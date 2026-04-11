Taylor Swift ấn định ngày cưới

Thứ bảy, 12:30 11/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Taylor Swift và Travis Kelce đã gửi thiệp mời đám cưới, trong đó ghi rõ ngày tổ chức vào đầu tháng 7 tới.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng thiệp mời đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đã được gửi đi và nêu rõ đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 3/7/2026. Cặp đôi cũng yêu cầu khách mời ký thỏa thuận bảo mật khi xác nhận tham dự, nhằm giữ kín mọi chi tiết liên quan đến hôn lễ. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức cụ thể chưa được công bố, nhưng được hé lộ tổ chức ở không gian trong nhà, có quy mô lớn.

Thông tin này gây bất ngờ với nhiều người vì trước đó đã có nhiều đồn đoán cho rằng ngôi sao nhạc pop và nhà vô địch của đội Kansas City Chiefs đang nhắm đến Rhode Island làm nơi tổ chức lễ cưới. Taylor Swift có sở hữu một khu đất rộng lớn nằm cạnh một khách sạn tại Rhode Island.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Page Six hồi tháng 11 năm ngoái, cặp đôi đang cân nhắc việc từ bỏ ý tưởng đó và tổ chức đám cưới tại một địa điểm hoàn toàn khác có thể chứa được nhiều khách mời hơn. Với việc lựa chọn Thành phố New York, cặp đôi này sẽ gia nhập danh sách dài những người nổi tiếng đã kết hôn tại đây. 

Cặp đôi nổi tiếng Taylor Swift - Travis Kelce. (Ảnh: Taylor Swift Instagram)

Lý do chọn địa điểm mới này là vì Taylor Swift được cho là có mối liên hệ mật thiết với thành phố không ngủ này. Taylor Swift chuyển đến hai căn penthouse liền kề ở Tribeca vào năm 2014, cải tạo chúng thành một căn duplex lớn. Từ đó, cô tiếp tục mở rộng, mua thêm căn nhà phố bên cạnh và một căn gác xép rộng trong cùng tòa nhà. 

Năm 2014, Taylor Swift viết bài hát "Welcome to New York" như một lời ca ngợi thành phố. Taylor Swift thậm chí còn là Đại sứ Chào mừng Toàn cầu của Thành phố New York trong năm 2014 – 2015, và bài hát này được sử dụng để quảng bá du lịch thành phố. Trong khi đó, Kelce dường như cũng là một người hâm mộ Thành phố New York. 

Taylor Swift - Travis Kelce hiện là cặp đôi được săn đón bậc nhất làng giải trí - thể thao Mỹ cũng như quốc tế. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8/2025. Gần 3 năm bên nhau, ngôi sao đội Kansas City Chiefs và siêu sao làng nhạc liên tục sánh đôi trong những hoạt động đời thường, công khai ủng hộ công việc riêng của "nửa kia".

Taylor Swift cưới Travis Kelce vào ngày 3 / 7 / 2026 tại New York City - Ảnh 2.Cái kết đẹp cho Thanh Sơn và Hoàng Hà, khán giả bật khóc cầu mong một điều

GĐXH - Trong thời khắc đối diện với cửa tử, chú chó Coddy xuất hiện và làm một việc đầy ý nghĩa với Thành.

Taylor Swift cưới Travis Kelce vào ngày 3 / 7 / 2026 tại New York City - Ảnh 3.Hoa hậu Mai Phương từ hành trình chiến thắng nỗi sợ chia sẻ tới ngã rẽ bất ngờ sang ca hát

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương khám phá thử thách bản thân ở nhiều vai trò từ hoa hậu đến ca sĩ, diễn viên.

Tin liên quan

Hoa hậu Mai Phương từ hành trình chiến thắng nỗi sợ chia sẻ tới ngã rẽ bất ngờ sang ca hát

Hoa hậu Mai Phương từ hành trình chiến thắng nỗi sợ chia sẻ tới ngã rẽ bất ngờ sang ca hát

Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi

Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?

Cùng chuyên mục

Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹ

Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹ

Giải trí - 6 phút trước

GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.

Hoa hậu nổi tiếng quê Hải Phòng: Kín tiếng, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ai gọi điện cũng không nghe máy

Hoa hậu nổi tiếng quê Hải Phòng: Kín tiếng, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ai gọi điện cũng không nghe máy

Giải trí - 34 phút trước

Dù sống kín tiếng nhưng hoa hậu nổi tiếng xinh đẹp, quê Hải Phòng vẫn nhận được sự quan tâm từ người ái mộ nhan sắc.

Cái kết đẹp cho Thanh Sơn và Hoàng Hà, khán giả bật khóc cầu mong một điều

Cái kết đẹp cho Thanh Sơn và Hoàng Hà, khán giả bật khóc cầu mong một điều

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong thời khắc đối diện với cửa tử, chú chó Coddy xuất hiện và làm một việc đầy ý nghĩa với Thành.

Hôn nhân 'Trư Bát Giới': Nên duyên nhờ mai mối, sống viên mãn gần 6 thập kỷ

Hôn nhân 'Trư Bát Giới': Nên duyên nhờ mai mối, sống viên mãn gần 6 thập kỷ

Giải trí - 5 giờ trước

So với vợ "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy và vợ "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng thì bà xã Mã Đức Hoa là người có thân thế bí ẩn nhất.

Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc

Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạc

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tiệm cận được nhiều tệp khán giả.

Mỹ Tâm báo tin vui

Mỹ Tâm báo tin vui

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm vui mừng thông báo "chốt lịch" Tài ra rạp tại Úc, Mỹ, Canada. Một số thị trường Đông Nam Á đang dần được nhà sản xuất hé lộ.

Hòa Minzy, Trúc Nhân sẽ khuấy động sân khấu 4.000 m2 của Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Hòa Minzy, Trúc Nhân sẽ khuấy động sân khấu 4.000 m2 của Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh tối 11/4 sẽ là sự kiện âm nhạc hoành tráng với dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện đưa 50.000 khán giả trải nghiệm không gian nghệ thuật độc đáo và công nghệ LED hiện đại.

Nữ danh hài Việt kiều tuổi U50 làm mẹ đơn thân, nói một câu gây tò mò về cuộc sống hiện tại

Nữ danh hài Việt kiều tuổi U50 làm mẹ đơn thân, nói một câu gây tò mò về cuộc sống hiện tại

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Danh hài Thúy Nga ở tuổi gần 50 đã có những trăn trở trong cuộc sống thời gian gần đây. Được biết, đã nhiều năm qua, chị sống một mình nuôi con gái khôn lớn.

Hoa hậu Mai Phương từ hành trình chiến thắng nỗi sợ chia sẻ tới ngã rẽ bất ngờ sang ca hát

Hoa hậu Mai Phương từ hành trình chiến thắng nỗi sợ chia sẻ tới ngã rẽ bất ngờ sang ca hát

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương khám phá thử thách bản thân ở nhiều vai trò từ hoa hậu đến ca sĩ, diễn viên.

Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi

Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Nam diễn viên Thanh Sơn gây chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh hậu trường của anh với bạn diễn trong "Đồng hồ đếm ngược".

Xem nhiều

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà 'bắn ảnh' cực tốt trong bộ hình thời trang

Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà 'bắn ảnh' cực tốt trong bộ hình thời trang

Giải trí

GĐXH - Lisa và leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được nhận xét thừa hưởng gen tốt của bố mẹ khi "bắn ảnh" cực tốt trong bộ hình thời trang mới đây.

MC Hạnh Phúc tặng vợ xe sang nhân ngày đặc biệt

MC Hạnh Phúc tặng vợ xe sang nhân ngày đặc biệt

Giải trí
Mỹ Tâm báo tin vui

Mỹ Tâm báo tin vui

Giải trí
Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế

Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế

Xem - nghe - đọc
Phương Oanh khác lạ

Phương Oanh khác lạ

Giải trí

