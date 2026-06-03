Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO góp mặt trong 'Sao Concert' phiên bản 'Không giới hạn'

"Sao Concert" chính thức bước vào hành trình tiếp theo với "Trạm Sao 2" diễn ra vào tối ngày 11/7 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh). Mang chủ đề chính thức "Không giới hạn - Limitless", chương trình có sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô, đi sâu hơn vào tinh thần cốt lõi - bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc.

Tại "Sao Concert", giới hạn không đơn thuần là những rào cản bên ngoài, mà đôi khi còn là những định nghĩa mà chính nghệ sĩ vô hình đặt lên mình. Đó có thể là việc thử sức với một cách hát khác, thể hiện một khía cạnh khác trong âm nhạc, trình diễn những ca khúc theo một tinh thần mới hoặc bước lên sân khấu với một tâm thế hoàn toàn khác.

"Sao Concert" số đầu tiên đã thu hút hàng nghìn khán giả. Ảnh VTV

Đây cũng hứa hẹn là một hành trình đầy cảm hứng. Ở đó nghệ sĩ không ngừng khám phá những khả năng mới của bản thân, âm nhạc không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, và khán giả luôn được chờ đợi những trải nghiệm chưa từng xuất hiện trước đó.

"Trạm Sao 2" tiếp tục mở rộng "vũ trụ các ngôi sao" - nơi mỗi nghệ sĩ đại diện cho một hành tinh, một màu sắc âm nhạc và một nguồn năng lượng riêng, được kết nối dựa trên 5 nguyên tố Kim - Thủy - Mộc - Hỏa - Thổ. Đây cũng là một trong những điểm nhận diện nổi bật của chương trình khi không chỉ xây dựng một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà tạo nên một hệ thế giới riêng với cấu trúc, câu chuyện và hành trình phát triển xuyên suốt.

Dàn nghệ sĩ trẻ nổi tiếng tham gia "Sao Concert" phiên bản "Không giới hạn". Ảnh VTV

Ca sĩ Phùng Khánh Linh đã tham gia "Sao Concert" số mở màn nay trở lại với vai trò Sao Special. Lần xuất hiện này được kỳ vọng sẽ mang đến một phiên bản mới hơn, nhiều bất ngờ hơn và tiếp tục nối dài hành trình vượt qua những giới hạn sáng tạo của nữ nghệ sĩ.

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