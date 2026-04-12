Ca sĩ Thiện Nhân phản bác
Ca sĩ Thiện Nhân tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phản bác thông tin mà người thân đưa ra. Nữ ca sĩ cho biết đang bị người thân chiếm đoạt tài sản.
Những ngày gần đây, ca sĩ Thiện Nhân và gia đình trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với màn đấu tố qua lại.
Ngày 7/4, sau thông báo mất tích, fanpage Thiện Nhân Entertainment có tích xanh tiếp tục có bài viết mới và đặt nhiều câu hỏi xoay quanh công việc giám đốc tại công ty du lịch của Thiện Nhân được công bố vào tháng 3/2022. Phía gia đình khẳng định Thiện Nhân chỉ ký hợp đồng lao động với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng, nhưng người đứng sau là T.K.N truyền thông ra ngoài rằng Thiện Nhân góp vốn 2 tỷ đồng tương ứng 25% cổ phần.
Ngày 10/4, Thiện Nhân đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phản bác. Thiện Nhân công khai phản hồi những thông tin mà nữ ca sĩ cho là chưa chính xác từ phía người thân. Thiện Nhân cũng chụp lại các phát ngôn trước đó từ người thân và đưa ra quan điểm cá nhân để đối chất từng chi tiết.
Trong bài đăng, Thiện Nhân nhiều lời lẽ gay gắt, khẳng định đã im lặng suốt thời gian dài vì tình thân, nhưng nay buộc phải lên tiếng để làm rõ sự việc. Nữ ca sĩ yêu cầu người thân phải đính chính thông tin, đồng thời nhắc đến tranh chấp tài sản.
Khi gia đình tuyên bố không ăn chặn tiền của Thiện Nhân, nữ ca sĩ đáp trả: "Sao kê đi không nói nhiều", và yêu cầu tính toán số tiền Thiện Nhân đã thi 3 cuộc thi để trả lại.
"Vui lòng làm việc xác minh gấp để trả lại cho tôi nhà, tiền, túi vàng, page, danh dự. Nhân đây cũng xin cơ quan chức năng giúp giải quyết vấn đề sao kê, liệt kê tài sản cá nhân bị chiếm dụng", Thiện Nhân thông báo trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho rằng người thân đang "dắt mũi" cộng đồng mạng bằng việc loan tin cô mất tích. Trong khi đó, người thân luôn cho rằng những phát ngôn vừa qua trên mạng xã hội không phải do đích thân Thiện Nhân đăng tải.
Chuỗi ồn ào của gia đình Thiện Nhân bắt đầu từ ngày 5/4. Bài đăng trên fanpage chính thức của nữ ca sĩ cho biết người thân đã mất liên lạc với Thiện Nhân trong nhiều tháng và buộc phải sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm thông tin.
Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, đại diện quản lý của Thiện Nhân lên tiếng nhằm trấn an dư luận. Theo chia sẻ, nữ ca sĩ vẫn đang có cuộc sống ổn định, không gặp biến cố như những đồn đoán. Người này cho biết việc Thiện Nhân hạn chế xuất hiện hay liên lạc trong thời gian qua nhằm mục đích tập trung chăm sóc bản thân và theo đuổi định hướng cá nhân.
Tháng 7/2022, Thiện Nhân công khai chuyện yêu đồng giới. Nữ ca sĩ bật khóc trên livestream vì bị gia đình cư xử không tôn trọng khiến cô tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Ý định kết hôn đồng giới của Thiện Nhân cũng bị phản đối. Đó là lý do nữ ca sĩ quyết định cắt đứt liên lạc, dọn ra ngoài ở riêng.
Thời điểm đó, Thiện Nhân chia sẻ: "Tôi nghĩ mình cứ bình yên mà sống, tạm ngừng con đường ca hát. Sau khi hoàn thiện bản thân, tôi sẽ quay trở lại với âm nhạc. Thế nhưng, gia đình đang hủy hoại con đường của tôi".
