

Ảnh lúc nhỏ siêu đáng yêu của con gái NSND Trung Anh

Ảnh lúc nhỏ siêu đáng yêu của con gái NSND Trung Anh

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, NSND Trung Anh chia sẻ những hình ảnh thời thơ ấu của con gái để ghi lại hành trình trưởng thành của cô bé.

Phim có Ngọc Trinh ngậm ngùi rời rạp

Phim có Ngọc Trinh ngậm ngùi rời rạp

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" có sự xuất hiện của người mẫu Ngọc Trinh đã không bán được vé nào trong những ngày cuối cùng và rời rạp trong thất vọng.

Jennifer Phạm gây chú ý khi 'lên đồ' cho con trai trong ngày đặc biệt

Jennifer Phạm gây chú ý khi 'lên đồ' cho con trai trong ngày đặc biệt

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Jennifer Phạm chia sẻ video: "Lên đồ cho cậu cả Bảo Nam đi prom" gây chú ý cộng đồng mạng.

Xem nhiều

Tham vọng của Khánh Thi

Tham vọng của Khánh Thi

Thế giới showbiz

Khánh Thi với mong muốn đưa dancesport Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến

Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến

Giải trí
Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Xem - nghe - đọc
Jennifer Phạm gây chú ý khi 'lên đồ' cho con trai trong ngày đặc biệt

Jennifer Phạm gây chú ý khi 'lên đồ' cho con trai trong ngày đặc biệt

Giải trí
Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

Tin sao ngày 1/6: Nhật Kim Anh lần đầu đưa con gái đi tắm biển, Trương Quỳnh Anh gây chú ý ở tuổi 37

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top