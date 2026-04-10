Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi

Thứ sáu, 16:20 10/04/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Nam diễn viên Thanh Sơn gây chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh hậu trường của anh với bạn diễn trong "Đồng hồ đếm ngược".

Được phát sóng từ ngày 29/1, đến nay phim "Đồng hồ đếm ngược" đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với khán giả yêu mến khung phim Việt trên VTV3. "Đồng hồ đếm ngược" đã sắp về đến đích. Tối 9/4, nam diễn viên Thanh Sơn (vai Thành) đã đăng tải một số ảnh hậu trường của phim. 

Diễn viên Thanh Sơn chia sẻ: "Hành trình của Thành Ngẫn - Chi Chi và Coddy chuẩn bị khép lại. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ".

Tập cuối phim Đồng hồ đếm ngược: Dàn diễn viên "xả ảnh", chia sẻ cảm xúc - Ảnh 1.
Tập cuối phim Đồng hồ đếm ngược: Dàn diễn viên "xả ảnh", chia sẻ cảm xúc - Ảnh 2.
Tập cuối phim Đồng hồ đếm ngược: Dàn diễn viên "xả ảnh", chia sẻ cảm xúc - Ảnh 3.

Hình ảnh hậu trường được Thanh Sơn chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay sau khi Thanh Sơn cập nhật dòng trạng thái trên tài khoản của anh, NSƯT Linh Huệ - vai bà Hòa, mẹ Thanh Sơn trong phim cũng đã bình luận dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Hành trình dần khép lại. Nhớ tụi nhỏ…". Đáp lại phần bình luận của NSƯT Linh Huệ, cả Thanh Sơn và Hoàng Hà đều nói cả hai rất nhớ "chị mẹ" của mình trong "Đồng hồ đếm ngược".

Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi - Ảnh 2.

Ảnh hậu trường vui vẻ của dàn diễn viên "Đồng hồ đếm ngược".

Trong khi đó, nữ diễn viên Hoàng Hà (vai Linh Chi) cũng cập nhật một bức ảnh mới của cô trong tạo hình Linh Chi. Cô chú thích cho bức ảnh: "Chi ơi tối nay là tập cuối rồi".

Tập cuối phim Đồng hồ đếm ngược: Dàn diễn viên &quot;xả ảnh&quot;, chia sẻ cảm xúc - Ảnh 5.

Diễn viên Hoàng Hà - vai Linh Chi trong "Đồng hồ đếm ngược".

Hoàng Hà cũng đã chia sẻ về người bạn diễn đặc biệt của mình - chú chó Cody. Nữ diễn viên hài hước viết: "Hồi mới gặp ẻm tôi thở gấp lắm, giờ thở đều hơn rồi siêu yêu, có đợt quay xong tôi còn nhớ Cody da diết, xong tới họp báo gặp lại tôi cảm thấy tôi còn phấn khích hơn cả nó". 

"Ở “Đồng hồ đếm ngược”, tất cả mọi người đều yêu quý Cody bậc nhất, suốt ngày gọi Cody, sờ Cody rồi vuốt tai các thứ. Ánh mắt mọi người nhìn Cody cũng khác hẳn ánh mắt mọi người nhìn cô khác" - Hoàng Hà viết.

Tập cuối phim Đồng hồ đếm ngược: Dàn diễn viên &quot;xả ảnh&quot;, chia sẻ cảm xúc - Ảnh 3.

Diễn viên Hoàng Hà, Thanh Sơn bên bạn diễn đặc biệt.

Bộ phim "Đồng hồ đếm ngược" gây chú ý nhờ nội dung pha trộn giữa yếu tố siêu thực và tâm lý, tình cảm. Trong phim, Thanh Sơn đảm nhận vai Thành - một chàng trai sở hữu khả năng đặc biệt, buộc phải thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến sinh tử để kéo dài thời gian sống cho mẹ. Nhân vật này còn được khán giả gọi bằng biệt danh Thành "ngẫn" - một cách gọi thân mật phản ánh tính cách vừa gần gũi, vừa có phần ngây ngô của anh.

Tập cuối phim Đồng hồ đếm ngược: Dàn diễn viên &quot;xả ảnh&quot;, chia sẻ cảm xúc - Ảnh 4.

"Đồng hồ đếm ngược" đang đi đến chặng cuối, khán giả chờ đợi chuyện tình cảm giữa Thành và Linh Chi.

Đồng hành cùng Thành là Hà Chi - cô gái khiếm thính do Hoàng Hà thủ vai và chú chó Cody. Ba mảnh ghép đặc biệt tạo nên hành trình nhiều thử thách, nơi nhân vật chính liên tục phải đối diện với lựa chọn khó khăn giữa việc cứu người khác và bảo vệ người thân. Cốt truyện đẩy Thành vào những tình huống oái oăm, buộc anh phải giải quyết các nghịch cảnh để đổi lấy thời gian sống cho mẹ, đồng thời che giấu những bí mật nghiệt ngã về chính mình.

(Ảnh: VTV, FBNV)

