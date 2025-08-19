Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50
GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.
Hồi tháng 5, ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung gây bất ngờ khi tiết lộ ở tuổi 44, cô đang ở tháng cuối thai kỳ. Hiện tại, em bé nhà Hồng Nhung đã gần ba tháng tuổi nhưng cô vẫn giấu kín hình ảnh người con thứ ba, chỉ tiết lộ đó là bé trai. Ca sĩ mong con có tuổi thơ bình yên, không ồn ào.
Sau 3 tháng, mới đây, giọng ca hải ngoại lại hé lộ vất vả từ khi làm mẹ lần 3. Theo Nguyễn Hồng Nhung, từ khi trở lại giai đoạn mẹ bỉm sữa cô mất ngủ triền miên vì phải thức đêm chăm con. "Ít nhất là trong ba năm đầu, giấc ngủ trở thành một điều xa xỉ với các mẹ có con nhỏ", nữ ca sĩ cho hay.
Ngoài chuyện thiếu ngủ, ca sĩ còn lâm vào tình trạng ăn uống vội vàng, bị đau dạ dày vì ăn nhanh, nhai không kỹ. "Có khi vừa bưng bát cơm lên đã phải bỏ xuống vì con khóc", ca sĩ nói.
Theo giọng ca 8X, cả những nhu cầu cơ bản như tắm gội, mặc quần áo sạch sẽ, tươm tất nay cũng trở thành điều xa xỉ bởi tất cả thời gian và sự tập trung của người mẹ đều dành cho con. Nguyễn Hồng Nhung nói từ lúc sinh bé thứ ba, quần áo cô lúc nào cũng vương mùi sữa và những bãi nôn trớ.
Sau vài tháng làm mẹ bỉm, Nguyễn Hồng Nhung gặp tình trạng rụng tóc, da sạm, quầng thâm mắt, bụng chảy xệ. "Có lúc tôi soi gương mà không nhận ra chính mình", cô chia sẻ.
Giọng ca hải ngoại thổ lộ đôi khi cô thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng không dám nghỉ ngơi, vẫn phải cố gắng lo cho con. Cô thường có cảm giác cơ thể không còn là của mình vì phải bế con cả ngày, khi ăn, ngủ, đi vệ sinh, gần như không lúc nào rời em bé.
Sau vài tháng làm mẹ bỉm, Nguyễn Hồng Nhung gặp tình trạng rụng tóc, da sạm, quầng thâm mắt, bụng chảy xệ. "Có lúc tôi soi gương mà không nhận ra chính mình. Sau sinh, tôi thấy như đã đánh mất bản thân", người đẹp cho biết.
Để vực dậy tinh thần và tìm lại cân bằng trong cuộc sống, Nguyễn Hồng Nhung sớm trở lại với công việc, nhận show đi diễn lúc con mới một tháng tuổi. Bên cạnh đó, ca sĩ chú ý chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn, tìm tới các dịch vụ giúp giảm cân, lấy lại hình thể thon thả sau sinh.
Cách đây không lâu, Nguyễn Hồng Nhung phấn khởi chia sẻ đã giảm được 15kg sau sinh. Nhưng cô biết hành trình lấy lại vóc dáng còn rất dài và tự cổ vũ bản thân cố lên. Hiện mẹ ruột ca sĩ hỗ trợ chăm sóc hai cháu ngoại để cô yên tâm đi làm.
Trước đó, hồi tháng 7, Nguyễn Hồng Nhung công bố đã kết hôn lần hai với bố của con út là là doanh nhân Trung Thành, hơn cô 4 tuổi. Ca sĩ 8X cho biết vợ chồng cô chỉ tổ chức lễ cưới giản dị, riêng tư tại Mỹ. Đây là lần thứ hai Nguyễn Hồng Nhung lên xe hoa sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Người đẹp kín tiếng, không chia sẻ nhiều về ông xã vì sợ gây ồn ào, ảnh hưởng tới bạn đời.
Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1981, từng học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô thi Sao Mai điểm hẹn 2004 và sang Mỹ định cư từ năm 2005.
Năm 2010, ca sĩ kết hôn lần đầu với Quý Nguyễn - em trai của Trizzie Phương Trinh. Cả hai chia tay năm 2013, sau vài năm chung sống và có con trai chung tên là Skyler Công Minh.
Năm 2015, Nguyễn Hồng Nhung nên duyên với doanh nhân Minh Quân và sống chung với nhau như vợ chồng, có một con chung là Kim An (Sukem) nhưng không kết hôn. Sau một thời gian chung sống, cả hai đường ai nấy đi vào năm 2019.
Trước khi kết hôn với ông xã hiện tại, Nguyễn Hồng Nhung từng công khai tình cảm với doanh nhân Dominico Lê vào năm 2023. Cả hai quen biết khi anh mời chị làm đại sứ thương hiệu thông qua một người quen.
Trong sự nghiệp ca hát, Nguyễn Hồng Nhung đã phát hành các album như: Niềm đau đã qua, Dĩ vãng cuộc tình, Love song - Mộc...
