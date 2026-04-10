Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi
GĐXH - Nam diễn viên Thanh Sơn gây chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh hậu trường của anh với bạn diễn trong "Đồng hồ đếm ngược".
Được phát sóng từ ngày 29/1, đến nay phim "Đồng hồ đếm ngược" đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với khán giả yêu mến khung phim Việt trên VTV3. "Đồng hồ đếm ngược" đã sắp về đến đích. Tối 9/4, nam diễn viên Thanh Sơn (vai Thành) đã đăng tải một số ảnh hậu trường của phim.
Diễn viên Thanh Sơn chia sẻ: "Hành trình của Thành Ngẫn - Chi Chi và Coddy chuẩn bị khép lại. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ".
Hình ảnh hậu trường được Thanh Sơn chia sẻ trên trang cá nhân.
Ngay sau khi Thanh Sơn cập nhật dòng trạng thái trên tài khoản của anh, NSƯT Linh Huệ - vai bà Hòa, mẹ Thanh Sơn trong phim cũng đã bình luận dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Hành trình dần khép lại. Nhớ tụi nhỏ…". Đáp lại phần bình luận của NSƯT Linh Huệ, cả Thanh Sơn và Hoàng Hà đều nói cả hai rất nhớ "chị mẹ" của mình trong "Đồng hồ đếm ngược".
Trong khi đó, nữ diễn viên Hoàng Hà (vai Linh Chi) cũng cập nhật một bức ảnh mới của cô trong tạo hình Linh Chi. Cô chú thích cho bức ảnh: "Chi ơi tối nay là tập cuối rồi".
Hoàng Hà cũng đã chia sẻ về người bạn diễn đặc biệt của mình - chú chó Cody. Nữ diễn viên hài hước viết: "Hồi mới gặp ẻm tôi thở gấp lắm, giờ thở đều hơn rồi siêu yêu, có đợt quay xong tôi còn nhớ Cody da diết, xong tới họp báo gặp lại tôi cảm thấy tôi còn phấn khích hơn cả nó".
"Ở “Đồng hồ đếm ngược”, tất cả mọi người đều yêu quý Cody bậc nhất, suốt ngày gọi Cody, sờ Cody rồi vuốt tai các thứ. Ánh mắt mọi người nhìn Cody cũng khác hẳn ánh mắt mọi người nhìn cô khác" - Hoàng Hà viết.
Bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" gây chú ý nhờ nội dung pha trộn giữa yếu tố siêu thực và tâm lý, tình cảm. Trong phim, Thanh Sơn đảm nhận vai Thành - một chàng trai sở hữu khả năng đặc biệt, buộc phải thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến sinh tử để kéo dài thời gian sống cho mẹ. Nhân vật này còn được khán giả gọi bằng biệt danh Thành "ngẫn" - một cách gọi thân mật phản ánh tính cách vừa gần gũi, vừa có phần ngây ngô của anh.
Đồng hành cùng Thành là Hà Chi - cô gái khiếm thính do Hoàng Hà thủ vai và chú chó Cody. Ba mảnh ghép đặc biệt tạo nên hành trình nhiều thử thách, nơi nhân vật chính liên tục phải đối diện với lựa chọn khó khăn giữa việc cứu người khác và bảo vệ người thân. Cốt truyện đẩy Thành vào những tình huống oái oăm, buộc anh phải giải quyết các nghịch cảnh để đổi lấy thời gian sống cho mẹ, đồng thời che giấu những bí mật nghiệt ngã về chính mình.
(Ảnh: VTV, FBNV)
Hoa hậu Mai Phương từ hành trình chiến thắng nỗi sợ chia sẻ tới ngã rẽ bất ngờ sang ca hátGiải trí - 8 phút trước
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương khám phá thử thách bản thân ở nhiều vai trò từ hoa hậu đến ca sĩ, diễn viên.
Phương Oanh khác lạGiải trí - 57 phút trước
GĐXH - Phương Oanh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi chia sẻ hình ảnh đời thường.
Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà 'bắn ảnh' cực tốt trong bộ hình thời trangGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Lisa và leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được nhận xét thừa hưởng gen tốt của bố mẹ khi "bắn ảnh" cực tốt trong bộ hình thời trang mới đây.
MC Hạnh Phúc tặng vợ xe sang nhân ngày đặc biệtGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - MC Hạnh Phúc bất ngờ tặng vợ xe sang nhân kỷ niệm 6 năm ngày cưới.
Tuấn Hưng: 'Bản thân mình là một người có nhiều antifan nên ngại đưa các con lên truyền hình'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ê-kíp sản xuất gameshow "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân" cho biết, thời điểm này không phải mất công thuyết phục Tuấn Hưng tham gia gameshow. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn phải "họp gia đình" để bàn bạc.
Cơ quan chức năng vào cuộc, ca sỹ Jun Phạm gỡ MV 'Truth or Dare'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm đã được gỡ bỏ sau nhiều tranh cãi về hình ảnh bị cho là “gợi ẩn ý tình dục”.
Mai (Ngọc Huyền) và Trung (Đình Tú) có nhiều biểu hiện 'bất thường'Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 8 "Ngược đường ngược nắng", Mai và Trung ra sức bênh vực nhau khiến người thân nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.
Điều kỳ bí trong cuộc hôn nhân 'lệch tuổi' giữa Đường Tăng 'Tây Du Ký' 1986 cùng vợ doanh nhân tỷ đôGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Đường Tăng 'Tây Du Ký' bản 1986 - diễn viên Trì Trọng Thụy mới đây được khán giả nhắc đến nhiều khi vợ doanh nhân tỷ đô Trần Lệ Hoa qua đời. Cuộc hôn nhân "lệch tuổi" qua hơn 3 thập kỷ của họ nhận được sự hiếu kỳ từ khán giả.
Học vấn ấn tượng của nữ MC quen mặt trên VTV vừa đăng quang Á hậuCâu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
MC, Á hậu Hải Vân gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mà còn học vấn ấn tượng và khả năng ngoại ngữ đáng nể.
Tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời để lại tài sản 6,8 tỷ USD, 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy được nhận bao nhiêu?Thế giới showbiz - 20 giờ trước
GĐXH - Nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, tâm điểm dư luận đổ dồn vào việc "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế từ di sản khổng lồ của vợ.
Đại tá - NSND Nguyễn Hải tiết lộ mối tình từng bị 'ngăn cấm' với bà xã là bạn đồng mônGiải trí
GĐXH - NSND Nguyễn Hải lần đầu hé lộ chuyện tình với bà xã Lê Thúy Hằng từ thời sinh viên, còn là bạn cùng lớp ở trường Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết giai đoạn đó, chuyện tình của anh từng bị nhà trường "ngăn cấm".