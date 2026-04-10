Hoa hậu Mai Phương từ hành trình chiến thắng nỗi sợ chia sẻ tới ngã rẽ bất ngờ sang ca hát

Hoa hậu Mai Phương từng lập kỷ lục lọt top phần thi phụ nhiều nhất

Hoa hậu Mai Phương tên đầy đủ Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999 tại Đồng Nai. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2022, cô lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành danh hiệu "Người đẹp Nhân ái". Cô sở hữu chiều cao 1,7m cùng nhan sắc ngọt ngào. Cô từng được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" từ thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tại Miss World Vietnam 2022, Mai Phương là thí sinh duy nhất lọt top tới 7/8 phần thi phụ: thắng giải "Người đẹp Tài năng"; top 5 "Người đẹp Nhân ái", top 5 "Người đẹp Du lịch", "Truyền thông", "Thời trang", top 9 "Người đẹp Thể thao", top 10 "Người đẹp Bản lĩnh" (chỉ trừ "Người đẹp Áo dài"). Cô cũng lập kỷ lục là thí sinh vào top phần thi phụ nhiều nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt.

Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022.

Sau cuộc thi trong nước, người đẹp quê Đồng Nai tiếp tục “chinh chiến" ở đấu trường nhan sắc Hoa hậu Thế giới 2023, vào top 40 chung cuộc. Sau cuộc thi, người đẹp không quá sôi nổi trong showbiz. Cô chỉ thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh mới hay góp mặt ở một vài sự kiện giải trí. Đến tháng 8/2024, Mai Phương chính thức theo đuổi đam mê ca hát và định hướng mới trong công việc. Mai Phương đầu quân vào công ty chung với các nghệ sĩ như: Thu Phương, Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, DTAP...

Tháng 10/2025, Mai Phương đánh dấu sự trở lại sau một năm vắng bóng, trong một vai trò hoàn toàn mới - ca sĩ. Album “A Beautifull Mess” với danh sách gồm 11 bài, thể hiện cá tính âm nhạc cũng như bước đầu định hình phong cách của cô. Với sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng, album ra mắt không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của Mai Phương từ hình ảnh một hoa hậu sang ca sĩ, mà còn thể hiện tinh thần nghiêm túc và nỗ lực theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp mà cô đã ấp ủ trong suốt thời gian qua.

Mai Phương ghi dấu bước chuyển mình từ hoa hậu sang ca sĩ.

Hành trình từ người đẹp "lấn sân" sang nghệ thuật của Mai Phương

Trong chương trình "Sao Check" đã được phát sóng, Mai Phương đã có những chia sẻ về hành trình bước vào nghệ thuật không bằng một con đường trải đầy hoa hồng mà bằng sự tự tìm tòi và nỗ lực bền bỉ. Dự án âm nhạc "A Beautiful Mess" với 11 ca khúc chính là minh chứng rõ nhất cho sự đầu tư bài bản này. Bên cạnh âm nhạc, điện ảnh cũng là một địa hạt mới mà Mai Phương vừa khai phá. Đầu năm 2026, cô gây bất ngờ khi đảm nhận vai nữ chính Thị Hến trong bộ phim hài "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh, dự kiến ra rạp trong thời gian tới.

Mai Phương trong phim "Trùm Sò".

Ít ai biết được rằng, đằng sau vẻ ngoài tự tin trên sân khấu, phim trường là một Mai Phương luôn tự tạo áp lực cho chính mình bởi tính cách cầu toàn. Cô thừa nhận bản thân rất khó hài lòng với những gì đã đạt được. Sự cầu toàn này đã giúp cô chạm đến thành công nhưng đồng thời cũng là gánh nặng khiến cô và những người xung quanh đôi khi cảm thấy mệt mỏi.

Hành trình học cách chấp nhận bản thân của Mai Phương còn là cuộc chiến với nỗi sợ chia sẻ. Cô từng trải qua giai đoạn không thích trò chuyện hay bộc lộ tâm tư, thậm chí cảm thấy ghét phiên bản đang cố gắng kể chuyện của chính mình. Nỗi lo sợ rằng những tâm tư của mình không có người lắng nghe đã khiến cô mất một thời gian dài để cân bằng lại.

Hoa hậu Mai Phương tại Chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

"Năm nay tôi 26 tuổi rưỡi, tôi đã dành gần 20 năm chủ yếu để quan sát, hiếm khi chia sẻ hay trò chuyện với mọi người. Chỉ sau cuộc thi Miss World, tôi mới bắt đầu học cách làm quen với việc chia sẻ nhiều hơn", Mai Phương cho hay. Hoạt động nghệ thuật đã giúp Mai Phương có thói quen đối thoại với chính mình và tìm thấy câu trả lời cho những mâu thuẫn nội tại, từ đó chấp nhận và trở nên chân thật hơn với hiện tại.

Tình yêu nghệ thuật của Mai Phương được thừa hưởng từ gia đình, đặc biệt là từ bố. Nàng hậu tiết lộ cô và bố có mối quan hệ vô cùng thân thiết, thậm chí coi nhau như những người bạn. Chính bố là người đã khơi gợi tình yêu âm nhạc trong cô qua những buổi sáng pha cà phê và bật nhạc ABBA. Sự ủng hộ thầm lặng nhưng đầy ấm áp của bố mẹ, từ việc ngồi hàng ghế đầu xem show diễn đầu tiên của con gái đến lời động viên "chỉ cần con vui là được", đó chính là động lực lớn nhất để Mai Phương vững bước trên con đường nghệ thuật.

