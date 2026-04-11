Thanh Sơn sống chung với bạn diễn đặc biệt 10 ngày để 'ăn ý' nhau hơn trong 'Đồng hồ đếm ngược'
GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có vai diễn thành công và gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim "Đồng hồ đếm ngược". Để có được sự gắn kết trên phim, nam diễn viên đã phải sống chung với Coddy trong suốt 10 ngày để cả hai thực sự hiểu nhau.
Diễn viên Thanh Sơn - "Soái ca" phim truyền hình, điện ảnh
Thanh Sơn sinh năm 1991, là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV. Xuất thân từ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, anh từng bước chinh phục khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Anh trở thành mẫu nam chính điển hình trên sóng giờ vàng và được nhiều khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “soái ca phim truyền hình”.
Từ khi còn là sinh viên, Thanh Sơn đã được khán giả biết đến trong phim điện ảnh "Mùi cỏ cháy" (2012). Sau đó nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim phát sóng khung "giờ vàng" VTV nhiều năm qua như: "Cả một đời ân oán" (2017-2018), "Nàng dâu order" (2019), "Tình yêu và tham vọng" (2020), "Đừng bắt em phải quên" (2020), "Yêu hơn cả bầu trời", "11 tháng 5 ngày" (2021), "Đấu trí" (2022), "Gia đình mình vui bất thình lình" (2023), "Mình yêu nhau bình yên thôi" (2024). Năm 2025, nam diễn viên tham gia dự án điện ảnh và cực kỳ thành công với "Tử chiến trên không".
Đầu năm 2026, Thanh Sơn gây chú ý khi trở lại truyền hình trong bộ phim "Đồng hồ đếm ngược". Trong bộ phim này, Thanh Sơn mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ. Trong phim, Thanh Sơn đảm nhận vai Thành - một chàng trai sở hữu khả năng đặc biệt, buộc phải thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến sinh tử để kéo dài thời gian sống cho mẹ. Nhân vật này còn được khán giả gọi bằng biệt danh Thành "ngẫn" - một cách gọi thân mật phản ánh tính cách vừa gần gũi, vừa có phần ngây ngô của anh.
Thanh Sơn sống cùng bạn diễn đặc biệt trong "Đồng hồ đếm ngược"
Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, nam diễn viên Thanh Sơn bày tỏ sự hào hứng khi nhắc về dự án này, đặc biệt là cơ hội làm việc cùng một chú chó trên màn ảnh – điều anh đã mong ước từ bé. Thanh Sơn bộc bạch luôn ấp ủ hy vọng điện ảnh Việt Nam sẽ có một tác phẩm tương tự. Vì vậy, khi nhận được kịch bản "Đồng hồ đếm ngược" và biết mình sẽ diễn cùng một chú chó, anh vô cùng hạnh phúc và xem đây là một cơ hội tuyệt vời để thử thách bản thân.
Tuy nhiên, thực tế trên trường quay lại mang đến cho anh không ít bài toán khó. Cái khó nhất là làm sao để Coddy chịu tập trung ánh nhìn vào nam diễn viên. Thanh Sơn và ê-kíp đã phải dùng đến một "chiêu độc" đó là dán một quả bóng lên mặt nam diễn viên. Ở trường quay lúc đó, không gian phải tĩnh lặng hoàn toàn, mọi người không ai được cử động mạnh chứ đừng nói là tạo ra tiếng động.
Bên cạnh đó, để có được sự gắn kết trên phim, nam diễn viên đã phải dành thời gian "kết thân" với Coddy bằng cách sống chung trong suốt 10 ngày để cả hai thực sự hiểu nhau.
Thanh Sơn tưởng phim yếu tố hài, không ngờ lại khóc nhiều đến vậy
Trong Đồng hồ đếm ngược, khó khăn không chỉ ở người bạn diễn đặc biệt mà còn đến từ chính vai Thành. Thanh Sơn bộc bạch: "Khi đọc đề cương và những tập kịch bản đầu tiên, tôi cứ nghĩ đây là một bộ phim mang hơi hướng vui tươi, trẻ trung, các nhiệm vụ sẽ mang tính hài hước. Tôi không ngờ nhân vật của mình lại khóc nhiều và có những phân cảnh tâm lý nặng đến vậy".
Nam diễn viên nhấn mạnh, có những trạng thái cảm xúc của nhân vật Thành mà anh chưa từng chạm tới ở ngoài đời thực, và các vai diễn trước đây của anh cũng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh tương tự. Đây chính là yếu tố mới mẻ và là thử thách lớn nhất đòi hỏi Thanh Sơn phải vượt qua giới hạn của bản thân.
Trong phim có siêu năng lực nhưng ngoài đời nam diễn viên lại không mong điều đó, bởi anh cho rằng đó là áp lực. Nếu được chọn, nam diễn viên mong mình có một siêu năng lực là chỉ cần tôi ở đâu, mọi người xung quanh sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Thanh Sơn cũng hài hước tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình ghi hình chính là việc anh phải vật lộn với thời tiết nắng nóng. Nhược điểm của nam diễn viên là tuyến mồ hôi hoạt động rất mạnh. Để "cứu nguy" cho nam diễn viên, tổ phục trang đã phải mua cả thùng những tấm có khả năng "thấm hút mồ hôi siêu nhanh" để dán kín mặt trước và mặt sau áo của anh.
"Đến bây giờ chắc tổ hóa trang cũng không thống kê nổi tôi đã dùng hết bao nhiêu tấm. Điều duy nhất làm tôi đỡ ngại ngùng là bạn diễn Coddy cũng giống mình, chỉ khác là bạn ấy tản nhiệt qua lưỡi thay vì toát mồ hôi qua da thôi", Thanh Sơn vui vẻ kể lại.
