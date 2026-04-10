Thanh Sơn đăng ảnh hậu trường, khán giả mong cái kết đẹp giữa Thành và Linh Chi

Được phát sóng từ ngày 29/1, đến nay phim "Đồng hồ đếm ngược" đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với khán giả yêu mến khung phim Việt trên VTV3. "Đồng hồ đếm ngược" đã sắp về đến đích. Tối 9/4, nam diễn viên Thanh Sơn (vai Thành) đã đăng tải một số ảnh hậu trường của phim.

Diễn viên Thanh Sơn chia sẻ: "Hành trình của Thành Ngẫn - Chi Chi và Coddy chuẩn bị khép lại. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ".

Hình ảnh hậu trường được Thanh Sơn chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay sau khi Thanh Sơn cập nhật dòng trạng thái trên tài khoản của anh, NSƯT Linh Huệ - vai bà Hòa, mẹ Thanh Sơn trong phim cũng đã bình luận dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Hành trình dần khép lại. Nhớ tụi nhỏ…". Đáp lại phần bình luận của NSƯT Linh Huệ, cả Thanh Sơn và Hoàng Hà đều nói cả hai rất nhớ "chị mẹ" của mình trong "Đồng hồ đếm ngược".

Ảnh hậu trường vui vẻ của dàn diễn viên "Đồng hồ đếm ngược".

Trong khi đó, nữ diễn viên Hoàng Hà (vai Linh Chi) cũng cập nhật một bức ảnh mới của cô trong tạo hình Linh Chi. Cô chú thích cho bức ảnh: "Chi ơi tối nay là tập cuối rồi".

Diễn viên Hoàng Hà - vai Linh Chi trong "Đồng hồ đếm ngược".

Hoàng Hà cũng đã chia sẻ về người bạn diễn đặc biệt của mình - chú chó Cody. Nữ diễn viên hài hước viết: "Hồi mới gặp ẻm tôi thở gấp lắm, giờ thở đều hơn rồi siêu yêu, có đợt quay xong tôi còn nhớ Cody da diết, xong tới họp báo gặp lại tôi cảm thấy tôi còn phấn khích hơn cả nó".