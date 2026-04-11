Taylor Swift ấn định ngày cưới
GĐXH - Taylor Swift và Travis Kelce đã gửi thiệp mời đám cưới, trong đó ghi rõ ngày tổ chức vào đầu tháng 7 tới.
Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng thiệp mời đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đã được gửi đi và nêu rõ đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 3/7/2026. Cặp đôi cũng yêu cầu khách mời ký thỏa thuận bảo mật khi xác nhận tham dự, nhằm giữ kín mọi chi tiết liên quan đến hôn lễ. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức cụ thể chưa được công bố, nhưng được hé lộ tổ chức ở không gian trong nhà, có quy mô lớn.
Thông tin này gây bất ngờ với nhiều người vì trước đó đã có nhiều đồn đoán cho rằng ngôi sao nhạc pop và nhà vô địch của đội Kansas City Chiefs đang nhắm đến Rhode Island làm nơi tổ chức lễ cưới. Taylor Swift có sở hữu một khu đất rộng lớn nằm cạnh một khách sạn tại Rhode Island.
Tuy nhiên, theo nguồn tin của Page Six hồi tháng 11 năm ngoái, cặp đôi đang cân nhắc việc từ bỏ ý tưởng đó và tổ chức đám cưới tại một địa điểm hoàn toàn khác có thể chứa được nhiều khách mời hơn. Với việc lựa chọn Thành phố New York, cặp đôi này sẽ gia nhập danh sách dài những người nổi tiếng đã kết hôn tại đây.
Lý do chọn địa điểm mới này là vì Taylor Swift được cho là có mối liên hệ mật thiết với thành phố không ngủ này. Taylor Swift chuyển đến hai căn penthouse liền kề ở Tribeca vào năm 2014, cải tạo chúng thành một căn duplex lớn. Từ đó, cô tiếp tục mở rộng, mua thêm căn nhà phố bên cạnh và một căn gác xép rộng trong cùng tòa nhà.
Năm 2014, Taylor Swift viết bài hát "Welcome to New York" như một lời ca ngợi thành phố. Taylor Swift thậm chí còn là Đại sứ Chào mừng Toàn cầu của Thành phố New York trong năm 2014 – 2015, và bài hát này được sử dụng để quảng bá du lịch thành phố. Trong khi đó, Kelce dường như cũng là một người hâm mộ Thành phố New York.
Taylor Swift - Travis Kelce hiện là cặp đôi được săn đón bậc nhất làng giải trí - thể thao Mỹ cũng như quốc tế. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8/2025. Gần 3 năm bên nhau, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh đôi trong những hoạt động đời thường, công khai ủng hộ công việc riêng của "nửa kia".
